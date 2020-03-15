 Таможня показала закрытые и открытые пункты пропуска и описала порядок въезда в Украину. КАРТА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу таможни.
Кроме закрытых и открытых пунктов пропуска на карте указаны те, на которых приостановлено пешеходное сообщение.
Как попасть в Украину из Польши?
Только на автомобиле через ПП "Рава-Русская" и ПП "Краковец". Самолетом, поездом или автобусом нельзя.
Как попасть в Украину из Словакии?
Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом нельзя.
Как попасть в Украину из Венгрии?
Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 00:00 17 марта), автобусом или самолетом.
Как попасть в Украину из Молдовы?
Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя.
Как попасть в Украину из Беларуси?
Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом.
Как попасть в Украину из Румынии?
Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Автомобильный ПП "Солотвино" закрыт.
"Грузовых перевозок это не касается", - уточнили в ведомстве.
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