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 У Трампа нет коронавируса

Тест президента США Дональда Трампа на коронавирус оказался отрицательным.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефания Гришэм, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Спустя неделю после ужина с бразильской делегацией в Мар-а-Лаго у президента не проявилось никаких симптомов", - говорится в заявлении Белого дома.

По словам Гришэм, результаты анализа Трампа на коронавирус отрицательные.

Ранее в субботу президент США сообщил, что сдал анализ на коронавирус в пятницу вечером.

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Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.

Источник: https://censor.net.ua/n3181575
 
 
 Топ комментарии
 
скорее всего, сам Трамп и есть короновирус У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 4199
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Нехай краще Трамп обстежитися на Зє-вірус . Загроза інфікування ним від контактів з Монікою Зелінскі набагато вища і наслідки можуть бути набагато небезпечнішими
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У вас несчастные случаи на стройке были?
Нет
Будут
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скорее всего, сам Трамп и есть короновирус У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 4199
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Доня с белкой на голове точно болеет.... головой.
"Компания CureVac из Тюбингена стала причиной скандала между правительствами США и Германии."
Совместно с Институтом вакцин и биомедицинских препаратов им. Пола Эрлиха компания работает над созданием вакцины против нового вируса Sars-CoV-2.

Согласно «Welt am Sonntag» со ссылкой на правительственные круги, президент США Дональд Трамп пытается заманить немецких ученых, которые работают над вакциной против вируса Sars-CoV-2, в США или продавать препарат исключительно для своей страны. Газета сообщает, что президент США предлагает компании большую сумму для обеспечения исключительно ее работы. Трамп делает все возможное, чтобы получить вакцину для Соединенных Штатов . «Но только для Соединенных Штатов», - заявил источник в федеральном правительстве.
«Федеральное правительство очень заинтересовано в том, чтобы вакцины и активные вещества против нового коронавируса также разрабатывались в Германии и Европе», - сказал представитель Министерства здравоохранения. «В связи с этим правительство находится в интенсивном контакте с компанией CureVac». Заместитель руководителя СДПГ Бербель сказал, что возможная вакцина должна быть доступна каждому. «Все остальное будет скандальным. Пандемия касается всех, а не Америки прежде всего».
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жаль
вообще несколько раз проверять нужно
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Это было бы слишком просто...
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Ну єто пока что нет.
Он конечно в группе риска по возрасту, но скорее всего откачают
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У Трампа нет коронавируса...
Голодранец!

У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 850
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Нехай краще Трамп обстежитися на Зє-вірус . Загроза інфікування ним від контактів з Монікою Зелінскі набагато вища і наслідки можуть бути набагато небезпечнішими
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Голубе, негайно самоізолюйтесь, у вас всі симптоми зараження Зє-вірусом. У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 5388
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Цей вірус не лікується. Це вірус Petya.
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Всего лишь пока нет. Будет. Вопрос времени.
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Точнее, не только лишь нет. Мало кто может узнать, будет или не будет коронавирус в завтрашнем дне.
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Так он его и рассеял ,отомстил за «новичок»
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У вас несчастные случаи на стройке были?
Нет
Будут
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У Трампа нет коронавируса...

А сифилис мозга?
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ну...после угрозы импичмента (чуть зеленой шмарклей не перешибли))))... какой-то коронавирус для него...даже не сопля... ))))
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А у Пу взагалі мозга вже нема, в ботексній оболонці вже в мавзолеї лежить.
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Если у Яценюка короновирус то у тебя Петя он точно будет. И в отличие от Яценюка ты склеишь ласты со 100% вероятностью
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Самая печальная новость что у бубочки короновируса нету! Кстати что-то его не слышно. Коксом от страха закидываеться после марша ветеранов?
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Казали, що у Трампа є все, а в нього, виявляється, навіть коронавіруса нема. Жебрак, одним словом. У Трампа нет коронавируса - Цензор.НЕТ 9094
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Молодец Донни!Сразу видно,що мажет нос оксолинкой куме.
-Так.Мабуть и спит в баракамере У Трампа немає коронавірусу - Цензор.НЕТ 9132
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