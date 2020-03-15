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Все про:визит (2371) Евросоюз (12814) Кулеба Дмитрий (290) Боррель (25) коронавирус (1)

 Боррель официально сообщил, что не приедет в Киев из-за коронавируса

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель официально проинформировал Киев о том, что по причине пандемии коронавируса Covid-19 отложил свой визит в Украину.

Речь об этом идет в пресс-релизе, распространенном в воскресенье внешней дипломатической службой ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В сообщении отмечается, что Боррель должен был начать свой первый визит в Украину в воскресенье, 15 марта. "Однако из-за вспышки Covid-19 и мер, принятых для его сдерживания, ему пришлось отложить этот визит. Он намерен посетить Украину в кратчайшие сроки", - констатируют во Внешней дипломатической службе.

В связи с этим Высокий представитель позвонил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, чтобы сообщить ему об этом решении и обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес. "Он подчеркнул, что Украина остается приоритетным партнером для Евросоюза. ЕС будет и впредь решительно поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее усилия по проведению реформ", - говорится в пресс-релизе.

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Кроме того, ЕС приветствует шаги, "предпринятые украинским руководством по урегулированию конфликта на востоке страны и вокруг Крыма". "В связи с предстоящей шестой годовщиной незаконной аннексии Крымского полуострова ЕС подтверждает, что он не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией", - подчеркнули в службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3181574
 
 
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Ну и нех тебе крыса кремлевская здесь делать
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Хотя конечно хорошо бы чтобы больной вирусом плюнул тебе в морду. А потом проследили цепочку с кем ты в кремле общалось жабоед продажный
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Хай їде в Мацкву, там коронвірус тіко у Пу.
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Кроме того, ЕС приветствует шаги, "предпринятые украинским руководством по урегулированию конфликта на востоке страны и вокруг Крыма
Ето как ВОКРУГ КРЫМА? Тоесть мир в херсонской и одесской областях, а за сам крым уже даже речи не ведут?
Ето типо как Ермак договорился что Красный крест посетит пленных в ЛДНР, а за сотни пленных на Рашке даже разговора небыло
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