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Все про:Минздрав (2289) рестораны (163) COVID-19 (908) Емец Илья (8)

 Министр здравоохранения Емец предлагает ограничить работу кафе и ресторанов из-за коронавируса

Опыт других стран показывает, что закрытие ресторанов и кафе — действенный метод в борьбе с распространением коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Илья Емец заявил во время обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывает Минздрав, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавируса. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно ", - сказал Емец.

Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что ограничения, которые Украина ввела в связи с пандемией коронавируса, могут стать еще жестче.

Читайте также: COVID-19: в Радомышле закрыли рынок, который несмотря на запрет продолжал работу

Источник: https://censor.net.ua/n3181569
 
 
 Топ комментарии
 
это волбюнтаризм! где тогда зебилы будут "уставать ат вайны"? Министр здравоохранения Емец предлагает ограничить работу кафе и ресторанов из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 937
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Предлагаю ограничить работу министров!
От них больше вреда, чем пользы.
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При Супрун коронавiрус обходив Украiну десятою дорогою. Повернемо Супрун взад- переможемо коронавiрус.
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Насчёт Супрун взад, пожалуй, я погорячился.
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супрун хотяби статистику нескривала
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Давайте закроем трамваи, тролейбусы и маршрутки
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Так вони вже про це почали говорити. Хоча спочатку перекриють рух між містами... Міністр охорони здоров'я Ємець пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів через коронавірус - Цензор.НЕТ 6374
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Хлопці! У нас смертність по іншим хворобам катастрофічна, а Ємець робить з себе дівочу плеву, завалили роботу МОЗу, гірше за Супрун!
Одне слово: якщо ******** зелений, він не перестає бути ********ом.
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а вот теперь падение экономики в пропасть от криворуких зебилов спишут на вирус.
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То-то в других странах каномика в рост пошла, особенно в последнее время.
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То-то в других странах...


а не надо тут сравнивать с другими странами.

у нас всего 3 случая заражения
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Уверен? А я нет! Если нечем проверить,и отправляли в Лондон,то какие три? Подтвержденные Лондоном?
И кпп с ордло открыты,как и граница с РФ!
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Уверен?


Я уверен, что это на 180 градусов противоположно реальности.

Но коммент свой я написал тому, кто зелёную мочу считает божьей росой
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То есть ты уверен что у нас множество зараженных, но при этом каномика должна расти если бы не зеленая власть, хотя в развитых странах она в стагнации? Ты какой-то стебанутый, чесслово.
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А ты уверен, шо Зелёная Сопля говорит правду и у нас трое инфицированных ?
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Слишком тонко. Я настроен на тупизну,которой намеки нужно вколачивать кувалдой!
Кторые из штанов готовы выпрыгнуть от возмущения маршем,но асолютно не замечают тысячных толп в многочасовых очередех на КПП с ордло!
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А налоги на время карантина тоже перестанут с предпринимателей брать? Министр здравоохранения Емец предлагает ограничить работу кафе и ресторанов из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1617
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Как говорил один министр здравохранения(!) - пенсионеры вымрут . Цытаты великих емцев.
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А аренду помещения и земли зебильные министры сами заплатят за те ресторанчики?
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Они свои откроют" где нет коронавируса"
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Карантинные меры надо объявить обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор), тогда можно и не платить или договариваться с арендодателем о компромиссах.
Впрочем, у зе-власти ума не хватит объявить об этом официально.
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За аренду не платить, а за свет , отопление и воду тоже можно не платить или доходы олигархов не в счет?
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Но оставить кпп с ордло! Это как назвать?
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ага,

а Юзик из дому будет брать на обед ведро борща
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Бо їжа з їдальні ВР вже не по кишені...
Міністр охорони здоров'я Ємець пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів через коронавірус - Цензор.НЕТ 8422
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Этот рассадник короновиоуса надо закрыть.
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якщо відверто - ні, я так не думаю - натягнуть флєзелінові маски (в яких взагалом неможливо працювати), що не будуть замінювати протягом зміни - оце і все (власне так робили робітники торгівлі, ще часів Ющенко- януковоща - далі в мене нема перевірених даних). Смачно і дешево (надурику) поппоїсти - це святе!
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Бобікам пофіг,вони чекають вже рік дешевих євроблях.
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А пенсионеров (всех) в морг отвозить тоже на опережение?
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бач ти, як соєва алкашня заворушилась.. як же вони бідні тверезими на зелену Україну дивитися зможуть.. Он і голов-алкаш вже пролікувався від запою..Прискакав з Іспанії, мабуть і віруса прихопив з собою, бо цьому жлобу віддати халяву завжди жалко
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И продуктовые маркеты надо закрыть. И склады.
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А кпп с ордло? Там толпы перносчиков! Потом они в магазинах,банкоматах,транспорте рядом! В том же Киеве!
Это министр понимает? Или у него другие соображения? Ресторан закрыть важнее?
Ну тупппыееее...!
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В живых останутся те,кто заказывает ресторанный хавчик на дом.Нет худа без добра.Служба доставки приподнимется Міністр охорони здоров'я Ємець пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів через коронавірус - Цензор.НЕТ 6047
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Конечно действенный . Только у них ещё налоговые каникулы вводят , когда бизнес ограничивают .
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Так что с границами ордло и Крыма ?! Там оборудовали отстойники на 2 недели карантина для въезжающих ?
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олько сейчас послушал зеленого ермака, который у шустера вещал что они подписывают и исполняют в Минске, те пункты, которые были заложены в угоди еще Порошенко.
Ну то есть Порошенко заложил пункты, которые 5 лет не исполнял, а санкциями жарили путинскую сраку. А потом зеленая срань его скинула, и бегом исполнять то, чего не смогли заставить сделать Порошенко.
Если вы бараны не можете повторить то что пять лет делал Порох, то на)(уй вы вообще полезли на его место, *********?
То идить на)(уй, или попросите Порошенко поехать в Минск. Он быстро вытащит из вашей жопы путинский член. Не верите? Или получаете удовольствие?(с)
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"Министр здравоохранения Емец предлагает ограничить работу кафе и ресторанов из-за коронавируса" - Разговаривал с племянницей, говорила, что у них в Испании кафе и рестораны закрыты, а не ограничены и всё остальное тоже закрыто. Работают только продовольственные магазины.
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Скажіте придуркуватим батькам, що в дітей карантин, а не канікули !
Нехай вдома сидять !
Італійці теж гуляли найбільше, тепер мають...
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Он идиот , только предлагает , давно надо было уже позакрывать все кафешки и общественные места , а также все сообщения международные и пункты пропуска с Лугандоном Міністр охорони здоров'я Ємець пропонує обмежити роботу кафе та ресторанів через коронавірус - Цензор.НЕТ 3009
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та пофиг на эти кафе и рестораны, завтра утром все в переполненном метро и другом транспорте перезаражаются.
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