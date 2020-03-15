 АМКУ расследует повышение цен на билеты МАУ перед закрытием границ

Об этом сообщил в Фейсбуке глава киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"В АМКУ поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – МАУ — резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса "Лондон-Киев" на 15 марта стоит 24 тыс. грн, при том накануне билет стоил менее 10 тыс.", — написал он.

Хмельницкий отметил, что АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.

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Он также попросил граждан, которые стали свидетелями подобных действий авиакомпании МАУ и других авиакомпаний в последние дни, предоставить информацию в Киевское областное территориальное отделение АМКУ.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в преддверии отмены международных рейсов из-за коронавируса цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз. В компании утверждают, что не имеют к этому отношения: цены формируются автоматически в зависимости от спроса.

Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.