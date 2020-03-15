 Компания МАУ перед закрытием границ подняла цены на билеты в 2–12 раз

Новые цены на билеты опубликованы на официальном сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.
Так, билет на рейс Париж-Киев стоит почти 16 тысяч гривен.
Из столицы Израиля, Тель-Авива, добраться в Киев 15 и 16 марта можно за 13 тысяч гривен.
На сайте по-прежнему отображаются цены на ближайшие даты. Если бы граница не закрылась — билеты бы стоили в пределах 6-7,5 тысяч за эконом-класс.
Из Вены, столицы Австрии, билет в Киев билет на 15 марта стоит 14 тысяч гривен, на 16 — почти 20 тысяч.
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Если бы границы не закрылись, добраться из Вены эконом-классом можно было бы за 1,5-2,5 тысячи гривен. Такие цены были указаны для билетов на 17 и 18 марта, которые сейчас купить уже невозможно.
Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
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Зелені кажуть шо Порох гроші привіз мітингувальникам
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
Подожжі..Тоді нахріна вивозив? Шо він катає їх туди-сюди?
Проверено Зебилом...
Вікторія Мірошніченко
Г+Г вже рекламують ліки від коронавірусу.
Шлунки на ніжках врятовано! Цікаво хто стоїть за поставками декасану.)
Дмитрий
@dmitriypaut
Зеленскай:
- Мы будим присекать все попытки спкуляций на короновирусе.
МАУ за сутки до закрытия границ резко подняли цены на билеты
кукловод беня...да чтоб на панике гешефт не поиметь???