EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  4723  165
Материалы по теме:
Все про:Италия (1038) украинцы (3133) эвакуация (602) COVID-19 (908)

 Украинцев вывозят из Италии: за ними вылетел самолет

В Италию вылетел борт, который должен забрать 95 наших сограждан, не попавших родину из-за перекрытых Словенией границ. В Украине их отправят на 2 недели в самоизоляцию.

Борт авиакомпании "SkyUP" вылетел из Борисполя в 16:00. Он совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".

На борту самолета находятся сотрудники Центра медицины катастроф, весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.

Во время посадки на борт будет осуществляться медосмотр пассажиров, во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. В Киеве эвакуированных отправят на двухнедельную самоизоляцию (домашний карантин).

Читайте также: Таможня показала закрытые и открытые пункты пропуска и описала порядок въезда в Украину. КАРТА

"На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Подчеркиваю, пребывание дома на самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасно для окружающих при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения, указанные в Стандартах оказания медицинской помощи", — сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также на Цензор.НЕТ: Оставайтесь дома, звоните врачу, - в ОП распространили видеоинструкцию для заболевших. ВИДЕО

Решение об эвакуации украинцев из Италии правительство приняло на внеочередном заседании в субботу, 14 марта.

Источник: https://censor.net.ua/n3181594
 
 
 Топ комментарии
 
за счет тех кого они заразят... Украинцев вывозят из Италии: за ними вылетел самолет - Цензор.НЕТ 1027




Украинцев вывозят из Италии: за ними вылетел самолет - Цензор.НЕТ 8778 Kavkaz Center

@newkc14

·3 ч

Кстати о #карантине:

Впервые на обязательность карантина при заразных болезнях указал пророк Мухаммад (алейхи салату васалам) 1440 лет назад

Из хадиса: Если услышите о чуме в какой-то земле не идите туда, а если вы уже находитесь там, то не покидайте её

#коронавирус
 показать весь комментарий
 
Зачем???? Почему??? За чей счет банкет??
 показать весь комментарий
 


Олекса Моцно Лютий

Так от, щоб всі розуміли:
"бариги" - це ті, хто торгує медичними масками "по ціні золота" під час всесвітнього лиха.
Бариги - це ті, хто піднімає ціни на квитки на МАУ, коли потрібно повернути своїх громадян!
Бариги - це ті, хто вивозить маски за кордон щоб зрубати бабла.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Беня и прочие строители самых больших в Европе синагог решили отомстить украинцам за Богдана Хмельницкого и землю одновременно расчистить?
 показать весь комментарий
 
 
Теж із цієї шобли? Якщо ти вмер - то це надовго. Якщо дурень- то це назавжди!
Беріть квіти і їдьте у Бориспіль зустрічати...
 показать весь комментарий
 
 
Украина должна понять, что эпидемия коронавируса по сути запустила процессы, равноценные мировой войне. И если вы еще не поняли, то все происходящее сейчас - это Мировая война иными, биологическими средствами. Со всеми вытекающими последствиями. Это война, и логика действий и ответов должна быть военная. Причем, это тотальная война. И выигрывать будут те, кто как, например, Китай будут отвечать быстро и тотально.
Потому Украина уцелеет, если будет действовать. Действовать осмысленно, действовать нетривиально, действовать быстро, и на переломе уже не получится больше имитировать государство, экономическую политику, безопасность, и т.д... Время казаться закончилось, пришло время быть.(с)
 показать весь комментарий
 
 
П.С.
Сегодня уже очевидно, что самостоятельно мы не сможем справиться с противодействием коронавирусу. Пока не поздно, нужно обратиться за помощью к правительству Китая и Всемирной организации здравоохранения. Необходимо создать новый действенный штаб либо значительно усилить существующий при Кабинете министров Украины, который будет в ежедневном режиме анализировать не только ситуацию в стране, но и меры, которые применяются в других странах и дают положительные результаты, а также готовить нормативные документы, которые будут быстро принимать и реализовывать на местах. Штаб с привлечением новых людей, потому что прежние со своей задачей не справились. (с)
 показать весь комментарий
 
 
Угу.
Решения и меры примут, а такие как Кернес на них болт положат.
Вы забыли, где мы живем?
И как гордимся казацкой вольницей и страстью к Майданам?
 показать весь комментарий
 
 
Поздно. Некому обращаться. Во власти стадо полоумных зеленых мартышек. Любую помощь продадут в Словакию за наличные, без кассового аппарата..
 показать весь комментарий
 
 
не-а! там совершенно другая суть. но паникёрские тексты хорошо продаются.
 показать весь комментарий
 
Поговори о паникерстве чучело с людьми из тех стран где коронавирус "неожиданно" вышел из под контроля и привычный уклад их жизни за сутки поменялся ПОЛНОСТЬЮ !!!
 показать весь комментарий
 
 
"Действовать осмысленно, действовать нетривиально, действовать быстро" это не про эту власть
 показать весь комментарий
 
 
Думаю итальянцы выперли под зад ногой. Они наверно налоги Италии платили, в том числе и в медицину. А украинской медицине и т.д. - дульку по законам об "отмене двойного налогообложения". Зато вот теперь в час Х
 показать весь комментарий
 
 
"центр" - із активних 73%? Чи просто у Павлівку інтернет провели?
 показать весь комментарий
 
строчит как заводной. наверно кто то из родни в Италии застрял
 показать весь комментарий
 
Ах да ніхто нікого не випирає.В аеропорту кажуть летіти можна, але назад ні.
 показать весь комментарий
 
С какой стати за ними самолёт? Вы нормальные? Пусть летят за свой счёт. А ещё лучше- пусть остаются в Италии. Сто процентов привезут сюда заразу.
 показать весь комментарий
 
 
Да зараза вже є, тільки роблять вигляд що її немає.
 показать весь комментарий
 
Ну а що?- Самі плюси.
- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом.
Бачите як Зеленський дбає про країну?- Шах і мат, порохоботи!
 показать весь комментарий
 
 
Страна не пуганных идиотов.В каждом веке есть свое средневековье.
 показать весь комментарий
 
 
Те, которые бросались камнями в сограждан- это было средневековье. А это наоборот гуманное действие правильного государства
 показать весь комментарий
 
Вообще-то мы имеем уникальный шанс почувствовать всех чиновников - всю нашу ***..ю власть ненажерлыву прочувствовать какую прекрасную страну они построили: каждый ответственный гражданин должен чихнуть в харю - как минимум одному чиновнику любого ранга... чтобы ***** думали головой, а не мошной....
 показать весь комментарий
 
 
эти более опасные чем Вуханьские, которых в Нью-Санжары на принудительную изоляцию отправили, но этих в самоизоляцию... где логика?
 показать весь комментарий
 
 
Как где логка? Здесь - "Все пенсионеры умрут"
 показать весь комментарий
 
он сидел с неестественной маской на лице, его наверное Борис Джонсон напугал своим выступлением...))
 показать весь комментарий
 
 
Мені вже прийшла смска на лайфовський номер від МОЗ.
 показать весь комментарий
 
Ави У зв'язку з вірогідністю поширення COVID-19 МОЗ України рекомендує: за можливості залишатися вдома; мити/дезинфікувати руки і обмежити контакти; у випадку поганого самопочуття - звернутися до лікаря,

Це тільки частина повідомлення.
 показать весь комментарий
 
 
Пипец экономике...Бизнес по сути весь стал, убытки огромные..не надо быть финансовым гением что б догадаца что полумёртвая экономика Украины окончательно развалица..жду волну увольнений от разорённого бизнеса, а его валом будет..массовая безработица будет точно..скриньте и проверяйте..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Как, там Папа Римский?Как Ватикан?Еще не подохли?
 показать весь комментарий
 
Пипец, 100% у некоторых есть вирус, и дома сидеть они явно не будут. Зачем усугублять ситуацию ээтими потенциальными разносчиками. Нужно как делают в Израиле, сразу всех на карантин. ****.. у власти
 показать весь комментарий
 
 
Израиль, кстати, эти беспрецеднтные меры не спасли
 показать весь комментарий
 
Конечно никто не будет сидеть дома. На то и расчет. А вы думаете почему индексацию пенсий перенесли на осень?))
 показать весь комментарий
 
 
Как, там Папа Римский?Как Ватикан?Еще не подохли?
 показать весь комментарий
 
это из кунсткамеры, где хранятся образцы выдающихся мыслей?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А ну расскажи внятную причину почему Пеця улетал в Испанию как раз когда маячил очередной допрос и вручение подозрения в ГБР?
 показать весь комментарий
 
 
Виктор Сухоруков, я тебя уже спрашивал. Сскажи, а педофила-убийцу Юрия Буданова, эту вонючую русскую тварь, правильно чеченские ополченцы замочили?- Мне кажется, мир стал чище.
 показать весь комментарий
 
 
Патамушта зємля круглая каждий раз убегая немінуімо прибежит вновь
 показать весь комментарий
 
 
Кожен день по два рази тікає і повертається, а в неділю один раз. Вихідний. Українців вивозять з Італії: по них вилетів літак - Цензор.НЕТ 6121
 показать весь комментарий
 
 
В Новых Санжарах много читателей цензора. Українців вивозять з Італії: по них вилетів літак - Цензор.НЕТ 706
Борьба продолжается.
 показать весь комментарий
 
Как, там Папа Римский?Как Ватикан?Еще не подохли?
 показать весь комментарий
 
Тільки по ТВ !
..Рейс з Німеччини відмінили .!..
 показать весь комментарий
 
О валькін дєд....я закинув серіальчик на шостому сезоні
 показать весь комментарий
 
Что такое 1 самолет если там тысячи украинцев, да и самоизоляция не очень то надежна.
 показать весь комментарий
 
 
Может это те у кого денег нет на билет.
 показать весь комментарий
 
Ну і ... Їх же ізолюють, для перевірки? Чи суть в тому, щоб заразу рознести. І підчас карантину, без перешкод, знищити Україну?
 показать весь комментарий
 
 
Чого їх мають доставляти за рахунок держави і тих українців, які ледь виживають, вони туди поїхали за хорошим заробітком за власний кошт, назад можуть теж за власни кошти, а по-друге - ще скільки привезуть зарази і так не дуже захищеним українцям.
 показать весь комментарий
 
Заберіте Лєнку назад в Славянск - я наполягаю ! Українців вивозять з Італії: по них вилетів літак - Цензор.НЕТ 4135
 показать весь комментарий
 
не могу понять , чего это все так на родину ломанулись... ?? - там же всё намного лучше..
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх