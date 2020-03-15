EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  3431  74
Все про:цены (2111) МАУ (183) Антимонопольный комитет (365)

 АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ

Киевское областное территориальное отделение антимонопольного комитета Украины (АМКУ) проведет расследование повышения авиакомпанией "Международные авиалинии Украины" цен на билеты на рейсы перед остановкой авиасообщения.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В АМКУ поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – МАУ — резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса "Лондон-Киев" на 15 марта стоит 24 тыс. грн, при том накануне билет стоил менее 10 тыс.", — написал он.

Хмельницкий отметил, что АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.

Читайте на Цензор.НЕТ: Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса (обновлено)

Он также попросил граждан, которые стали свидетелями подобных действий авиакомпании МАУ и других авиакомпаний в последние дни, предоставить информацию в Киевское областное территориальное отделение АМКУ.

Также на Цензор.НЕТ: Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в преддверии отмены международных рейсов из-за коронавируса цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз. В компании утверждают, что не имеют к этому отношения: цены формируются автоматически в зависимости от спроса.

Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181590
 
 
 Топ комментарии
 
Так Бубочка ведь сказал что если антимонопольный комитет будет против я с ними поговорю и он будет за! так что ничего не бойтесь Игорь Валерьевич!
 показать весь комментарий
 
МАУ це сама огидна авіакомпанія, абсолютно не рахується з пасажирами- постійні відміни рейсів через малу кількість проданих квитків. Старабсь уникати цих шарлатанів любою альтернативою. Спекуляція на людській біді просто доповнює образ цих покидьків.
 показать весь комментарий
 
Вот это настоящие мародеры!!!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Так Бубочка ведь сказал что если антимонопольный комитет будет против я с ними поговорю и он будет за! так что ничего не бойтесь Игорь Валерьевич!
 показать весь комментарий
 
 
с)Вадим Хачатуров
Вчера в 12:23
ему этого сделать, но он всё равно ткнул в меня той штукой!
- а почему не давали?
- как почему?! Вы не знаете?!
- нет, а что?
- как что?! Штуки эти американские, их специально прислали в Украину! Когда он наводит её на вашу голову, вся информация считывается с мозгов и отправляется в США!!!
- да вы что?! Вот скоты! Это ж сколько у них свободного времени, чтобы такое придумать!
- да, что хорошего они не придумают, а всякие гадости-пожалуйста!
- больше не дам на себя это направлять!
- они силой заставят!
Вот прям вижу как эти «простые, мирные граждане» ведут дискуссию на «платформе примирения»😂
АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ - Цензор.НЕТ 5380
 показать весь комментарий
 
 
А кто будет расследовать повышение цен на одноразовые копеечные маски? Они стоили 2 грн, а сейчас одна маска - 25 грн. Это так слуги народа на народном здоровье и горе наживаются? Чтоб вы все передохли, ублюдки хреновы. Слугами они себя зовут, сатанисты рогатые.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Маски продаёт в основном Ылита, средний класссссс, ну это которые за Падлашенку голосовали....
 показать весь комментарий
 
Маски в Китай продал Зеленский со своей зе-командой. Потому они теперь и дорогие в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Весь украинский бизнес с родни Бене, нажива это ВСЁ, что интересует украинского бизнесмена!
 показать весь комментарий
 
 
ты хотел сказать "новых морд" АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 7599

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн.
Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала. Источник: https://censor.net.ua/n3179292
 показать весь комментарий
 
 
І ЛИШЕ ТАКА САМА иЛІТА МОЖЕ СОБІ ДОЗВОЛИТИ ГРИВНЕВІ МАСКИ ЗА 1200 ГРН( У кИЄВІ)..
 показать весь комментарий
 
"ылыта" - она такая... зеленая и с "новыми мордами":

В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок
В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. И главный сейчас вопрос - готово ли наше государство к вспышке эпидемии.
Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус"

Спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.Источник: https://censor.net.ua/n3179292
 показать весь комментарий
 
А вам не пох? Мне нравится ваш министр здравоохранения - ""эти пенсы первыми сдохнут", почти цитата главы минздрава АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 3140, зебила.
Ну улыбнитесь АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 9949, ведь - "ПО ПРИКОЛУ" АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 3897
 показать весь комментарий
 
сосать теперь старая будешь у основателя ммм тав. пушилина, да и денег он у лошиц тебе подобных, накосил в свое время немало.. АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 7812..адью...хоть камни с неба.. АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 9481...
 показать весь комментарий
 
 
Просто смотрите на эти вещи реально
это маньки и зинки приехавших на заработки с паРаши хла комбайнеров в шахту по уборке пшеницы, которых принудительно - добровольно заставали выдать на гора такой бред.
Такой отсталый умственном развитие народ который голосовал за зека в президенты , по сути такой же есть и в Украине на западе где голосовали за клоуна в президенты.
 показать весь комментарий
 
ВОТ НИКОГДА ТАК НЕ ЖЕЛАЛ ПОЧИТАТЬ НЕКРЛОГ О ЗАВОНЯВШЕМСЯ УБЛЮДКЕ
БАБУШКЕ БЕНЕ.... о та еще ****** Зебубочка его производная такой же ублюдок чуточку поменьше и также ждалал прочитать Некролог... Эти две мрази этири два человокоподобных ушлебка похуже короно вируса будут...
 показать весь комментарий
 
то беня деньги и кадры на новый майдан готовит))
представь рожи зебилов, голосовавших за вислюка и решившись приехать в Украину по новым ценам.. АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ - Цензор.НЕТ 2
 показать весь комментарий
 
 
В Аду ему гореть вместе с Сивохой. Оба жиртресты с свиными наглыми рожами.
 показать весь комментарий
 
 
Очковтирательство от 🤢🤡💩Зебуинов ! Вы Каломою ещё должны будете
 показать весь комментарий
 
 
Точно.И зелёные свинарчуки тоже теперь они.)
А кто Беню обидит с Зелей дела иметь будут. Сынок папу отругает.
 показать весь комментарий
 
Подвернулся случай заработать и бородатая бабушка ложила с прибором на амку и на украинцев
 показать весь комментарий
 
 
Беня уже сказал что он не при делах а виновата автоматика и кибернетика.))
 показать весь комментарий
 
 
снова этот... "кАмпутер" подвел.. как и с датой на анализах вислюка))
 показать весь комментарий
 
 
Такий висновок зробить і АМК і МАУ через суд буде вимагати відшкодування моральної шкодию
 показать весь комментарий
 
Старый еврей хочет в могилу с собой взять по-больше бабла,наверное думает ,что оно ему там пригодится.
 показать весь комментарий
 
 
МАУ це сама огидна авіакомпанія, абсолютно не рахується з пасажирами- постійні відміни рейсів через малу кількість проданих квитків. Старабсь уникати цих шарлатанів любою альтернативою. Спекуляція на людській біді просто доповнює образ цих покидьків.
 показать весь комментарий
 
 
свежо предание,да верится с трудом
 показать весь комментарий
 
 
шо там предоставлять? Какие еще доказательства? Обратитесь в кассу... В Париж слетать завтра - уже 33К полновесных гиней. Ж-масоны - известные мародеры. На здоровье наживаются. Да и на крови тоже. Беспринципная срань. Только гешефт в голове. Кого ни возьлми - шо беня, шо рабинович, шо розенблат, заботящийся о природе и окружающей среде, шо членотряс зеленский, за копеечку готовый поносить чужую ему Украину, веру, Томос, шо его холуи типа шефира и остальное бужанско-дубинско-куницынское говно...
 показать весь комментарий
 
 
..история Украины не знает еще примера, чтобы маланец какой, что то доброе для нее сделал...разве что беня-исключение и то только на раз и хватило.. АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 4691
 показать весь комментарий
 
ну как тут не бояться данайцев, дары приносящих...
 показать весь комментарий
 
...данаец этот за дорого доброе дело этот сделал...на млрд. счет пошел уже..а зря, мог бы остаться в истории исключением..
 показать весь комментарий
 
...зелепузые, будете тогда извиняться перед каламойской бородатой бабушкой - поинтересуйтесь, как ваш нелох извинялся перед рамзанкой дыровым АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ - Цензор.НЕТ 7360 АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ - Цензор.НЕТ 8016
 показать весь комментарий
 
 
А шо такоє, - сказали у бєні. Ціна на квитки в 1000 євро з Європи до України пов'язана з панікою. І взагалі, ціну формує спеціальна система розрахунку за алгоритмом.
 показать весь комментарий
 
 
Делают вид,что наезжают на беню в то же время вертясь пропеллером на его члене. Зелеабсурд.
 показать весь комментарий
 
 
Дык это ж "страна в страпоне".
Мародерство теперь в автоматическом режиме
 показать весь комментарий
 
 
За скасований рейс з Польщі до України компанія Ryanair надіслала пасажирам смс-повідомлення, що гроші за квитки будуть повернені повністю, крім того компанія надає бонус 20% на рейс, який пасажир може використати коли йому буде зручно.
 показать весь комментарий
 



Дитячий письменник

@chemodanov_di

·3 ч

Коли твій кишеньковий шнирь дав українцям 72 години, щоб повернутись додому, а ти майже монополіст на ринку авіаперевезень.

АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 3076
 показать весь комментарий
 
 
что там расследовать, в течении рабочей смены АКТ, и в суд, во вторник Постановление... если затянут "расследование" значит договариваются о взятке.
 показать весь комментарий
 
ВИМАГАНИЙ ХАБАР МОЖЕ БУТИ БІЛЬШИЙ ВІД"ЗАРОБЛЕНОГО'-ТОДІ КРАЩЕ БУДЕ ШТРАФ СПЛАТИТИ..)
 показать весь комментарий
 
как сказать, если проверяльщики опытные они будут бить по лицензиям
 показать весь комментарий
 
інформує Цензор.НЕТ.
"В АМКУ надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - МАУ - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу "Лондон-Київ" на 15 березня коштує 24 тис. грн, при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис.", - написав він

оперативно..)
я сьогодні вранці заяву на директора Мау в АМКУ ЛИШЕ ПОДАВ ) АМКУ розслідує підвищення цін на квитки МАУ перед закриттям кордонів - Цензор.НЕТ 6667
 показать весь комментарий
 
"АМКУ изучит эти факты..."

Коломойского давно пора подвесить за яйца за то, что он творит.
 показать весь комментарий
 
 
Ця шобла і на ПБ і на короновірусі та хоч на смерті рідних - все одно заробе та тіки про вигоду і думає... Продадуть за копійку хоч неньку хоч друзів, про громодян пересічних можна не казати взагалі - бидло, за їх оцінками, і до уваги не береться....худоба. Отож голосуємо далі за нашіх СЛУГ з їх золотими смартфонами!
 показать весь комментарий
 
Вот и весь коломойский, "защитник" Днепра...
 показать весь комментарий
 
 
ВИКЛЮЧНО ЖОПУ СВОЮ І "АКТИВИ' У ДНІПРІ бЄНЯ ЗАХИЩАВ..
БІЛЬШЕ НІЧОГО..

ПРИПИНІТЬ ВВАЖАТИ ЙОГО ПАТРІОТОМ!
 показать весь комментарий
 
 
бензин чего не падает?нефть упала в цене прилично.или вы только поднимать за день по три раза умеете гандоны голодающие
 показать весь комментарий
 
ЦЕ ТРАВНЕВІ Ф'ЮЧЕРСИ ВПАЛИ..
ДО СУТТЄВИХ ЗНИЖОК ТРЕБА ЧЕКАТИ МІСЯЦІ 2-3..
 показать весь комментарий
 
 
Бензин не падає, він випаровується або згоряє. Тому не ждіть падіння.
 показать весь комментарий
 
9 сент. 2019 г. - Авиакомпания МАУ в 2019 году улучшила финансовые показатели, но по итогам года останется убыточной....... Хмельницкий отметил, что АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.Источник: https://censor.net.ua/n3181590
 показать весь комментарий
 
АМК, какие вам надо "свидетели подобных действий"? Какая "информация"? Вы что в космосе находитесь, на Марсе? У вас нет интернета? Вы не можете отследить и увидеть разницу в цене??? Такие беспомощные или шлангом прикидываетесь? Что за детский лепет насчёт "подтвердится"? Факт на лицо, монополист поднял одномоментно цены в несколько раз!!!! Ваши действия должны быть конкретными и адекватными и по штрафу и по сроку его исполнения и по возврату цен на исходные цифры. А кроме штрафа желательно и лишение лицензии в случае повторения.
 показать весь комментарий
 
 
а бєні "по цимбалах"...коли його зупиняло хоч щось, коли можна було хапнути бабла??? Це людоподібна потвора без сумління і сорому, для якого не існує нічого в світі, окрім маніакальної жаги до грошей і влади...Для нього люди- біомасса, як і для зєлі і для родини зєпрєздєнта...
 показать весь комментарий
 
Пусть сдохнут от этого вируса все те, кто на нём наживается.
 показать весь комментарий
 
 
расследовали , расследовали, но так и нерасследовали. Бывает!
 показать весь комментарий
 
Сеструха из Днепра, работает на совместном с Забугорьем предприятии.
Им перед выборами Президента открытым текстом -- начальник: Проголосуете за Зеленского -- останетесь в итоге без работы.
Я ей тоже: Шоб пошла мне на выборы и проголосовала за кого угодно, токо не за Заленского, бо вас всех кинут!
Она на первый тур пошла, а на второй нет, поленилась... ...щас грит: Ой, а нашу фирму закрывают! ...хны-хны...

Ну шо я могу ей теперь сказать? -- ...окромя матюков, да и то -- молча...
 показать весь комментарий
 
 
В расследовании главное не выйти самим на себя.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх