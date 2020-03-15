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 COVID-19: в Радомышле закрыли рынок, который несмотря на запрет продолжал работу

В городе Радомышль Житомирской области, где зафиксирован летальный случай от коронавируса, несмотря на запрет, работал рынок.

Об этом сообщил Радомышльский городской совет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки принятому решению, городской рынок 15.03.2020 года начал свою работу. Совместными действиями инспектора по благоустройству городского совета и работников Радомышльского отделения полиции работа рынка была прекращена", - говорится в сообщении.

В горсовете отмечают, что 14 марта на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания и ресторанного хозяйства на территории города Радомышль и развлекательных заведений в Радомышльской ОТГ.

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Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.

Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.

COVID-19: в Радомышле закрыли рынок, который несмотря на запрет продолжал работу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181567
 
   
 Топ комментарии
 
А вы действительно считали, что лишение людей возможности заработать - это фигня? COVID-19: в Радомышле закрыли рынок, который несмотря на запрет продолжал работу - Цензор.НЕТ 9030
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Что будет с продавцами этого рынка, которые жили не от зарплаты до зарплаты, а от дневной выручки и до завтра?
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В этом вся суть украинского менталитета - вирус не вирус, главное выторг. А когда не дай бог начнут помирать сотнями прямо в придорожных канавах - будет виновата власть, хуйло, всемирный заговор масонов и так далее, но только не они сами.
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А вы действительно считали, что лишение людей возможности заработать - это фигня? COVID-19: в Радомышле закрыли рынок, который несмотря на запрет продолжал работу - Цензор.НЕТ 9030
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А в китайском Ухане временно, даже панголинов с летучими мышами жрать перестали...

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Та не їли там таке. В Ухані самому таке не жрали.
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Интересно, а зачем же оно в огромном количестве продавалось на рынке в Ухане?
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Это тоже государство "виновато", не сами эти люди с рынка, а именно государство.
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само собой … это же не Китай и Европа где НЕЛЬЗЯ воспринимают именно как НЕЛЬЗЯ .
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государство должно было продумать компенсации
почему банкет должен быть за счёт отдельных категорий граждан?
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какой банкет ? что ты называешь банкетом ? какая страна компенсирует торговцу с рынка его "простои" в связи с мировой проблемой ?
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банкетом я называю имитацию борьбы с эпидемией. настоящую борьбу тоже.
мировая проблема (или обильно увлажнённые памперсы) - не повод крысятничать.
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а конкретику можно что у тебя снова слямзили ? То что сказали толпой не собираться , а народ сказал "нам пох" это ты называешь имитацией ? Нужно было как в Китае за бары и в клетку ?
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Сидимо в хаті, гуляти по вулиці заборонено- штраф від 100€до600€, можна тільки на роботу піти або в продуктовий магазин,аптеку все решта і так закрито. З поліцією попробуєш сперечатись то можуть штрафанути до 30000€. Але тут люди адекватні, а не зебіли.
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а компенсацию за то что дома работник сидит государство выплачивает ?
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Как то сложно всё. Я правильно понимаю, что даже если у человека собственный ресторан и его работники сидят дома в связи с карантином, то 80% от зарплаты берёт на себя государство ?
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Робітники всеодно мають державний контракт.
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Але в цій ситуації і приватному підприємцю буде допомога.
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и всё лишь потому что человек честно платит все налоги …
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Ну якби так і має бути, все логічно.
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Зменшать комунальні плати на час карантину.
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Слух, а чого ж ти вилізло на український форум? Сиди ТАМ та смерди на ЇХ форумах, хоча ти там для них - 4 сорт.
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Тебе ,чорта з смітника, забув спитати де мені писати, взагалі смердюшник свій завали ,перегарами несе.
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Про приватних підприємців не знаю, а робітники будуть отримувати лікарняне при закритті підприємства на карантин. До наших розумників які нікому нічого не мають платити(податки) і працюють переважно на чорно так навряд чи можливо
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это ты про государственные предприятия говоришь ? на них будет компенсация ?
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Про найманих робітників взагалі на підприємствах всіх типів власності,навіть в барах офіціанти до низ відносяться, а як буде з власниками і автономами- типу наші ФОПи то не скажу.
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людям не дал работать. значит украли. при этом осмысленность этого вызывает большие сомнения. давай после каждого чиха будем останавливать все предприятия?
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то есть весь мир дурной один кирил где то умный ?
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понятно … узнай у врача как это правильно у тебя называется .
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А может разрешить? Пусть стоят, общаются...
Продадут пару туфель и пропьют...
Жизнь продолжается. COVID-19: в Радомышле закрыли рынок, который несмотря на запрет продолжал работу - Цензор.НЕТ 5834
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а в супермаркете не теже продукты продают?а на заводах изготовителях не может быть зараженого?
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продмагазины открыты по всему миру в отличии от каких то базаров.
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ну шо ты городишь.кто производит продукцию?кто доставляет продукцию.кто разгружает.кто на витрину выкладывает?ну и продавец кассир,а на рынке это все делает 1!!!!!человек так что более вероятно заразится в магазинах + замкнутое помещение
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ещё раз повторяю , читай внематочно.... продмагазины по всему миру открыты в отличии от рынков . Так понятней ?
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а жрать ты где тогда будешь покупать если и магазины закроют??какого хера тогда рестораны и кафе закрывают по всему миру?чем меньше скопление людей в одном месте тем меньше вероятность заразиться
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жрёшь ты, а нормальный человек употребляет пищу за завтраком обедом и ужином. И прочитай ещё раз что тебе пишут .
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тебе хоть в глаза ссы тебе пох.видать один из 73%
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а тебе видать уже поссали если так разбираешься …
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Что будет с продавцами этого рынка, которые жили не от зарплаты до зарплаты, а от дневной выручки и до завтра?
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Вони не куплять ліки і хліб. Нема за що буде. COVID-19: в Радомышле закрыли рынок, который несмотря на запрет продолжал работу - Цензор.НЕТ 3226
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нужно наверное за его некомпетентность государству дать ему лям и бокс от вируса.
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Бідолаги,знайшов корінець і з'їв,1 в день. Тиждень прожити ніяк не зможуть, от як тиждень на свята бухати то запросто і на роботу зодити не треба.
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Наживаются торговцы. Не то, что Беня - поднимает цены на авиабилеты МАУ, но при этом и не наживается вовсе.
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система автоматически меняет цену в зависимости от спроса, во как.
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В этом вся суть украинского менталитета - вирус не вирус, главное выторг. А когда не дай бог начнут помирать сотнями прямо в придорожных канавах - будет виновата власть, *****, всемирный заговор масонов и так далее, но только не они сами.
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в супермаркетах и магазинах больше вероятность заразиться так что не йух звиздеть
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народ рассчитывает на себя и в бедах винит власть...власть об этом знает и использует это... и использовала раньше...100 и 1000 лет назад
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Сегодня, 15 марта, стало известно, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл в клинику «Борис». Очевидцы сообщают, что политика заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии. Об этом пишет сайт Обозреватель ссылаясь на личные источники. По его словам, авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона. После этого, бывшему премьер-министру помогли дойти до входной двери, держа под руки. Примечательно, что охранник, который сопровождал Яценюка, также был в медицинской маске.
В то же время пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло прокомментировала данную новость. Она сообщила, что ничего серьезного с политиком не произошло. Ольга отметила, что Яценюк якобы приехал в клинику «Борис» для планового обследования.
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Кто то очевидно поймал утку нашел в ней зайца, в зайце яйцо, в яйце иголку и с криком ах ты падло, шо суки уже в продукты суют, поломал её... А в той игле и была как оказывается вся сила Яйценюка!
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Помилки соціуму, виправляє і регулює Природа.
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Чому ніхто не каже про дизинфекцію мобільного телефону, постійний контакт з лицем, вухами? Який смисл з помитих рук, коли беруть грязний телефон в чисті руки і все по колу!
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Цю тему вже піднімали на Цензорі і шляхом консенсусу дійшли згоди, що краще всього мобільні телефони кипятити 30 хвилин в содовому розчині...

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Щоб не згинути від грипу -
мий частенько руки й пику,
маску одягни на морду
й натягни на себе торбу
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Хто ж писок, не пику має
Хай на голову вдягає -
Вже не торбу а труси.
В небезпечні ці часи..
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В Харькове закрыли на 3 недели рынок Барабашово, крупнейший в Украине, хотя коронавирус в городе не зафиксирован. И никто не возмущается, все понимают, насколько это важно, хотя предприниматели и потерпят убытки. Но сейчас почти каждая торговая точка на Барабашова имеет свой инетернет-магазин, так что какая-то торговля продолжится.
А здесь случай смерти от коронавируса зафиксирован с самом Радомышле, а людям кажется, что их это не касается, главное для них - сиюминутная выгода. Печально.
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В нас теж закрили, крім продуктового сектору.
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А в сотне метров от барабошова...какой нить супермаркет огромной площади.. продолжает работать..
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Совершенно правильное решение, ведь заражаются на рынке с холодным воздухом на сквозняке, а не в теплом и уютном супермаркете...
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Глянь карту. В Африке на экваторе видимо не было теплых уютных супермаркетов. У тебя видимо уже температура. Самоизолируйся.
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Если закрывать рынки...то следует закрывать и магазины...
Чем рынок хуже магазина?
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Тем, что сетями супермаркетов владеют богатые бизнесмены и олигархи, у которых есть "свои"(купленные) люди, депутаты всегда в органах местной\центральной власти.
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Совершенно верно...и закрытие рынков это увеличение их доходов...
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Ну нафиг ты в моем посте высрался? Или в Молдове карантин на юмор...
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Такие проблемы должна покрывать страховка, ктр платят власти налогоплательщики. От туберкулёза и спида народу в десятки раз больше мрёт уже много десятилетий по всему миру - но никакой истерики ни у кого по этом поводу нет. Государство - это нанятый налогоплательщиками - избирателями менеджер, а не сакральный Хрен-с-Горы ( как Плешивый Глумливый Упырь для 147 миллионов своих скоторабов) . Работа, прибыль,налоги, выборы, страховка, суд и кольт - инструменты, решающие проблемы свободных людей в свободной стране. Китайская вертухайская зона на полтора лярда рабов - пример подражания для скотов из Держимордора, а не для свободных людей.
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А в чем смысл? Неужели на свежем воздухе при общении покупателя с продавцом через прилавок в течении 3-5 минут шансы что-то подцепить больше, чем в переполненной маршрутке с давкой и пробками, где час-полтора утром и вечером постоянно дышат в лицо? И масок ведь нет, ****!
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