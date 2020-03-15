 Цены на билеты МАУ выросли в 2–12 раз, компания утверждает, что они формируются автоматически в зависимости от спроса (обновлено)

Новые цены на билеты опубликованы на официальном сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.
Так, билет на рейс Париж-Киев стоит почти 16 тысяч гривен.
Из столицы Израиля, Тель-Авива, добраться в Киев 15 и 16 марта можно за 13 тысяч гривен.
На сайте по-прежнему отображаются цены на ближайшие даты. Если бы граница не закрылась — билеты бы стоили в пределах 6-7,5 тысяч за эконом-класс.
Из Вены, столицы Австрии, билет в Киев на 15 марта стоит 14 тысяч гривен, на 16 — почти 20 тысяч.
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Если бы границы не закрылись, добраться из Вены эконом-классом можно было бы за 1,5-2,5 тысячи гривен. Такие цены были указаны для билетов на 17 и 18 марта, которые сейчас купить уже невозможно.
В МАУ утверждают, что не формируют стоимость билетов "в ручном режиме" и отмечают, что на их уровень влияет интенсивность продаж, спрос на период времени и тому подобное, сообщает "Суспільне".
В компании заявили, что "не МАУ принимала решение об ограничении пассажирского сообщения".
"Авиакомпания МАУ отошла от ручного режима формирования стоимости перелетов много лет назад и не намерена возвращаться к каменному веку. МАУ отмечает, что главный союзник рост цен на авиабилеты — это паника. Авиакомпания будет делать все возможное и зависящее от нее для того, чтобы после окончания срока действия карантина ситуация нормализовалась", — добавил авиаперевозчик.
Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
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P.S. Згадую, як Зеля у Китай літак за танівницею з ****** хотів відправляти ...
недостаточно, в 50 раз поднимайте уже, чтоб никто никуда не летал
руководство и хозяев мау в тюрьму???)))))
гбр почему спишь? или сссышь?
Он эту гитару в Борисполе у них перед носом разбил и оставил им на память.
Когда он мне это рассказывал я ощущал "испанский стыд" за Украину.
И еще - ни разу билеты Киев - Нью-Йорк у МАУ (прямой рейс) не были лучше по цене от билетов других европейских авиакомпаний. Даже с учетом аэропорта пересадки (то есть дополнительных аэропортовых сборов).
Игорь Валерьевич просто патологически жадное существо.
Из плюсов - зато несколько раз посмотрел знаменитые часы в Амстердамском аэропорту Схипхол.
В каждом государстве должно быть уголовное наказание за мародёрство ! И это должно быть исключением , где наказание должно караться смертной казнью !
Собственника компании МАУ ( и (или) его гендиректора ) расстрелять не отходя от кассы !
Не только на войне зарабатывает, а и на эпидемии.
а еще на Пороха вякали что-то!
подонки!
с Испании приехал,
с Италии приехал
с Китая Возвращается
Вы понимаете, что год назад нужно было слушать умных людей, а не то, что вам рассказывали по телеканалу, который принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях.
До вас дошло, что из-за вашей тупости, сегодня вся страна принадлежит вот этому самому олигарху, который сейчас наживается на застрявших людях?
Барыги они и есть барыги вне зависимости от масти и величины мошны.
Дитячий письменник
@chemodanov_di
Коли твій кишеньковий шнирь дав українцям 72 години, щоб повернутись додому, а ти майже монополіст на ринку авіаперевезень.
Цікаво подивитися сюжети про торгівлю на вірусі сьогодні . Чи в четвер- дискусію в одному ток- шоу.
Кажуть що Епоха бідності закінчилась , літаком за 30 доларів літати вже не можна, щоб українцю полетіти в Рим потрібно Коломойському заплатити 1000 доларів. Ах який Петро Порошенко негодяй
Це - один з найгеніальніших футболістів всіх часів Кріштіану Роналду. Гравець італійського клубу "Ювентус" та національної збірної Португалії.
Він - віддав три власних готеля "Pestana CR7", в Мадриді, Лісабоні та на острові Мадейра, (територія Португалії, а за сумісництвом місце його народження) під лікарні для хворих на COVID-19. При цьому, він САМ оплачуватиме роботу медичного персоналу та покриватиме рахунки хворих за лікування…
Бачите як можна? ОТАК! ОТАК можна! Честь і шана гравцеві (я, до речі, завжди за нього вболіваю у суперечці з Ліонелем Мессі за кращого гравця світу за підсумками року) за людяність, альтруїзм, розуміння світової загрози та просто за те, що через таких як він - в людство ще можна вірити…
Українські відомі люди задирають до небес ціни на копійчані маски (привіт власникам аптек , вас овердохуа, щоб всіх перерахувати), тести на короновірус (привіт Пальчевському) та квитки на транспорт(привіт бабці Бені та МАУ, мої ж ви хороші).
Люблю вас, українці.
Нардеп від фракції «Слуга народу» Ліза Богуцька вважає, що коронавірус можна знищити високими температурами, для цього потрібні «алкоголь, баня та секс».
Таким рецептом Богуцька поділилася у фейсбуці, застерігши не займатися всім одразу, бо можна померти.
> Бил Гейтс пожертвовал 10 000 000$ на борьбу с #COVID19
> коломойский поднял стоимость билетов для возвращающихся в Украину украинцев до 1000$
Ублюдок это состояние души.