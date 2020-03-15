EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 За рубежом
  5156  19
Материалы по теме:
Все про:Казахстан (424) карантин (297) COVID-19 (908)

 COVID-19: Казахстан ввел чрезвычайное положение

В связи с угрозой дальнейшего распространения коронавируса в Казахстане власти страны вводят режим чрезвычайного положения. Экстренные меры будут действовать с 16 марта по 15 апреля.

Обэтом говорится в указе, который в воскресенье, 15 марта, подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

На период чрезвычайного положения будет усилена охрана общественного порядка, а также особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность людей и работу транспорта. Кроме того, ограничена работа крупных магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Указом Токаева также введен карантин на всей территории страны. Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе семейных. Власти должны будут провести масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. К ним в числе прочих будут привлечены подразделения Минобороны и МВД.

Читайте также: У Трампа нет коронавируса

Правительство Казахстана также ограничило пересечение государственной границы в обе стороны всеми видами транспорта. При этом ограничения на въезд не распространяются на граждан страны, находящихся за рубежом, они смогут вернуться домой.

Ранее власти Казахстана сократили число полетов в Германию, Великобританию, Венгрию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Турцию и Чехию, а также в Беларусь, Грузию и Украину. Кроме того, был отменен парад в День победы 9 мая.

В Казахстане пока официально подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом.

Источник: https://censor.net.ua/n3181576
 
 
 Топ комментарии
 
о! Вы не знаете эти "семейный" праздники...там до тысячи гостей может быть ))))
 показать весь комментарий
 
Только что из комы вышел, не?
 показать весь комментарий
 
кіріллл, ти своїм флудом яку "проблему вирішив"? COVID-19: Казахстан ввел чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1100
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ничосе!

Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе семейныхИсточник: https://censor.net.ua/n3181576
 показать весь комментарий
 
 
о! Вы не знаете эти "семейный" праздники...там до тысячи гостей может быть ))))
 показать весь комментарий
 
 
какойто всемирный шухер, массоны чтото замутили.
 показать весь комментарий
 
Во время войны каждая "куля" на счету! COVID-19: Казахстан ввел чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 3278
 показать весь комментарий
 
не совсем. здесь каждый под шумок вполне разумно решает свои проблемы. в результате общество в целом ведёт себя по-идиотски.
 показать весь комментарий
 
кіріллл, ти своїм флудом яку "проблему вирішив"? COVID-19: Казахстан ввел чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 1100
 показать весь комментарий
 
 
а хто такий цей кіріл, невже родич гундяя?
 показать весь комментарий
 
в Казахстане началась вспышка, число зараженных коронавирусом пошло на десятки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх