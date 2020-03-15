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 Общество
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 Компания МАУ перед закрытием границ подняла цены на билеты в 2–12 раз

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" в преддверии закрытия границ из-за пандемии коронавируса резко подняла цены на отдельные рейсы.

Новые цены на билеты опубликованы на официальном сайте компании, информирует Цензор.НЕТ.

Так, билет на рейс Париж-Киев стоит почти 16 тысяч гривен.

Компания МАУ перед закрытием границ подняла цены на билеты в 2–12 раз 01

Из столицы Израиля, Тель-Авива, добраться в Киев 15 и 16 марта можно за 13 тысяч гривен.

На сайте по-прежнему отображаются цены на ближайшие даты. Если бы граница не закрылась — билеты бы стоили в пределах 6-7,5 тысяч за эконом-класс.

Компания МАУ перед закрытием границ подняла цены на билеты в 2–12 раз 02

Из Вены, столицы Австрии, билет в Киев билет на 15 марта стоит 14 тысяч гривен, на 16 — почти 20 тысяч.

Компания МАУ перед закрытием границ подняла цены на билеты в 2–12 раз 03

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Если бы границы не закрылись, добраться из Вены эконом-классом можно было бы за 1,5-2,5 тысячи гривен. Такие цены были указаны для билетов на 17 и 18 марта, которые сейчас купить уже невозможно.

Напомним, 14 марта Совет национальной безопасности и обороны принял решение с 17 марта закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

Смотрите также: Зеленский: Призываю всех граждан вернуться в Украину в течение 3 суток, потом авиасообщение будет полностью закрыто. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3181564
 
 
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О чем говорит невиданное повышение цен? О том, что наши олигархи зарабатывают на горе людей и это для них обычное состояние. Меж тем в Италии, где эпидемия просто бушует, в супермаркетах цены на продукты не выросли ни на копейку. Итальянцы не зарабатывают на горе своих сограждан.
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Коломойский - яркий представитель наших олигархов.
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Завидно Петьке, что рошенки по той же цене продают
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что, зе-бильчик - обидно чувствовать себя ЛОХом?
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Сергей Бо

Зелені кажуть шо Порох гроші привіз мітингувальникам



Стрєлок Воз борн ту Хєлл

Подожжі..Тоді нахріна вивозив? Шо він катає їх туди-сюди?
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Гешефт на гоях - это кошерно.
Проверено Зебилом...
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Вікторія Мірошніченко



Г+Г вже рекламують ліки від коронавірусу.

Шлунки на ніжках врятовано! Цікаво хто стоїть за поставками декасану.)

Компания МАУ перед закрытием границ подняла цены на билеты в 2–12 раз - Цензор.НЕТ 289
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Ну і як після цього не стати антисемітом?
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А Криштиану Роналду отдал сеть своих отелей для больных коронавирусом.Почувствуй разницу.
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Отель- это не стерильные боксы для больных.
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Дмитрий

@dmitriypaut


Зеленскай:
- Мы будим присекать все попытки спкуляций на короновирусе.


МАУ за сутки до закрытия границ резко подняли цены на билеты
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Все что говорит Зеля не нужно принимать на веру. Он артист и очень артистично постоянно врет.
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тю...ничего удивительного)))
кукловод беня...да чтоб на панике гешефт не поиметь???
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benya is working, что в переводе означает, что не все пандемии одинаково вредны или для кого вирус - пандемия, а для кого и мать родная. Что по сути одно и то же. Кстати, в перечне зеленского по поводу того, на чем нельзя наживаться, билетов на самолет нет. Так что все честно.
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Мародер Коломойский, который это сделал, сейчас фактически управляет страной!
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Та не паникуйте, Зеленский всех спецбортом эвакуирует. Лично за каждым прилетит
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Так вот ты какая "забота" о наших граждан про которую говорил говорил Зебил и призывал вернутся а если нет то рейсы на прилет будут и 15 штук за трехчасовой перелет в одну сторону
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удачный момент заработать на украинских гоях....

Компания МАУ перед закрытием границ подняла цены на билеты в 2–12 раз - Цензор.НЕТ 5897
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