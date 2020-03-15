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 На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба. ФОТО

Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели.

Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены; 5 убиты на передовой или умерли в больнице", — написал он.

Министр опубликовал имена и фотографии погибших.

На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба 01

Андрей Ведешин

На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба 02

Виктор Солтыс


На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба 03

Богдан Петренко

На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба 04

Илья Пережогин

На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба 05

Евгений Черных

Источник: https://censor.net.ua/n3181562
 
 
 Топ комментарии
 
Вічна пам'ять вам, Брати! Хай згине московія! Смерть ворогам!!!
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йожікі плакалі, кололісь, но упорно продолжалі
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"Главное перестать стрелять...
(В.А. Янелох)
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Вот жеж дебил. Надо продолжать стрелять и погибать, а то путлер придёт или зрада.
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А какие есть варианты? Что вы предлагаете?
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У табя есть предложения? Нету? Вот и не пи зди.
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21.04.2019, 73,22%, развели, вполне достаточно.
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15.03.20 13:15 На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба. ФОТО
На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8500Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели. Источник: https://censor.net.ua/n3181562
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Национальная платформа примирения .
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Вічна пам'ять вам, Брати! Хай згине московія! Смерть ворогам!!!
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і Кулєбу, видать, зебільні прокасапські єрмаки "підуть"... Якщо буде їм нагадувати, що касапами не виконується пункт перший Мінського протоколу....
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Лично у меня складывается такое впечатление, что Ермак с Козаком договорился об усилении обстрелов украинских войск, при ограничении на ответные действия с украинской стороны - чтобы было больше убитых украинских воинов. В этом случае народ, типа, посговорчивее будет насчет капитуляции.
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Царствіє небесне вам, Герої!!!

Ганьба шмарклі!
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она никого не предавала. эти люди для зелёной плесени никогда не были своими. На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 921
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шо? не понялі намьок? Ударілі в ланіту - подставь другую! Сідєть как миші і нє огризацца пока оркі мєтодічно расстрєлівают! Ходіть по струночкє на маршах вєтєранов шоп понравіцца *****
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нє, візьмемо бандуру і сльозно співатимемо про тяжку долю і журбу
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Чого живуть всякі зеленські, сивохи, єрмаки і тому подібна зелена гидота, а помирають УКРАЇНЦІ?!! Має бути НАВПАКИ!!!
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Світла та вічна пам'ять Героям України.
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Пострілюють, провокації. (Членомкомандуючий по роялю)
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Скольких уже молодых пацанов Украина похоронила и скольких ещё похоронит Лишь бы их смерти были не напрасны Потому что судя по последним действиям маленького иудейского кривляки всё идёт к сдаче интересов Украины
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Погибли даже не в бою а были расстреляны врагом. Ето результат миролюбства и договоренностей Зелупы и *****. Ихняя кровь на ваших руках.
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Аля Україна-Ελλάδα .



Вчора ,помер Мустафа Османов.Цє він на Майдані підтримував наших людей також вгощав Пловом..Світла пямять

.Кращі уходять в іншьшє життя..Царство небесне..

На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2285
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зато алкаш запойний совохо живий .
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___________________ЗАПОВІТ_____________________

Як умру, то не ховайте мене у могилі, з кродним полум'ям віддайте тіло Батьківщині!
Хай мій дух із димом білим в височінь здійметься, знайте, серцю полум'яним
і в землі не гніється!
Та хай ворог не радіє, мати хай не плаче, що загинув за Соборну Україну молодий козаче,
Повернуся я додому, з попелу повстану, соколом злечу на землю - знов до війська стану!
Поженем тоді ми, браття, плем'я це кацапське, щоб відчули як гуляють шаблі гайдамацькі!
Довго - довго ворог - лютий вже панує у нашій країні..
Атакуйте, соколи! Слава! Слава! Слава Україні!!!
(Невідомий автор)
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а вові то шо? В нього бронік ківларовий і шльома
На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 853
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Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели. Источник: https://censor.net.ua/n3181562

Земля пухом Героям України На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7970

Земля бетонам ворогам Україні і п`ятій колоні На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7970 На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7970 На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7970

На Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1614
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А интересно было бы иметь ежедневную статистику сколько в руководящих нами органов заразилось спидом,триппером,сифилесом и сколько корона-вирусом.
Да ведь не удобно как-то слушать от официальных источников об потерях хрен знает за что а об потерях в правительственных рядах было-бы информативно и социально.
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Кулеба, ето же ты крыса сепарская вместе с Шмырем и Ермаком убиваете наших содат чтобы быстрее склонить народ к капитуляции и пойти на все условия *****. Только все ето не прекратит убийства наших людей, а наоборот увеличит их число. так же как сейчас в тылу сепары убивают наших добровольцев и патриотов по приказу Портнова
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Мало того, він хоче оту гілку вести спеціально для того, щоб вона була аргументом для "дчльнєйшєго прємірєнія". Воно ж не думає, що кожен загиблий - о цв'ях у домовину байці про "братній расєйскій народ" і документ про злочинну діяльність, чи бездіяльність їхньої зеленої банди.
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А подонок зеЛя в это время сливал Украину.под кацапию
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Никто не мешает украинскому народу управлять своим государством, не ленитесь это же ваша Родина,жизни отдаём за свою Родину,а управлять ленимся в своём государстве и доверяем управление то советскому народу.то лицам другой веры.
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Поставки российского дизельного топлива в Украину в феврале 2020 г. увеличились на 40% по сравнению с январем
https://latifundist.com/novosti/49101-import-rossijskogo-diztopliva-v-ukrainu-uvelichilsya-na-40
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Это он намекает, что нужен мир любой ценой? Значит потери увеличатся, ЗЕ с ХУ-ЛОМ постараются.
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государственный деятель сергей сивохо, советник по донбасуНа Донбассе за минувшую неделю погибли пятеро украинских военных, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9031
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