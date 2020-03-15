У Трампа нет коронавируса...

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.
По словам Гришэм, результаты анализа Трампа на коронавирус отрицательные.
Ранее в субботу президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.
Читайте также: Трамп объявил в США режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.
СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.
"Компания CureVac из Тюбингена стала причиной скандала между правительствами США и Германии."
Совместно с Институтом вакцин и биомедицинских препаратов им. Пола Эрлиха компания работает над созданием вакцины против нового вируса Sars-CoV-2.
Согласно «Welt am Sonntag» со ссылкой на правительственные круги, президент США Дональд Трамп пытается заманить немецких ученых, которые работают над вакциной против вируса Sars-CoV-2, в США или продавать препарат исключительно для своей страны. Газета сообщает, что президент США предлагает компании большую сумму для обеспечения исключительно ее работы. Трамп делает все возможное, чтобы получить вакцину для Соединенных Штатов . «Но только для Соединенных Штатов», - заявил источник в федеральном правительстве.
«Федеральное правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и активные вещества против нового коронавируса также разрабатывались в Германии и Европе», - сказал представитель Министерства здравоохранения. «В связи с этим правительство находится в интенсивном контакте с компанией CureVac». Заместитель руководителя СДПГ Бербель сказал, что возможная вакцина должна быть доступна каждому. «Все остальное будет скандальным. Пандемия касается всех, а не Америки прежде всего».
вообще несколько раз проверять нужно
Он конечно в группе риска по возрасту, но скорее всего откачают
Голодранец!
Нет
Будут
А сифилис мозга?
-Так.Мабуть и спит в баракамере