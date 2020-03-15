 Украинцев вывозят из Италии: за ними вылетел самолет

Борт авиакомпании "SkyUP" вылетел из Борисполя в 16:00. Он совершит полет по маршруту Киев (Борисполь) - Венеция (аэропорт Марко Поло) - Киев (Борисполь), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Правительственный портал".
На борту самолета находятся сотрудники Центра медицины катастроф, весь экипаж обеспечен защитными масками и дезинфицирующими средствами.
Во время посадки на борт будет осуществляться медосмотр пассажиров, во время полета врачи будут проводить медико-санитарный надзор. В Киеве эвакуированных отправят на двухнедельную самоизоляцию (домашний карантин).
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"На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Подчеркиваю, пребывание дома на самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасно для окружающих при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения, указанные в Стандартах оказания медицинской помощи", — сказал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
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Решение об эвакуации украинцев из Италии правительство приняло на внеочередном заседании в субботу, 14 марта.
Беріть квіти і їдьте у Бориспіль зустрічати...
Потому Украина уцелеет, если будет действовать. Действовать осмысленно, действовать нетривиально, действовать быстро, и на переломе уже не получится больше имитировать государство, экономическую политику, безопасность, и т.д... Время казаться закончилось, пришло время быть.(с)
Сегодня уже очевидно, что самостоятельно мы не сможем справиться с противодействием коронавирусу. Пока не поздно, нужно обратиться за помощью к правительству Китая и Всемирной организации здравоохранения. Необходимо создать новый действенный штаб либо значительно усилить существующий при Кабинете министров Украины, который будет в ежедневном режиме анализировать не только ситуацию в стране, но и меры, которые применяются в других странах и дают положительные результаты, а также готовить нормативные документы, которые будут быстро принимать и реализовывать на местах. Штаб с привлечением новых людей, потому что прежние со своей задачей не справились. (с)
Решения и меры примут, а такие как Кернес на них болт положат.
Вы забыли, где мы живем?
И как гордимся казацкой вольницей и страстью к Майданам?
Два раза.
- Звільниться багато робочих місць
- Зникне проблема браку житла
- Розвантажаться дороги
- ЗСЖ стане пріоритетним
- Зніметься навантаження з пенсійного фонду
- Знизиться кількість людей з ослабленим імунітетом.
Бачите як Зеленський дбає про країну?- Шах і мат, порохоботи!
Це тільки частина повідомлення.
Борьба продолжается.
..Рейс з Німеччини відмінили .!..