 Оставайтесь дома, звоните врачу, - в ОП распространили видеоинструкцию для заболевших. ВИДЕО

Ролик опубликован на странице Офиса Президента в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Тем, у кого есть симптомы ОРВИ, в нем рекомендуют оставаться дома и звонить семейному врачу. Если же температура выше 38 градусов и сложно дышать — стоит вызвать скорую помощь.

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