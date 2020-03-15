 США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Разработчиком теста является швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG.
"Мы определенно увеличиваем скорость в 10 раз", - отметил Томас Шинекер, глава диагностического подразделения Roche Holding AG, разработавшего тест.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США уже одобрило новый тест.
Отмечается, что тест взаимодействует с диагностической системой 8800, способной проверить до 4128 пациентов в день, а версия 6800 - до 1440 пациентов. Данные системы дают результат проверки по конкретному человеку в течение 4 часов.
Данные системы используются не только в США, но и в Европе, а также странах, которые принимают маркировку СЕ для медицинских устройств.
Разработчиком теста является швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG Источник: https://censor.net.ua/n3181579
Или вам зебилоидам слово Rochen, везде кажется? пОциент, как раз ты)
Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
Для несведущих:
во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца.
Во вторых, ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране.
Это может появиться минимум где то через год.
А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
Не потрачены - а спижжены и распиляны между зеко-******!!!
крестный ход... "очищение" водой из ведра и самоизоляция дома с замурованными окнами и дверьми - чтобы не подхватить "заразу" от грешников
очень...
РБ головного мозга
@belamova
·5 мин
Швейцария за сутки больше 800 новых зараженных!
Клятый Порошенко.. и тут он успел...
- Вірус ест?
- Нет, мамой кленусь!