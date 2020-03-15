 COVID-19: Казахстан ввел чрезвычайное положение

Обэтом говорится в указе, который в воскресенье, 15 марта, подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

На период чрезвычайного положения будет усилена охрана общественного порядка, а также особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность людей и работу транспорта. Кроме того, ограничена работа крупных магазинов, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей.

Указом Токаева также введен карантин на всей территории страны. Запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе семейных. Власти должны будут провести масштабные санитарно-противоэпидемические мероприятия. К ним в числе прочих будут привлечены подразделения Минобороны и МВД.

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Правительство Казахстана также ограничило пересечение государственной границы в обе стороны всеми видами транспорта. При этом ограничения на въезд не распространяются на граждан страны, находящихся за рубежом, они смогут вернуться домой.

Ранее власти Казахстана сократили число полетов в Германию, Великобританию, Венгрию, Нидерланды, Объединенные Арабские Эмираты, Польшу, Турцию и Чехию, а также в Беларусь, Грузию и Украину. Кроме того, был отменен парад в День победы 9 мая.

В Казахстане пока официально подтверждены 8 случаев заражения коронавирусом.