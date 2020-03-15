 С начала суток в зоне ООС 8 обстрелов, ранены 2 защитника Украины, - штаб

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции объединенных сил.
"Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинское учреждение, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", — сказано в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов, а именно:
- трижды вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Лебединского - из минометов калибра 82 мм - 6 мин, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с Невельским - из станкового противотанкового гранатомета;
- в районе населенного пункта Павлополь - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
- вблизи Луганского - из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку от Крымского - из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
"Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", — добавили в штабе.
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Про військових взагалі ніхто не згадує. Наче їх і немає..
Одужання всім пораненим.
Дмитро Калинчук
Після Маршу Патріотів, що відбувся на честь Дня добровольця, настрої на сторінках симпатиків президента Зеленського виглядають як повноцінна істерика. Добровольців одним махом звинуватили в тому що вони: кричуще порушують безпеку під час епідемії, продалися п'ятому президенту Порошенко та вчинили те чого бажала Москва.
Всі три звинувачення - жалюгідні. Звинувачувати в роботі на Москву ветеранів війни з тою самою Москвою, може лише той хто 5 років втомлювався з війни не злізши з дивану. У тому що під час епідемії тисячі людей самі вийшли на марш - дякувати треба голові ОПУ Андрію Єрмаку, який ду-у-уже цікаво домовився в Мінську з росіянами. А щодо «продалися Порошенку» - я благаю шанувальників ЗЕ волати таке якомога частіше. Кращого засобу перетворити противників президента Зеленського на прибічників Петра Порошенка марно й вигадувати.
Що ж насправді стало причиною таких бурних емоцій? Відповідь очевидна - у Зеленського валиться вся хитка конструкція його «замирювальних намірів». Вже очевидно, зі своїми намірами «побачити бажання миру в очах Путіна» Зеленський сам себе загнав у пастку. Зеленський обіцяв нові обміни полоненими - реалізація цієї обіцянки повністю в руках Путіна. Зеленський обіцяв припинення війни - натомість українських солдат на фронті гинути стало більше ніж торік. Будь-яке загострення на фронті зразу ж б'є по рейтингу Зеленського - і в Москві це чудово розуміють. Тому загострення не просто стаються - вони стаються біля зони розведення сил. Формально Москва домовленості не порушує, але Зеленському боляче - робить.
Чого добивається Москва? Про це вона реве на кожному розі. Москва хоче зняття санкцій. Економіка Росії і раніше була в стані далеко не ідеальному, а «нафтова війна» з саудитами і падіння світових ринків призвело до чергового погіршання рівня життя пересічних росіян. Москва втрачає терпець. Москві треба посадити президента Зеленського за стіл переговорів з главарями банд ДНР і ЛНР - і видати війну на Донбасі за громадянську війну всередині України. Коли станеться це - Росія заявить що «нас там нет» і вимагатиме зняття санкцій. Але.
Офіс президента Зеленського панічно боїться опору ветеранського руху. Очевидно, прямі переговори з бойовиками означатимуть програш України у війні. Серед ветеранів є люди різних політичних переконань - націоналісти, прибічники Тимошенко, Садового, Порошенка, тощо, але всіх їх об'єднує одне - ці люди уже брали участь в захисті своєї країни і вони не згодні приставати на ганебні умови капітуляції. Ветеранська спільнота не сприймає формат замирення Зеленського. А кидати проти ветеранів силу ЗЕкоманда відверто боїться - там дуже гарно пам'ятають досвід Майдану. Вочевидь, саме тому легалізувати банди ДНР і ЛНР як сторону переговорів спробували у м'який спосіб - через створення ради для консультацій з функцією лише радника. Але - це створить прикрий прецедент. А там, крок за кроком - і до переговорів з представниками ДНР і ЛНР недовго.
Проте. 14 березня видало команді Зеленського кілька украй неприємних сигналів. По-перше, людей на Марш патріотів вийшло багато - явно більше за ті 5000 про які бадьоро відзвітували в МВС. Причому акція була чисто київська - абсолютна більшість учасників були мешканцями столиці, тобто реально протест може зібрати людей в рази більше. По-друге, гасло «Зелю геть!» хором скандував весь Марш. Очевидно, кількість противників чинної влади більшає і їхні вимоги ставатимуть дедалі більш радикальними. Владі треба замирити суспільство, бажано - зробити крок назад і жодних Консультаційних рад не створювати. Бо патріоти виходитимуть знову й знову - зупинити їх можна буде хіба що силою.
Але Москва продовжить тиснути. І подітися Зеленському нема куди. Зрештою - він сам винний. Йому казали, є тільки одна правильна стратегія поведінки в цій ситуації - та якої дотримувався президент Порошенко. Зміцнювати військо і давити Москву санкціями. Всі інші спроби призведуть лише до одного - до поразки. В тому числі - до політичної.
В России боевой вертолёт Министерства обороны РФ случайно дал залп по жилому дому в Чите.
«Инцидент произошёл 15 марта при разряжении боекомплекта вертолета Ми-35М на аэродроме "Черёмушки" под Читой. Во время дежурной процедуры произошёл сбой, и один из снарядов калибром 23 мм выстрелил», - говорится в сообщении канала.
Снаряд пролетел почти полтора километра и врезался в стену жилого дома. Местные жители сначала даже не поняли, что произошло и пожаловались в МЧС на «громкий хлопок».
«Прибывшие подразделения Росгвардии, МЧС и группа разминирования прочесали окрестности, осмотрели дом и обнаружили повреждение на уровне третьего этажа, - там, куда и угодил снаряд. Взрывом было повреждено остекление, межэтажное перекрытие и балконы...Пострадавших нет...»