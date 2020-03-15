 С начала суток в зоне ООС 8 обстрелов, ранены 2 защитника Украины, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.

"Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", — сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:

- трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Лебединского - из минометов калибра 82 мм - 6 мин, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета;

- в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- вблизи Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", — добавили в штабе.

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