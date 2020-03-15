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 США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих

В США начали использовать новый тест для проверки на наличие коронавируса, работающий в разы быстрее существующих.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Разработчиком теста является швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG.

"Мы определенно увеличиваем скорость в 10 раз", - отметил Томас Шинекер, глава диагностического подразделения Roche Holding AG, разработавшего тест.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США уже одобрило новый тест.

Отмечается, что тест взаимодействует с диагностической системой 8800, способной проверить до 4128 пациентов в день, а версия 6800 - до 1440 пациентов. Данные системы дают результат проверки по конкретному человеку в течение 4 часов.

Данные системы используются не только в США, но и в Европе, а также странах, которые принимают маркировку СЕ для медицинских устройств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181579
 
 
 Топ комментарии
 
Давно потерян.Там уже ничего не спасет.Обычный тупой кацапский проксеныш😂
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США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих - Цензор.НЕТ 780 Срочно два укола, мы теряем пОциента. США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих - Цензор.НЕТ 3776
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молодец рошен
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Давно потерян.Там уже ничего не спасет.Обычный тупой кацапский проксеныш😂
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А что не так зебилоид?
Разработчиком теста является швейцарская фармацевтическая компания Roche Holding AG Источник: https://censor.net.ua/n3181579
Или вам зебилоидам слово Rochen, везде кажется? пОциент, как раз ты)
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но бабло уже выделили - на распил:

Пользуясь абсолютным невежеством Зеленского и Шмыгаля, Емец внес предложение профинансировать изготовление тестов для диагностики коронавируса Институтом молекулярной биологии и генетики НАН Украины.
Для несведущих:
во-первых - процес изготовления и сертификации ВОЗ данных тестов вкладывается в 3-4 месяца.
Во вторых, ИМБГ не имеет производственной базы для изготовления тест-систем в объемах необходимых стране.
Это может появиться минимум где то через год.
А 180-200 млн. будут потрачены уже сегодня.
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Неправда уважаемый...
Не потрачены - а спижжены и распиляны между зеко-******!!!
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Если и разрабатывать свои тест-системы - разве что на базе фирмы ДиаПрофМед, детище Семиноженка, туда много неплохих спецов из ИМБиГа свалило. Но не факт, что они успеют все сделать до окончания эпидемии.
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надейся ))) деньги уже украли на тести
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А у Вінниці рпц хресною ходою бореться з вірусом
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им можно.. и даже - нужно!
крестный ход... "очищение" водой из ведра и самоизоляция дома с замурованными окнами и дверьми - чтобы не подхватить "заразу" от грешников США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих - Цензор.НЕТ 6170
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У нас сегодня батюшка причащал из общей Чаши одноразовыми ложечками. Бабушки в восторге. Стаканчики для запивки тоже одноразовые. (одноразовой посуды закуплено на два года, по батюшкиным расчетам, именно столько будет длиться эпидемия) На свечном столике - обрабатывают прихожанам руки спиртом. Двери и поверхности - каким - то хирургическим антисептиком из пяти- литровой фляги, перелитым в бутылочку с распылителем. Иконам кланяются , друг - другу тоже. Все счастливы.)))
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Цікаво, звідки в батюшки інфа про два роки?
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Изучил данные про пандемию Испанки лет назад.
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Історична паралель? Можливо і так, я все таки схильний вважати що життя пришвидчилось, тому і епидемії будуть швидше проходити.
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им нужно...
очень...




РБ головного мозга

@belamova

·5 мин

Швейцария за сутки больше 800 новых зараженных!
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какая цена? в чём проблема купить напрямую?
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в мощностях и скорее всего у нас эти тесты будут раза в 3 минимум дороже чем в сша
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Ємець вже кинувся домовлятися про постачання в Україну? Супрун би зробила це, без варіантів. А у цей, пенсіонерам, смертні вироки виносить
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Но об этом судить будет рюзькэ патамушта Украина про ЗЕ ЗДохнет)))
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Херня то ваши експрес тесты. Аж целых 4 часа определяют. У нас пограничники могут вирус определять визуально или с помощью температурного датчика за 3 секунды США начали применять экспресс-тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих - Цензор.НЕТ 4115
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так сша и вирус распространили тоже быстро.
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Через расеянські під'їзди розповсюджував.
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швейцарская фармацевтическая компания Roche

Клятый Порошенко.. и тут он успел...
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Роше, знатна компанія, робить плацебо від малерії -Fansedar.
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Мабуть навчились у Ranabaxi, які коли увійшли у партнерство з рашистамі, започаткували плацебо Кетанов.
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Можно помечтать...Останутся одни ЗЕ и это будет титульная нация Украины! Омрияна викамы)))
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Вони вже тітульні в ЕАО зі столицею м.Біробіджан
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Вірменське радіо винайшло найшвидший тест на корона-вірус.
- Вірус ест?
- Нет, мамой кленусь!
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Если поделить население Швейцарии на население Украины, то мы получим, во сколько раз средний швейцарец умнее среднего украинца.
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Тому в них сьогодні 842 нових хворих, а всього 2217, ми мали би мати тисяч 9 хворих.
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Вы оценивакте интеллект по заболеваемости, а я по скорости разработки тест-систем США почали застосовувати експрес-тест на коронавірус, що працює в 10 разів швидше за попередні - Цензор.НЕТ 9233
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Вважаєте шо щвейцарцям легше зараз з тим інтелектом? Та і швидкість розробки залежить від загального рівня країни.
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Антитіло то він давно знайшов, але сам визнає що не встигне зробити ліки до піку, та й вакцина краще.
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