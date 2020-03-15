 COVID-19: в Радомышле закрыли рынок, который несмотря на запрет продолжал работу

Об этом сообщил Радомышльский городской совет в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Вопреки принятому решению, городской рынок 15.03.2020 года начал свою работу. Совместными действиями инспектора по благоустройству городского совета и работников Радомышльского отделения полиции работа рынка была прекращена", - говорится в сообщении.
В горсовете отмечают, что 14 марта на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о временном прекращении работы всех рынков, предприятий общественного питания и ресторанного хозяйства на территории города Радомышль и развлекательных заведений в Радомышльской ОТГ.
Напомним, зараженная коронавирусом женщина умерла в Радомышле 13 марта. Это первая смерть от коронавируса на территории Украины.
Женщина в начале марта побывала в Польше, на обратном пути погостив у родственников во Львове. Почувствовав себя плохо, она не сразу обратилась к врачам, продолжала посещать церковь и рынок. Сейчас в Радомышле закрыты рынки, приостановлено движение общественного транспорта. Церковь и автовокзал, которые посещала женщина, продезинфицировали. Изолированы 22 человека, с которыми контактировала зараженная.
почему банкет должен быть за счёт отдельных категорий граждан?
мировая проблема (или обильно увлажнённые памперсы) - не повод крысятничать.
Продадут пару туфель и пропьют...
Жизнь продолжается.
Сегодня, 15 марта, стало известно, что бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл в клинику «Борис». Очевидцы сообщают, что политика заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии. Об этом пишет сайт Обозреватель ссылаясь на личные источники. По его словам, авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения. На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона. После этого, бывшему премьер-министру помогли дойти до входной двери, держа под руки. Примечательно, что охранник, который сопровождал Яценюка, также был в медицинской маске.
В то же время пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло прокомментировала данную новость. Она сообщила, что ничего серьезного с политиком не произошло. Ольга отметила, что Яценюк якобы приехал в клинику «Борис» для планового обследования.
мий частенько руки й пику,
маску одягни на морду
й натягни на себе торбу
Хай на голову вдягає -
Вже не торбу а труси.
В небезпечні ці часи..
А здесь случай смерти от коронавируса зафиксирован с самом Радомышле, а людям кажется, что их это не касается, главное для них - сиюминутная выгода. Печально.
Чем рынок хуже магазина?
купленные)люди, депутаты всегда в органах местной\центральной власти.