 Таможня показала закрытые и открытые пункты пропуска и описала порядок въезда в Украину. КАРТА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу таможни.

Кроме закрытых и открытых пунктов пропуска на карте указаны те, на которых приостановлено пешеходное сообщение.

Как попасть в Украину из Польши?

Только на автомобиле через ПП "Рава-Русская" и ПП "Краковец". Самолетом, поездом или автобусом нельзя.

Как попасть в Украину из Словакии?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом нельзя.

Как попасть в Украину из Венгрии?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 00:00 17 марта), автобусом или самолетом.

Как попасть в Украину из Молдовы?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя.

Как попасть в Украину из Беларуси?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом.

Как попасть в Украину из Румынии?

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Автомобильный ПП "Солотвино" закрыт.

"Грузовых перевозок это не касается", - уточнили в ведомстве.

Смотрите также: Оставайтесь дома, звоните врачу, - в ОП распространили видеоинструкцию для заболевших. ВИДЕО

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

В Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.



