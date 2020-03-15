 АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ

Об этом сообщил в Фейсбуке глава киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.
"В АМКУ поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – МАУ — резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса "Лондон-Киев" на 15 марта стоит 24 тыс. грн, при том накануне билет стоил менее 10 тыс.", — написал он.
Хмельницкий отметил, что АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.
Читайте на Цензор.НЕТ: Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса (обновлено)
Он также попросил граждан, которые стали свидетелями подобных действий авиакомпании МАУ и других авиакомпаний в последние дни, предоставить информацию в Киевское областное территориальное отделение АМКУ.
Также на Цензор.НЕТ: Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в преддверии отмены международных рейсов из-за коронавируса цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз. В компании утверждают, что не имеют к этому отношения: цены формируются автоматически в зависимости от спроса.
Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
Вчера в 12:23
ему этого сделать, но он всё равно ткнул в меня той штукой!
- а почему не давали?
- как почему?! Вы не знаете?!
- нет, а что?
- как что?! Штуки эти американские, их специально прислали в Украину! Когда он наводит её на вашу голову, вся информация считывается с мозгов и отправляется в США!!!
- да вы что?! Вот скоты! Это ж сколько у них свободного времени, чтобы такое придумать!
- да, что хорошего они не придумают, а всякие гадости-пожалуйста!
- больше не дам на себя это направлять!
- они силой заставят!
Вот прям вижу как эти «простые, мирные граждане» ведут дискуссию на «платформе примирения»😂
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.
По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн.
Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала. Источник: https://censor.net.ua/n3179292
В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок
В Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. И главный сейчас вопрос - готово ли наше государство к вспышке эпидемии.
Радуцкий. По информации СМИ, он купил 28 млн масок и продал их с наваром 188 млн грн. Проблема одна, что теперь их нет в Украине, когда сюда пришел китайский вирус"
Спекуляцию Михаила Радуцкого, который по сути предал национальные интересы и совершил преступление против своего государства, уже расследует СБУ. Но справедливого наказания, считает Билецкий, не будет. Главная причина в том, что Радуцкий - приближенное к Зеленскому лицо, а нынешняя руководительница Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая - его протеже, которая, очевидно, знала о действиях Радуцкого и никак не отреагировала.Источник: https://censor.net.ua/n3179292
Ну улыбнитесь , ведь - "ПО ПРИКОЛУ"
это маньки и зинки приехавших на заработки с паРаши хла комбайнеров в шахту по уборке пшеницы, которых принудительно - добровольно заставали выдать на гора такой бред.
Такой отсталый умственном развитие народ который голосовал за зека в президенты , по сути такой же есть и в Украине на западе где голосовали за клоуна в президенты.
БАБУШКЕ БЕНЕ.... о та еще ****** Зебубочка его производная такой же ублюдок чуточку поменьше и также ждалал прочитать Некролог... Эти две мрази этири два человокоподобных ушлебка похуже короно вируса будут...
представь рожи зебилов, голосовавших за вислюка и решившись приехать в Украину по новым ценам..
А кто Беню обидит с Зелей дела иметь будут. Сынок папу отругает.
Мародерство теперь в автоматическом режиме
Дитячий письменник
@chemodanov_di
·3 ч
Коли твій кишеньковий шнирь дав українцям 72 години, щоб повернутись додому, а ти майже монополіст на ринку авіаперевезень.
"В АМКУ надійшли повідомлення, що найбільший національний авіаперевізник - МАУ - різко підняв ціни на квитки на останні перед зупинкою авіасполучення дні. Ілюструють звернення такими даними: квиток економ-класу "Лондон-Київ" на 15 березня коштує 24 тис. грн, при тому напередодні квиток коштував менше 10 тис.", - написав він
оперативно..)
я сьогодні вранці заяву на директора Мау в АМКУ ЛИШЕ ПОДАВ )
Коломойского давно пора подвесить за яйца за то, что он творит.
БІЛЬШЕ НІЧОГО..
ПРИПИНІТЬ ВВАЖАТИ ЙОГО ПАТРІОТОМ!
ДО СУТТЄВИХ ЗНИЖОК ТРЕБА ЧЕКАТИ МІСЯЦІ 2-3..
Им перед выборами Президента открытым текстом -- начальник: Проголосуете за Зеленского -- останетесь в итоге без работы.
Я ей тоже: Шоб пошла мне на выборы и проголосовала за кого угодно, токо не за Заленского, бо вас всех кинут!
Она на первый тур пошла, а на второй нет, поленилась... ...щас грит: Ой, а нашу фирму закрывают! ...хны-хны...
Ну шо я могу ей теперь сказать? -- ...окромя матюков, да и то -- молча...