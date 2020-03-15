 На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба. ФОТО

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены; 5 убиты на передовой или умерли в больнице", — написал он.

Министр опубликовал имена и фотографии погибших.

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