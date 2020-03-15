 В Украине не зафиксировано новых случаев COVID-19, - Минздрав

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"По состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19: в Черновицкой области — два случая и в Житомирской — один (летальный)", — сказано в сообщении.
Всего с начала 2020 г. в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на Covid-19 (3 случая подтверждены лабораторно, 64 — отрицательные, коронавируса нет, 12 — исследуются), отметили в пресс-службе.
Читайте также: COVID-19: в мире инфицировано 156,3 тыс. человек, умерло 5833, вылечилось почти 74 тыс.
"С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию Covid-19", — сказано в сообщении.
Как отмечается, в течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на Covid-19 (Черкасская область — 1, Волынская — 1, Черновицкая — 5, Ровенская — 3, Киевская — 1, Тернопольская — 1).
Также на Цензор.НЕТ: Украинские туристы попали под карантин в двух египетских отелях: их проверят на коронавирус
1. СИДИТЕ ДОМА или гуляйте в малолюдных местах - для улучшения иммунитета + свежая зелень редиска лучёк и т.д. и яблоки
2. мыть руки тщательно КАЖДЫЙ раз после улицы + мыть вентиль! потому что вы касались его грязной рукой. лицо тоже хорошо мыть. короче продумайте здесь всё, чтоб зараза через ваши руки не прошла в дом.
3. ВСЕМ носить маски - а то сейчас сотни заражённых ходят везде и кашляют на всех подряд.
4. НЕ пользуйтесь общественным транспортом, супермаркетами и проч местами скопления людей. сейчас вер заразиться при маршрутка+метро+маршрутка и назад прим равна 0,1%. за 50 дней вер ровна 5%. Долгий поход в переполненый супермаркет - вер заразится 0,1-0,5% за 1 посещение.
5. использовать салфетки или кусок туалетной бумаги для открытия двери в подьезд - и т.п. - т.е. мешать распространению. На кнопки жать локтями, например.
6. на крайняк берите отпуск за свой счёт..... ну или звоните начальству и говорите что у вас подозрительный кашель - можете всех заразить
7 носите такие очки - чтоб мешали пальцам лезть в глаза
Где жто премьер - проказник?
Кто то посадит Радуцкого ? Пусть лучше это сделает НАБУ, иначе уронят добровольцы его как Сивоху
Памятка власти - Если власть не реагирует на колоборантов и воров - начинает говорить улица
Зрозумів «Добрий Боже, дай людям розум бо папір туалетний...»
От два останні речення, що то українською?
Про що там?
Колись Ейнштейна запитали, а чому, для умивання і гоління, він користується одним шматком мила, він відповів:
«Бо двома, то для мене складно».
Всім здоров'я і вдачі!
Расскажите: сколько в стране больных
- туберкулёзом;
- СПИДом;
- ветрянкой;
- корью;
- триппером;
- сифилисом.
И как вы с этим боретесь. Прежде чем бороться с болезнью которая практически не существует у вас.
СПИД по воздуху не передается.
Ветрянка - вообще смешно
Корь - прививки, лечиться
Триппер - это вообще как насморк лечиться
Сифилис - лечиться
===========
Для дебила: короновирус в данный момент не лечиться ВООБЩЕ.
Ты статистику по Украине знаешь - сколько народу болеет этими "излечимыми" болезнями ?
Этот вирус в десять раз менее заразен чем вирус кори. И смертность от него не 100% как при лёгочной чуме, а лишь около 2%; причём в основном умирают старики, то есть инфекция была лишь толчком к неизбежному.
Шеф-вирусолог Каритаса: 70% немцев заболеют Корона вирусом
--фотка--
Слава Богу (приписка красненьким похожа на фотошоп)
Вирусолог Берлинского Каритаса Христиан Дроштен
Почему корь, которая в ДЕСЯТЬ РАЗ более заразна чем этот коронный вирус, до сих пор не поразила 70% населения ?
Почему в Италии много случаев заболевания короновирусом?
Ответ:
Потому что государство выделило деньги на борьбу с ним и в Италии идет повальная проверка всех заболевших чем попало.
===============
Вопрос:
Почему в Украине мало заболевших короновирусом? В Северной Корее?
Ответ:
Вопрос на вопрос: а сколько тестов в Украине? В Северной Коррее?
==========
Смешной доклад. Обхохочешься. Хотя для зебилов он прекрасен.
Надо быть очень наивным человеком и верить в чудеса, чтобы думать, что Украину этот вирус обходит стороной.
Медикам - не респект, ибо они лучше нас понимают, что вся эта официальная статистика - полная туфта.
- К нам за опытом обращаются уже другие страны, а, все просто - чтобы не регистрировались новые случае заражения коронавирусом их не надо регистрировать.
Йозеф Кнехт
Прочитав інтерв'ю директора клініки Оберіг. Для тих хто не з Києва, це одна з найавторитетніших клінік м. Києва. За його оцінками у нас не менше 800 осіб заражено вірусом. Проведено тестів менше 100. В поліклініках у лікарів паніка, відсутні засоби індивідуального захисту
поліція знайде все,
навіть те, чого не було,
і випише підозру
«Только нє Порошенко !»?
Любуйся, це ти оцього привів до влади в Україні.
А что коронавирус сделал для Пенсионного фонда Украины?
Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.
Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения.
На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.
По словам источника, Яценюку помогали идти к входной двери, придерживая под руки.
Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.
Настоящая причина кризиса - Владимир Александрович Коронавирус, в девичестве Зеленский, который не на пороге, а уже давно вломился в дом и крушит всё в наркотическом угаре.
Нет никакого кризиса! Они просто ****** наши деньги. Страной сейчас шагает дикое разочарование. В свою очередь разочарование сулит беспощадность.
Но есть люди, которые не разочаровались, они знали, что так и будет, имя им порохоботы. Если порохоботы будут долго сидеть у реки, то увидят, как по ней проплывают разочарованные Шабунины, Архаты, Стерненки и другие сорта говна, которые голосовали не за Зеленского, а против Порошенко.
Вечно смотреть можно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как дебила выбранного в президенты его же соплеменники уничтожают рейтинг. Да-да, рейтинг Зеленского ровно в таком положении, в каком находится Сивуха на известном фото.
Ничем не подкрепленная надежда, что клоун вдруг окажется хорошим Президентом, победит коррупцию и олигархов, улучшит жизнь, закончит войну - запрос на Чудо. Сродни сладким мечтам о заработке на Форекс, МММ и прочее. Итог этого ********* цирка: потерянный год жизни, утрата Украиной репутации относительно адекватной страны.
Имеешь дело с клоунами - не жалуйся, что твоя жизнь превратилась в цирк!
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
Иван Лютый
https://www.facebook.com/people/Ivan-Luti-II/100026333960991