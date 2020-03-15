 Россия и Беларусь прекращают железнодорожное сообщение с Украиной

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на пресс-службы "Российских железных дорог" и "Белорусской железной дороги".
Так, РЖД закрывает железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой. Курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов прекращается с 17 марта и до особых указаний.
Временно отменяется курсирование следующих поездов:
- №65/66 Москва – Кишинев (АО "ФПК"),
- №5/6 Москва – Киев (Украинские ж/д),
- №23/24 Москва – Одесса (Украинские ж/д),
- № 61/62 Москва – Николаев (Украинские ж/д), включая вагоны Херсон-Москва,
- №73/74 Москва – Львов (Украинские ж/д), включая прицепные вагоны Хмельницкий-Москва,
- № 95/96 Москва – Кривой Рог (Украинские ж/д), включая вагоны Полтава – Москва, Днепр-Москва,
- №53/54 С.Петербург – Киев (Украинские ж/д), включая беспересадочные вагоны Харьков – Санкт-Петербург,
- №47/48 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д),
- №341/342 Москва – Кишинев (Молдавские ж/д),
- №361/362 С.Петербург – Кишинев (Молдавские ж/д),
- №369/370 Баку – Киев (Азербайджанские ж/д).
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"Белорусская железная дорога" временно приостанавливает курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов по ряду украинских маршрутов.
- №32/31 Киев-Рига, а также прицепного вагона Минск-Рига;
- №53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург;
- №86/85 Минск-Киев;
- №94/93 Минск-Одесса;
- №100/99 Минск-Запорожье, а также беспересадочных вагонов Минск-Кишинэу;
- №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, а также беспересадочных вагонов Гродно-Санкт-Петербург;
- №371/372 Могилев-Львов, а также прицепных вагонов Барановичи-Львов и Минск-Могилев;
- №856/855 Гомель-Сновск;
- №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов;
- №6309/6310 и №6315/6316 Ковель-Хотислав.
- Кроме того изменяется маршрут движения приграничных поездов №6217/6218 Барановичи-Удрицк-Барановичи и №6342/6341, 6344/6343 Брест-Заболотье-Брест.
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Отменяются и временно курсировать не будут:
- поезд №31/32 Киев-Рига отправлением из Киева с 16.03.2020, отправлением из Риги с 17.03.2020, а также прицепной вагон Минск-Рига, отправлением из Минска и Риги 17.03.2020;
- поезд №54/53 Киев/Харьков-Санкт‑Петербург отправлением из Киева и Харькова с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 16.03.2020;
- поезд №86/85 Минск-Киев отправлением из Минска с 15.03.2020, отправлением из Киева с 16.03.2020;
- поезд №94/93 Минск-Одесса отправлением из Минска с 17.03.2020, отправлением из Одессы с 18.03.2020;
- поезд №100/99 Минск-Запорожье отправлением из Минска с 16.03.2020, отправлением из Запорожья с 18.03.2020;
- поезда №856/855 Гомель-Сновск-Гомель отправлением из Гомеля и Сновска с 21.03.2020;
- поезд №361/362 Кишинэу-Санкт-Петербург, отправлением из Кишинева с 15.03.2020, отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;
- беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург курсирующие в составах поездов №26/362 отправлением из Гродно с 16.03.2020;
- беспересадочные вагоны в сообщении Гродно-Санкт-Петербург, курсирующие в составах поездов №83/7/25 отправлением из Санкт-Петербурга с 17.03.2020;
- беспересадочные вагоны в сообщении Минск-Кишинэу курсирующие в составах поездов №100/362 отправлением из Минска с 16.03.2020;
- беспересадочные вагоны в сообщении Кишинэу-Минск, курсирующие в составах поездов №361/99 отправлением из Кишинева с 15.03.2020;
- приграничный поезд №6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов отправлением от станций Сарны и Горынь с 16.03.2020;
- приграничный поезд №6309/6310 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель и Хотислав с 16.03.2020;
- приграничный поезд №6315/6316 Ковель-Хотислав отправлением от станций Ковель с 16.03.2020 и Хотислав с 17.03.2020.
Поезд международных линий №371 Могилев-Львов отправлением из Могилева 15.03.2020 проследует до станции Горынь и 16.03.2020 отправится обратно по маршруту Горынь-Могилев. В дальнейшем поезд №371/372 Могилев-Львов-Могилев отменяется и временно курсировать не будет. В свою очередь прицепной вагон Барановичи-Львов отправлением из Барановичей с 15.03.2020 и отправлением из Львова с 16.03.2020 отменяется.
До последней приграничной станции сокращается маршрут следования приграничных поездов Брест-Заболотье и Барановичи-Удрицк:
- поезда №6342/6341 и №6344/6343 Брест-Заболотье с 16.03.2020 будут курсировать в сообщении Брест-Хотислав;
- поезд №6217/6218 Барановичи-Удрицк с 16.03.2020 будет курсировать в сообщении Барановичи-Горынь.
Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
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в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения Источник: https://censor.net.ua/n3181572
и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения.Источник: https://censor.net.ua/n3181572
Для дебилов, зрадофилов и пальцем деланых - в связи с РЕШЕНИЕМ УКРАИНЫ.
"прекращают железнодорожное сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения"
То есть именно Украина запретила жд сообщение, а также авиа и автобусное.
"прекращают железнодорожное сообщение с Украиной в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и решением Украины закрыть границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения"
Я не слышал про поезда курсирующие из Пхеньяна в Сеул и самолёты летающие из Тель Авива в Тегеран . Но у нас всё возможно .
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Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·4 мин
Може хоч короновірус буде підставою не ПРИзупинити, а ЗУПИНИТИ залізничне сполучення з країною- агресором і потім його не відновлювати.
Навіть, якщо ці маршрути прибуткові.
Безпека -це надважливо, як і пояснення нашим хохлам, що їздити туди просто ганебно..
*****.украинцы тебя просят закрой границы из Украиной.а то наше правительство нершается.Если нету в Украине власти то хоть сделай это ТЫ урод.
Хіба що полетять через Оман, як не встигнуть до 17 - ось що значить дорога проторена обрізаним хлопчиком.
А Украина сама не могла закрыть сообщение с рашей раньше?
хєррельси ті йому у дупу
Потім можна і не поновлювати.
https://twitter.com/UaBander_v1_1/status/1239183701986205697