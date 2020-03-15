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 Во время карантина через КПВВ будут пропускать только в одну сторону, - штаб ООС

Те, у кого нет регистрации на территории свободной Украины, не смогут выехать с неподконтрольной территории. Те, у кого такая регистрация есть — не смогут заехать во временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

Ограничения вводятся с целью предотвращения распространения коронавируса. Они будут действовать с полуночи 16 марта до 3 апреля 2020 года.

"С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений", — сказано в сообщении.

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"В то же время, прекращается пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, имеющих постоянную регистрацию места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, через линию разграничения на временно оккупированных территориях. В обратном направлении пропуск данных лиц будет происходить без ограничений", — добавили в штабе.

Во время карантина через КПВВ будут пропускать только в одну сторону, - штаб ООС 01Во время карантина через КПВВ будут пропускать только в одну сторону, - штаб ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181593
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, а зачем вы вообще держите открытыми кпвв с малоросами?
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Жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей обурились, що Україна може закрити пункти пропуску та перестати виплачувати їм пенсії. Про це повідомляє: Вголос Відео із протесту поширив український військовий, блогер Анатолій Штефан. На відео фанати Путіна та "руского міра" заявляють, що "Україна їм винна та, що українці мусять платити їм пенсії, бо вони нібито працювали на державу".
При цьому жителів "ДНР" не лякає коронавірус, вони готові йти по пенсії навіть під час смертельної пандемії. Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6070
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ЗЕбилы убивают данбас. Зеленский услышь дамбас это же наши люди.
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хз, понимай как нравиться...
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Жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей обурились, що Україна може закрити пункти пропуску та перестати виплачувати їм пенсії. Про це повідомляє: Вголос Відео із протесту поширив український військовий, блогер Анатолій Штефан. На відео фанати Путіна та "руского міра" заявляють, що "Україна їм винна та, що українці мусять платити їм пенсії, бо вони нібито працювали на державу".
При цьому жителів "ДНР" не лякає коронавірус, вони готові йти по пенсії навіть під час смертельної пандемії. Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6070
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На одному з технічних форумів те саме кричав скажений дід з макєєвки (радіотехнік). Перед тим він хизувався що під час проходження строкової служби махав саперною лопаткою і розпиляв "черемуху" в Азербайджані. Ось я й порадив йому оформити пенсію в Азербайджані. "Військову".
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******* шо не так? Если что то находиться за гранью твоего разума то это значит только что у тебя мозг как у курицы!
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так это ж в нашу сторону будут пропускать ..
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Усі по "нашу сторону" чують дамбац: "І-а! І-а! І-а!"
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"І-а" - то з Офісу ***********. З Бамбасу скоріше "хрю-гав".
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т.е комильцы пока гуляют вальсом??? ))) пшли... по домам???? ))))
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Хай по шахтах пошарять, там всього повно. Он горді кримчани від дніпровської води навіть відказались, хоча наші можновладці і пропонували. А то якісь там пенсії, Росія їх вам і так платить, нащо вам ті бєндьоровські пенсіі, ви ж горді шахтьори.
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Отлично. Бьем по вирусу и на западном, и на восточном фронте.
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По вирусу надо бить на Банковой
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Наиболее тревожная ситуация в Новоазовске, там - заражено, по разным данным, 24-26 человек, под подозрением - 18. В Горловке - 17-18 инфицированных, в Донецке - 11-12 зараженных, в Енакиево - 10, под подозрением - 7, в Макеевке - 8 подтвержденных случаев заражения, 3 - под подозрением.
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и что вас тривожет? что сепары передохнут?
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до сраки мне сепары, я за Украину тревожусь
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тогда нахер нам от цигана какая то статистика по дол***бам???
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я в Киеве живу, украинец.. идиота кусок
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циганча ты хоть само поняло что написало?
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Циганча тебя выгнали с табора?
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Циган вы зачем коней воруете?
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Это местный городской сумасшедший, зачем с ним в полемику вступать ?
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а зачем цигане детей воруют? Ты тоже воруешь детей в Украине?
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Така кількість інфікованих свідчить про те, що у москалів теж купа хворих.
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тоже мне новость шо у кацапы больные... можно подумать раньше они были здоровыми!?
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у москалів там спалах коронавірусу і вони вже перенесли це до Лугандону, негайно там потрібно все перекрити
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Вогнеметами вздовж усієї лінії розменжування. Потім - оприсуванням "санітарної смуги" з літаків.
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о да... А-голубой, В-желтый, И-красный... ну чиста киянин ...
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тебе, кретину, вообще никакой информации не надо давать, ни о ком
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а зачем цигане торгуют наркотиками в Украине?
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А статистика такая,что каждый день оттуда 35-40 тысяч "кормильцев" лезет к нам.И проверить их на предмет коронавируса невозможно.
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что они эту заразу нам принесут..19 дней даже не подозревая об этом..а если узнают-так ломанутся все..даже по минным полям..лишь бы все обмацать и обкашлять укров
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Зебилы, а зачем вы вообще держите открытыми кпвв с малоросами?
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елємєнтарно - сюди показуєш реєстрацію на підконтрольній, а назад показуєш паспорт ДНР
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так тамжынашилюди - переместители грузов. все по винницки все по мыролюбному. они просто продолжают.
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Уже не по винницки, уже по зебильному.
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Ну регистрация там , так скажем "есть" все зарегистрировались что бы пенсии получать, а сколько у них "документов" сейчас один Бог знает, и есть ли у них соответствующие записи в паспортах Украины ( не уверен). В общем как то оно не то. Значит из Европы дали три дня и все. А тут нате "гуляйте". Делается просто как и в ЕС, предупредили, дали 2 дня и все закрыли наглухо. На 6 месяцев.
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Ты думаешь,после этого путлер разрешит Зеленскому себе в глаза ещё раз посмотреть?
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Звична практика: "Всіх впускати - нікого не випускати!"
А потім вічні питання: "Хто винен?" і "Що робити?"
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Ну, це для тебеLvbnhj, теж саме якби Порошенка вибрали на другий термін.

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Було б логічно,якби кпвв повністю закрили.А так більшість отримуючих соцвиплати лугандонців мають реєстрацію на вільній території і паспорти динири і линири.Заїдуть по одному документу,виїдуть по іншому.
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Я бы дал 3 дня:те-туда;те-сюда.И все-до 2030-го года
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"Кормильцы", через дней десять изоляции, будут штурмовать КПВВ)

Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8318
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..думаю к осени и начнут, если цены на нефть такими держаться будут..нахлебников содержать не на что будет, покричали, паваивали .. и нах.. Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8382 Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2857
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ЗЕЛЬЦА ТЕРМИНОВО В БУЦЕГАРНЮ,ЩОБ ЖИВИМ ЗБЕРЕГТИ ДО СУДУ ЗА ЗРАДУ
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А через ********* путь свободен... Из Украины в *********, оттуда без проблем в лднр, и так точно обратно... Автобусов куча, которые так ездят.
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а что, возможно идти сразу в две стороны одновременно ?
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Конечно! Это когда утром просишься пойти что бы получить пенсию, а уже вечером на обратном пути тычешь две дули в сторону украинского КПП
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Интересно... новый шмыгаль "призвал украинцев отказаться от поездок внутри страны"... а тут - на тебе бамбаские махровые береты будут желтожилетить блестящими бамбаскими фиксами на свободной от них территории... просто удивительно, шмыгаль шмаркли...
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Блин, а таки короновирус мне нравится. Может даже именно коронавирус спасет Украину Під час карантину через КПВВ пропускатимуть тільки в одну сторону, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1698
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У Києві зафіксували фури з російськими номерами. Що везуть у Київ???

Відео: https://www.facebook.com/100007665390760/posts/2484899161775573/
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Вот это сенсация, а когда это был запрет на вьезд российских фур в Украину.
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Фигня пока не перекрыт проход в рашку, думаю часть получателей пенсий и прочего будут там в Донецк возвращатся.
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Треба було , щось подібне , зробити ще 5 років тому !
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