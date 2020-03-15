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 Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса (обновлено)

В преддверии прекращения авиарейсов из-за коронавируса резко выросли цены на билеты "Международных авиалиний Украины". В МАУ говорят, что это произошло автоматически из-за увеличения спроса.

Новые цены на билеты опубликованы на официальном сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.

Так, билет на рейс Париж-Киев стоит почти 16 тысяч гривен.

Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса 01

Из столицы Израиля, Тель-Авива, добраться в Киев 15 и 16 марта можно за 13 тысяч гривен.

На сайте по-прежнему отображаются цены на ближайшие даты. Если бы граница не закрылась — билеты бы стоили в пределах 6-7,5 тысяч за эконом-класс.

Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса 02

Из Вены, столицы Австрии, билет в Киев на 15 марта стоит 14 тысяч гривен, на 16 — почти 20 тысяч.

Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса 03

Читайте также: МАУ планирует дополнительные рейсы для возвращения украинцев на родину

Если бы границы не закрылись, добраться из Вены эконом-классом можно было бы за 1,5-2,5 тысячи гривен. Такие цены были указаны для билетов на 17 и 18 марта, которые сейчас купить уже невозможно.

В МАУ утверждают, что не формируют стоимость билетов "в ручном режиме" и отмечают, что на их уровень влияет интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное, сообщает "Суспільне".

В компании заявили, что "не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения".

"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. МАУ отмечает, что главный союзник рост цен на авиабилеты — это паника. Авиакомпания будет делать все возможное и зависящее от нее для того, чтобы после окончания срока действия карантина ситуация нормализовалась", — добавил авиаперевозчик.

Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

Смотрите также: Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181564
 
 
 Топ комментарии
 
Я вам даже скажу бенину отмазку: через 2 недели он со скорбной репой будет говоить, что МАУ из-за коронавируса понёс огромные убытки, которые надо компенсировать из бюджета. Компания МАУ перед закрытием границ подняла цены на билеты в 2–12 раз - Цензор.НЕТ 2517
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О чем говорит невиданное повышение цен? О том, что наши олигархи зарабатывают на горе людей и это для них обычное состояние. Меж тем в Италии, где эпидемия просто бушует, в супермаркетах цены на продукты не выросли ни на копейку. Итальянцы не зарабатывают на горе своих сограждан.
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Тут напрашивается анекдот, что рано или поздно будут бить не по паспорту, а по е@...алу!
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Рафіновані мародери ... Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту - Цензор.НЕТ 9105
P.S. Згадую, як Зеля у Китай літак за танівницею з ****** хотів відправляти ...
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А шо на это скажет наш доблестный антимонопольный комитет с тысячами дармоедов в штате? Языки поотсыхали? Оглохли? Ослепли? За что налоги народные пожираете? За бездействие?
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Автоматически... Так головы же есть у людей на которых эта автоматика работает. И совесть должна быть.
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Совесть? У олигархов, заклятых врагов Украины? Да что с вами такое? Очнитесь!
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При Пэтрi такого не було i бути не могло. Повернемо Пэтра взад- переможемо коронавiрус.
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Українцями завжди будуть керувати не українці.маю на увазі етнос.І не кажіть.що це не важливо.Якщо подивитися.на Польщу,Чехію,то це важливо.
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В преддверии прекращения авиарейсов из-за коронавируса резко выросли цены на билеты "Международных авиалиний Украины". В МАУ говорят, что это произошло автоматически из-за увеличения спроса. Источник: https://censor.net.ua/n3181564
недостаточно, в 50 раз поднимайте уже, чтоб никто никуда не летал
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А вот за такое нужно штрафовать по максимуму, это какой же надо быть скотиной чтоб поднять цену в 10 раз и навариться на на людях уезжающих домой.
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Зеленский оштрафует Коломойского? Ха-ха-ха!!!
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Він йому на роялі збацає і компенсує "втрати" через короновірус
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Этож надо так своевременно "автоматике" сработать.
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ШО там моника рассказывала про МАРОДЕРОВ???
руководство и хозяев мау в тюрьму???)))))
гбр почему спишь? или сссышь?
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Один мой знакомый в январе летел из Каира в Нью-Йорк через Киев. Естественно МАУ. Тогда Каким-то невероятным образом у них были хорошие цены на билеты. В Борисполе (ВНИМАНИЕ) при пересадке (!!!) у него потребовали заплатить за ручную кладь (гитара) 150 долларов. Еще раз: за гитару, которая уже была допущена в ручную кладь в Каире. Бесплатно.
Он эту гитару в Борисполе у них перед носом разбил и оставил им на память.
Когда он мне это рассказывал я ощущал "испанский стыд" за Украину.
И еще - ни разу билеты Киев - Нью-Йорк у МАУ (прямой рейс) не были лучше по цене от билетов других европейских авиакомпаний. Даже с учетом аэропорта пересадки (то есть дополнительных аэропортовых сборов).
Игорь Валерьевич просто патологически жадное существо.
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_В Йорк выгодней с пересадкой через Европу. Монополии - это химически чистое, концентрированное зло! Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса - Цензор.НЕТ 2567
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Летал МНОГО раз. Через Варшаву, Париж, Хельсинки, Цюрих, Амстердам, Франкфурт, Стамбул и даже Москву (гори она огнём) дешевле чем прямой рейс МАУ из Борисполя. Желаю Игорю Валерьевичу захлебнуться в своей ненасытной жадности.
Из плюсов - зато несколько раз посмотрел знаменитые часы в Амстердамском аэропорту Схипхол.
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Деньги не пахнут а о СОВЕСТИ речь не ведем.Так ее и небыло..А в голове одно БАБЛО!
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Ця шобла і на ПБ і на короновірусі та хоч на смерті рідних - все одно заробе та тіки про вигоду і думає... Продадуть за копійку хоч неньку хоч друзів, про громодян пересічних можна не казати взагалі - бидло, за їх оцінками, і до уваги не береться....худоба. Отож голосуємо далі за нашіх СЛУГ з їх золотими смартфонами!
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Польська компанія LOT оголосила що поляки можуть повернутись до дому їхніми літаками по створеній програмі "LOT DO DOMU" заплативши 400 злотих за білет (це менше 100!!! євро) решту буде доплачувати держава - ось це і є ЄВРОПА!!!
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ну т.е. LOT точно такжу навариваются на повышении спроса как и МАУ. Просто у поляков часть цены платит государство.
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Мародёры !
В каждом государстве должно быть уголовное наказание за мародёрство ! И это должно быть исключением , где наказание должно караться смертной казнью !
Собственника компании МАУ ( и (или) его гендиректора ) расстрелять не отходя от кассы !
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Только у нас как всегда произойдёт своё, особое понимание законов: за кражу булочки в супермаркете во время войны - расстреляют, а вывод половины бюджета страны в офшор назовут "спасением национальных ценностей...
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Я б для тех, кто поперся отдыхать по путевкам несмотря на эпидемию, потому что "грошей жалко, я ж заплатыв" - поднял бы цены раз в 500.
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Это дело каждого, ты заболеешь хоть так хоть так. Конечно чем позже тем больше выроятность что легче перенесешь т к уже будет доступное лечение
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Поняли ребята, теперь что бы летать надо быть богатым
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Браво Беня. Даже на беде сумеет нажиться.
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Хотя если все проанализировать то они ету самую беду и организовывают, от войны до епидемий и ажиотажа
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Зеленский-барыга и мародер.
Не только на войне зарабатывает, а и на эпидемии.
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зеЛя и его банда грязные и поганые барыги.
а еще на Пороха вякали что-то!
подонки!
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Так тепер черга нинішній владі через збільшення попиту підняти ціну доллара в два чи більше рази. А завтра, в понеділок 16.03.20, жид коломойський поверне собі Приватбанк через суд і всі ваші депозити в ньому через попит на гривні.
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Висновок один: Коломойша заробить навіть на трупах!!!
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Ви всі ще заплатите Каломойші компенсацію за вимушений простій його літаків.
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Уже 3 пороха ждут возвращения.
с Испании приехал,
с Италии приехал
с Китая Возвращается
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Зєбіли мають пишатися що Президентом обрали "крєпкого хозяйствєнніка " мародера бєню . Ідіоти дупоголові . Цей мерзотник навіть заробить на воді якою покійника обмивають .
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Для тих, хто хоче знати, що таке справжнє мародерство - оце воно і є. І чистому вигляді. І всі, хто має мізки, можуть визначити і головного мародер України.
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і де зараз ці критикани омеляна?! якби він не запровадив в країні лоукости, бєня і далі "мав" би нас, як має зараз користуючись коронавірусом!
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73% овечек, вы понимаете, что год назад вы выбрали президентом марионетку, которая принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях.

Вы понимаете, что год назад нужно было слушать умных людей, а не то, что вам рассказывали по телеканалу, который принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях.
До вас дошло, что из-за вашей тупости, сегодня вся страна принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях?
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Ну и хорошо. Может будут шариться меньше и всякой заразы меньше привозить...
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Наверное зарплаты будут повышать для экипажей МАУ от 2 до 12 раз.
Барыги они и есть барыги вне зависимости от масти и величины мошны.
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Дитячий письменник

@chemodanov_di


Коли твій кишеньковий шнирь дав українцям 72 години, щоб повернутись додому, а ти майже монополіст на ринку авіаперевезень.
Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту - Цензор.НЕТ 90
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Беня хоче самого самого себе перевершити та побудувати більший ніж раніше побудований ним же найбільший у світі єврейський комплекс?
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Каломойський ,Вазєлінскій , лайно ...А какая разница?
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Но поманите Порох-мародёр,а Зеля-красавчик...
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)))))) автоматически говорите , а в других странах за получение неправомерной выгоды в тюрьму сажают .
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Хотел вчера купить с Парижа 16 марта, 21 тысячи гривен. Пусть лучше во Франции переседят
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Мау завозит чуму в страну, спасибо пане Беня!
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Уже було чучело перед синагогою ... Ну, а буде ще?
Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту - Цензор.НЕТ 55
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Кажуть, що, начебто, з 17 Березня авіасполучення в Україну ззакриють, але МАУ торгує квитками на рейси і після того. Це як зрозуміти?
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В своєму відеозверненні Зеленський грізно заявив : не можна наживатися на війні і вірусі. Повністю підтримую! Сподіваюся, сьогодні ОП , КМ, РНБО і МЗС Dmytro Kuleba відреагують на той факт, що єдиний монополіст МАУ в переддень закриття кордонів підняли ціни квитки до 1500-1800 доларів! Квиток з Брюселю на сьгодні - 20 тисяч гривень, з Парижу - більше 30 .А могли б зробити навпаки, додаткові рейси зі стандартними, а то й нижчими цінами - аби допомогти українцям повернутися додому. Були б героями і отримали подяку суспільства .
Цікаво подивитися сюжети про торгівлю на вірусі сьогодні . Чи в четвер- дискусію в одному ток- шоу.


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Віктор Алекса1 час назад (изменено)

Кажуть що Епоха бідності закінчилась , літаком за 30 доларів літати вже не можна, щоб українцю полетіти в Рим потрібно Коломойському заплатити 1000 доларів. Ах який Петро Порошенко негодяй﻿
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До уваги Бєні та інших бaриг, що наживaються на людській бiді. Це - Кріштіану Роналду. Він - віддав три власних готеля…
Це - один з найгеніальніших футболістів всіх часів Кріштіану Роналду. Гравець італійського клубу "Ювентус" та національної збірної Португалії.
Він - віддав три власних готеля "Pestana CR7", в Мадриді, Лісабоні та на острові Мадейра, (територія Португалії, а за сумісництвом місце його народження) під лікарні для хворих на COVID-19. При цьому, він САМ оплачуватиме роботу медичного персоналу та покриватиме рахунки хворих за лікування…
Бачите як можна? ОТАК! ОТАК можна! Честь і шана гравцеві (я, до речі, завжди за нього вболіваю у суперечці з Ліонелем Мессі за кращого гравця світу за підсумками року) за людяність, альтруїзм, розуміння світової загрози та просто за те, що через таких як він - в людство ще можна вірити…
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Напередодні припинення авіарейсів через коронавірус різко зросли ціни на квитки "Міжнародних авіаліній України". У МАУ кажуть, що Зеленському 5% відправилиДжерело: https://censor.net.ua/ua/n3181564
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"стрижка овець - захід, який проводять фермери регулярно. З вовни цих тварин виготовляють ....." ( марно стукати в усi двери, за зеленой мулякой цементоване дно. Рiшенне мае бути одне - перфоратор)
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Відомий футболіст Кріштіану Роналду, маючий у приватній власності кілька готелів, перетворив іх на лікарні і з власної кишені оплачує зарплату персоналу.
Українські відомі люди задирають до небес ціни на копійчані маски (привіт власникам аптек , вас овердохуа, щоб всіх перерахувати), тести на короновірус (привіт Пальчевському) та квитки на транспорт(привіт бабці Бені та МАУ, мої ж ви хороші).
Люблю вас, українці.
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Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту - Цензор.НЕТ 8944
Нардеп від фракції «Слуга народу» Ліза Богуцька вважає, що коронавірус можна знищити високими температурами, для цього потрібні «алкоголь, баня та секс».
Таким рецептом Богуцька поділилася у фейсбуці, застерігши не займатися всім одразу, бо можна померти.
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В мене резко збільшився попит на гроші,а зарплата чомусь ніхр_на не збільшується. Ціни на квитки МАУ виросли у 2-12 разів, компанія стверджує, що вони формуються автоматично залежно від попиту - Цензор.НЕТ 6181
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МАУ-твари на коронавирусе решили приподняться, чмошники с нулевым совко-сервисом.
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Буде плакати Україна через жидів, які, як омела, загарбали усі сфери життя: політичну, банківську, культурну. Куди не подивись - одні пейсаті. Здається, що ще можна вже з неньки доїти, але ці люди поки останню шкуру не здеруть з українця - не заспокоються
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Тебя кто-то заставляет пользоваться услугами пейсатых?
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Типова реакція жлобів на труднощі, які спіткали народ.
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> Роналду превратил свои отели в больницы #COVID19

> Бил Гейтс пожертвовал 10 000 000$ на борьбу с #COVID19

> коломойский поднял стоимость билетов для возвращающихся в Украину украинцев до 1000$

Ублюдок это состояние души.
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