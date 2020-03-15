 На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба. ФОТО

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены; 5 убиты на передовой или умерли в больнице", — написал он.
Министр опубликовал имена и фотографии погибших.
Андрей Ведешин
Виктор Солтыс
Богдан Петренко
Илья Пережогин
Евгений Черных
(В.А. Янелох)
Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели. Источник: https://censor.net.ua/n3181562
Ганьба шмарклі!
Аля Україна-Ελλάδα .
Вчора ,помер Мустафа Османов.Цє він на Майдані підтримував наших людей також вгощав Пловом..Світла пямять
.Кращі уходять в іншьшє життя..Царство небесне..
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Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
Земля пухом Героям України
Земля бетонам ворогам Україні і п`ятій колоні
Да ведь не удобно как-то слушать от официальных источников об потерях хрен знает за что а об потерях в правительственных рядах было-бы информативно и социально.
https://latifundist.com/novosti/49101-import-rossijskogo-diztopliva-v-ukrainu-uvelichilsya-na-40