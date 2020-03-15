 Министр здравоохранения Емец предлагает ограничить работу кафе и ресторанов из-за коронавируса

Об этом министр здравоохранения Илья Емец заявил во время обсуждения законопроекта о противодействии коронавирусу, который сейчас разрабатывает Минздрав, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Опыт зарубежных стран показывает, что закрытие заведений общественного питания - действенная мера в борьбе с коронавируса. Считаю, что нам надо действовать на опережение, четко и решительно ", - сказал Емец.
Накануне министр внутренних дел Арсен Аваков предупредил, что ограничения, которые Украина ввела в связи с пандемией коронавируса, могут стать еще жестче.
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Одне слово: якщо ******** зелений, він не перестає бути ********ом.
а не надо тут сравнивать с другими странами.
у нас всего 3 случая заражения
И кпп с ордло открыты,как и граница с РФ!
Я уверен, что это на 180 градусов противоположно реальности.
Но коммент свой я написал тому, кто зелёную мочу считает божьей росой
Кторые из штанов готовы выпрыгнуть от возмущения маршем,но асолютно не замечают тысячных толп в многочасовых очередех на КПП с ордло!
Впрочем, у зе-власти ума не хватит объявить об этом официально.
а Юзик из дому будет брать на обед ведро борща
Это министр понимает? Или у него другие соображения? Ресторан закрыть важнее?
Ну тупппыееее...!
Ну то есть Порошенко заложил пункты, которые 5 лет не исполнял, а санкциями жарили путинскую сраку. А потом зеленая срань его скинула, и бегом исполнять то, чего не смогли заставить сделать Порошенко.
Если вы бараны не можете повторить то что пять лет делал Порох, то на)(уй вы вообще полезли на его место, *********?
То идить на)(уй, или попросите Порошенко поехать в Минск. Он быстро вытащит из вашей жопы путинский член. Не верите? Или получаете удовольствие?(с)
Нехай вдома сидять !
Італійці теж гуляли найбільше, тепер мають...