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 Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной

Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на пресс-службы "Российских железных дорог" и "Белорусской железной дороги".

Так, РЖД закрывает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой. Курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов прекращается с 17 марта и до особых указаний.

Временно отменяется курсирование следующих поездов:

  • №65/66 Москва – Кишинев (АО "ФПК"),
  • №5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д),
  • №23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д),
  • № 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва,
  • №73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва,
  • № 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва,
  • №53/54 С.Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург,
  • №47/48 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д),
  • №341/342 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д),
  • №361/362 С.Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д),
  • №369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).

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"Белорусская железная дорога" временно приостанавливает курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов по ряду украинских маршрутов.

  • №32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига;
  • №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;
  • №86/85 Минск-Киев;
  • №94/93 Минск-Одесса;
  • №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинэу;
  • №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург;
  • №371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев;
  • №856/855 Гомель-Сновск;
  • №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;
  • №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.
  • Кроме того изменяется маршрут движения приграничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест.

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Отменяются и временно курсировать не будут:

  • поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;
  • поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;
  • поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020;
  • поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;
  • поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;
  • поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020;
  • поезд №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;
  • беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург курсирующие в составах поездов №26/362 отправлением из Гродно с 16.03.2020;
  • беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;
  • беспересадочные вагоны в сообщении Минск-Кишинэу курсирующие в составах поездов №100/362 отправлением из Минска с 16.03.2020;
  • беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу-Минск, курсирующие в составах поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;
  • приграничный поезд №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020;
  • приграничный поезд №6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020;
  • приграничный поезд №6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.

Поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.

До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:

  • поезда №6342/6341 и №6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;
  • поезд №6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.

Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

Источник: https://censor.net.ua/n3181572
 
   
 Топ комментарии
 
Закрытия границы от зелёных предателей не дождались, расия сама закрыла...
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C Польшей и Словакией закрыла. Вот такие приоритеты ЗЕКоманды.
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ну всё, наш настоящий национальный президент - COVID-19
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бач, а від трубопровідного транспорту білорусь не відмовляється, бо по нафті вона не разом з росією...всі знають, що там за нафта...всю дружбу паламала
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Никогда.тамженашилюди.ждем закрытия кппв со стороны сепарни
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Спасибо кацапне.зеленые зебланы не решились бы на это. Фу *** уроды бздливые
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Прочтите внимательней,зебланы инициаторы в данном случае...
====
в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения Источник: https://censor.net.ua/n3181572
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особливо без рейсу москва-Львів.. Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 5803 На львів"ян напевне депресія напала ..Як це так-без свіжих поставок москалів?
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Криївку та Львівське метро зачинять, бо не буде там кого катувати, вбивати та їсти...
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Цим рейсом в основному патріотичних українців поставляли. Нужники кацапам будувати...
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Закрытия границы от зелёных предателей не дождались, расия сама закрыла...
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Да не успели ( не хотели ) они за пол года, удоды зелёные . Но соевым предателям на это и 5 лет не хватило
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Новину ще раз перечитай!
и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.Источник: https://censor.net.ua/n3181572
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прекращают железнодорожное сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и решением Украины закрыть границуИсточник: https://censor.net.ua/n3181572
Для дебилов, зрадофилов и пальцем деланых - в связи с РЕШЕНИЕМ УКРАИНЫ.
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C Польшей и Словакией закрыла. Вот такие приоритеты ЗЕКоманды.
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Что за бредятину вы несете? Украина закрыла границы во всех направлениях - и с Польшей, и с Рашкой. Статью читайте, а не только заголовки.
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Так у нас все президенты были презервативы дырявые
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Земер, презервативів було два за шість років. Той перший мав навіть більше часу для заборони зал. сполучення.
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Прюфет,толян монгольский, подгорает пердачило обвисшее морщинистое от Пороха! Это хорошо....
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А статью прочитать слабо было?
"прекращают железнодорожное сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения"


То есть именно Украина запретила жд сообщение, а также авиа и автобусное.
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А у них в методичках ничего не говорится про "прочитать статью"
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Тільки упорно не згадували росію по імені. Як можна? Правда?
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Осилить текст с двух строчек - слишком непосильная ноша для адепта шыкаладного гетьмана
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Україна повинна була перша закривати.В нас кругом абсурд і лицемірство.
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Україна перша й закрила - припинили маршрути саме у зв'язку із закриттям Україною кордонів.
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Дочекались! Вата залишиться у ватосховищі.
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Не було б щастя, то хоть нещастя допомогло...
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Братушки Обиделись а Украина границу только с Европой закрыла а с братской Россией нет
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Вы статью-то читали?

"прекращают железнодорожное сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения"
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Это должны были сделать 5 лет назад или хотя бы пол года назад Президенты страны . А сделал китайский вирус ((
Я не слышал про поезда курсирующие из Пхеньяна в Сеул и самолёты летающие из Тель Авива в Тегеран . Но у нас всё возможно .
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Мало того, між Пхеньяном і Сеулом на всій лінії розмежування (38 паралель) - глибокі мінні поля і колючий дріт. А ще перший пункт пропуску між Кореями відкрили десь через 50 років після завернення війни. А в нас???
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Только ради этого, решение закрыть границу считаю оправданым. Хоть под предлогом карантина. Так сказать нехай щастить только с переводом для россиян.
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ну хорошо же...главное,шоб между собой сохранили...
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Отличный период для Пуйла,что бы на Беларусь напасть
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_Какое ещё "напасть"? Она и так у него в кармане. Спецназ и сами КГБшники белорусские ему голову луки принесут, если упираться будет.
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Ты же зебил? Ну не знаешь ситуации чего выдумывать.Лапти уже такого не пишут.У нас пару шуфричей и медведчуков появилось,какие то казаки в Бресте слет организовали.....и пропали.И ему срать на ценности и демократию.На подвал и забыли...
Лукашенко: о «русском мире» забудьте - YouTube

https://www.youtube.com › watch
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Сейчас "Зеленый человечек" будет просить на коленях
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Ну наконец то. Неужели нам просто 6 лет нужно было ждать коронавирус для етого? Может вообще не стоит с ним бороться? Тем более что смертность от него в 1000 раз меньше чем от рузькогомира
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Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 4080 Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·4 мин

Може хоч короновірус буде підставою не ПРИзупинити, а ЗУПИНИТИ залізничне сполучення з країною- агресором і потім його не відновлювати.
Навіть, якщо ці маршрути прибуткові.
Безпека -це надважливо, як і пояснення нашим хохлам, що їздити туди просто ганебно..
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ща эти поезда отправят дополнительными рейсами в крым и лугандонию
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вот и отлично и больше эти сообщения никогда не открывайте! еще надо с лугандоном и крымом.....и пусть они там повсераются.....
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А почему не оборот? Почему зеленые профффесионалы тянут резину. В первую очередь надо лугандон закрыть. Там полная антисанитария и полезет все гавно.
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То вотчина Ахметова-потому и держат,а он пайками подкармливает,в надежде вернуть.
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И пох,на "наших людей".Могут-когда подгорает. Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 7207
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Коронавірус виявився більш рішучим і корисним для України, ніж Порошенко і Зеленський в купі.
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Гарний момент перевести залізничну колію на європейський стандарт.
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Интересно другое что и санкции Украина вводила исключительно после тогокогда другие страны запрещали ввоз туда украинской продукции.Вот только сколько еще нам придется ждать когда кацапия закроет свои границы из Украиной чоб наше правительство заявило что ОНО закрыло из кацапией границы из за анексии Крыма и из за практически вторжением на восток страны.
*****.украинцы тебя просят закрой границы из Украиной.а то наше правительство нершается.Если нету в Украине власти то хоть сделай это ТЫ урод.
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ЗеБені чекають повернення мертведчука і його 3.14 з новими інструкціями і тоді закриють, а без цього ніяк.
Хіба що полетять через Оман, як не встигнуть до 17 - ось що значить дорога проторена обрізаним хлопчиком.
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Нам в якості президента в 2014 році потрібно було вибрати COVID-19 а потім в 2019 переобрати. Він би не лише сполучення з Рашою зупинив би, а і дипвідносини розірвав би і жодної імперської та кримнашиської суки сюди не впустив би.
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не звизди! мертветчука повернув до політичного життя чокулудний барига пєтя ліпецький!
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Обісцяний сивохо на лавці - це символ зевлади i ваш, зебанати, який не змогли б придумати навіть ми, порохоботи Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 959
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Телепню, а хіба не Порошенко зробив Мертвечука головним переговорником з Лугандонією, тим самим повернувши його з небуття? І чи не Зеленський кишнув цього кремлядського посіпаку в перші дні свого президентства? Так що, Міша, не треба нас дурити.
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перше I друге кацапська брехня) так шо йди собi до зебанатiв, свинопсяка Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 2786
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Не фига себе человекооборот был. ну, наконец, все заживут своим умом.
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S rosijej vam samim davno nado bylo zakryt tam mnogo bolejet.Oficialno oni piset 60 no realno budet kakix 6000 liudej ili daze bolse virusa nositelej
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Бесхребетная власть
А Украина сама не могла закрыть сообщение с рашей раньше?
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Украина и закрыла, ********* только констатировала!
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Ну и отлично.Можно и не восстанавливать.Рельсы нехай Ахметов на лом разберёт Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 7098
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Куда разбирать- грузооборот же не прекращается, вроде?
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Так это то и плохо.Бо грузооборот-это гроши москальских и жопоблоковских фирм.На яки Жопоблок ведёт свою подрывную политику.Рельсы треба с направления на Мордор,переложить по стандартам ЕС на Западное направление.Щоб товарооборот был с ЕС,а не с москалями.Но москаль Медведчук,такми образом лишается грошевой базы с помощью которой,от тащит Украину в Таёжный союз.Тому,он вцепится любому в горло,кто будет препятствовать товарообороту с москалями и поглощению Украины Мордором Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 4829
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Это не вирус, это установление фашистского порядка, чипирования и пропускной системы
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трындец! а как же "раб ин овоч", "шу-хрюч" и "мер твет чук" будут добираться в мацкву? целование ж0пы ху@лопутлера для них ритуал обязательный к исполнению!
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рыгозебилы, вас даже ваши братушки - кацпы -кидонули.
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Хоч якийсь плюс...
Потім можна і не поновлювати.
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Да и Слава Богу Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 4088 А Лугандон я так понял, это святое для Зеленского , закрывать не будут , закроют наверно , когда Лугандонцы начнут дохнуть пачками прямо на КПП
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Ватне прокацапське керівництво УЗ до сьогодні вважає УЗ частиною транспортної системи РЖД керованою кремлем і чітко виконує всі всі вказівки москви . Роздуваючись від пихи , збиваючи коліна мчаться до москви на кожну нараду яку вона проводить . Потрібно чистити менеджмент УЗ на всіх рівнях .
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мы должни были первые закрыть с этой помойной ямой границу!подонки зелеНые
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Ми должни билі пєрвиє закрить с етой помойной ямой граніцу! Падонкі соеВиє Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной - Цензор.НЕТ 7746
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Если за шесть лет Украинская власть боялась закрыть железнодорожные сообщение, так это сделали россияне. Молодцы. Власть Украины прошлая, и нынешняя боялись что то сделать лишь бы чего не вышло??? 6 год войны, а они рассуждают о вызовом режиме. Быстрее россияне введут визовый режим, чем маргиональная власть в Украине. Читайте и наслаждайтесь тупостью и трусостью избранной Вами власти. Лишь бы не Порошенко, сказала Скобелева, и тупое стадо проголосовало за Зеленского
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Шо, Зеленский уже шесть лет у власти и до сих пор не закрыл границу? А кем тогда Порошенко числился все пять лет?
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Для зеленых недоумков.Зеленая турбовласть остановила движение поездов с Польшей, Словакией .Но с Кацапией пока нет.С 17 числа , синхронно с Кацапстаном.Да и мародер теперь папик Беня ,хозяин МАУ.
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