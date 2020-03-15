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 Общество
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 "Укрзализныця" вернет деньги за билеты на отмененные международные поезда

Железнодорожный перевозчик обещает вернуть пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международнее поезда. Дополнительные сборы при этом взимать не будут.

Соответствующее сообщение размещено на сайте "Укрзализныци", информирует Цензор.НЕТ.

"Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда — без взимания дополнительных сборов. Для этого нужно обратиться в любую железнодорожную кассу, билеты, приобретенные через интернет возвращаются через онлайн сервисы", — сказано в сообщении.

Стоимость билетов на поезда, которым будет ограничен маршрут, можно вернуть, если была отменена остановка на станции, до которой пассажир купил билет.

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Во всех остальных случаях возврат билетов проходит в обычном режиме.

"В случае возникновения вопросов просим обращаться в Контактный центр Укрзализныци: 0-800-503-111", — добавили в компании.

С полуночи 17 марта "Укрзализныця" прекращает международные пассажирские железнодорожные перевозки. Они будут возобновлены после завершения карантина, вызванного вспышкой коронавируса, или после принятия соответствующих постановлений правительства.

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Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

Источник: https://censor.net.ua/n3181587
 
   
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За банковские услуги сотни грн тоже вернут?
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Это где с тебя взяли 100ггрн? На поездато ру? Нечего лазить по кацапским помойкам!
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канешно вернут. скоро всем персонально будут звонить и просить сообщить данные и пинкоды карт. ну шоб деньги обратно перевести на счёт. данные о покупателях точно уже слиты кому надо.
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Я тебе конечно верю, разве могут быть сомненья.
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Чувствую жопа экономике будет..она и так еле дышит с этими ЗЕрехворматорами зебильными, а тут ещё это вирусняк.....всё останавливаеца..убытки наверняка огромные..бизнес замер. предчувствие песца лично у меня..
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Так и есть. Щас почти все встанет. Главное чтобы паники не было...
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Жопа економіці буде по любому, в усіх країнах, тут головне аби кризові менеджери були толкові, а у нас Трускавець академія.
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По состоянию на утро воскресенья, 15 марта, зарегистрировано 12 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию: Черкасская область - 1, Волынская область - 1, Черновицкая область - 5, Ровенская область - 3, Киевская область - 1, Тернопольская область - 1.
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Підозра це таке...якщо поруч в Румунії 130, Польщі 119, то в нас мусе бути теж нажаль.
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