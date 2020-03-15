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 В Украине не зафиксировано новых случаев COVID-19, - Минздрав

По состоянию на утро 15 марта, в Украине зафиксировано только три случая заражения коронавирусом. Еще 12 сообщений о подозрении инфицирования находятся на стадии проверки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

"По состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случаях Covid-19: в Черновицкой области — два случая и в Житомирской — один (летальный)", — сказано в сообщении.

Всего с начала 2020 г. в Центр общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на Covid-19 (3 случая подтверждены лабораторно, 64 — отрицательные, коронавируса нет, 12 — исследуются), отметили в пресс-службе.

Читайте также: COVID-19: в мире инфицировано 156,3 тыс. человек, умерло 5833, вылечилось почти 74 тыс.

"С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию Covid-19", — сказано в сообщении.

Как отмечается, в течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на Covid-19 (Черкасская область — 1, Волынская — 1, Черновицкая — 5, Ровенская — 3, Киевская — 1, Тернопольская — 1).

Также на Цензор.НЕТ: Украинские туристы попали под карантин в двух египетских отелях: их проверят на коронавирус

Источник: https://censor.net.ua/n3181560
 
 
 Топ комментарии
 
В Украине не зафиксировано новых случаев COVID-19 - т.к нечем проверять
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инфикционки забиті людми с "гриппом"
всем пишут грипп потомучто нет тестов))
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вроде позитив....но настораживает...
ибо возвращаются из-за кордона, где свирепствует "чумка"...да и есть ли чем фиксировать???
все таки настораживает...
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А в воздухе он живет всего три часа. Зараза очень живучая.
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Як вберегтись від коронавірусу:
1. СИДИТЕ ДОМА или гуляйте в малолюдных местах - для улучшения иммунитета + свежая зелень редиска лучёк и т.д. и яблоки
2. мыть руки тщательно КАЖДЫЙ раз после улицы + мыть вентиль! потому что вы касались его грязной рукой. лицо тоже хорошо мыть. короче продумайте здесь всё, чтоб зараза через ваши руки не прошла в дом.
3. ВСЕМ носить маски - а то сейчас сотни заражённых ходят везде и кашляют на всех подряд.
4. НЕ пользуйтесь общественным транспортом, супермаркетами и проч местами скопления людей. сейчас вер заразиться при маршрутка+метро+маршрутка и назад прим равна 0,1%. за 50 дней вер ровна 5%. Долгий поход в переполненый супермаркет - вер заразится 0,1-0,5% за 1 посещение.
5. использовать салфетки или кусок туалетной бумаги для открытия двери в подьезд - и т.п. - т.е. мешать распространению. На кнопки жать локтями, например.
6. на крайняк берите отпуск за свой счёт..... ну или звоните начальству и говорите что у вас подозрительный кашель - можете всех заразить
7 носите такие очки - чтоб мешали пальцам лезть в глаза
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У аптеках нема крім масок: спирт, термометри, антісептики, вітаміни С і дешеві вітаміни. В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6147
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Кошмар
Где жто премьер - проказник?

Кто то посадит Радуцкого ? Пусть лучше это сделает НАБУ, иначе уронят добровольцы его как Сивоху
Памятка власти - Если власть не реагирует на колоборантов и воров - начинает говорить улица
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_Чем вы думали 2-4 недели назад? Вы не думали. За вас власть подумает, ведь ваша жизнь заботит их больше, чем вас саму... В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4874
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Я то придбала заздалегідь. Але ж люди..... ((((((((
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_Але ж люди? До людей крайне туго доходит простой и очевидный факт природы: никому их персональная жизнь не дорога настолько, как им самим. И если им самим наплевать на свои жизнь и здоровье, то всяким чужим дядям уж тем паче!
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На днях привезут короновирус с Египта
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"фиксаторы")))) не зафиксировали они... А сколько людей с температурой протестировали интересно знать? И не экспресс тестами, а полноценными? Цифры назовите, только не взятые с потолка. Честно скажите.
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Сейчас... паталогические лжецы всё бросят и честно скажут...
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Добрий боже, дай людям розум. Бо туалетний папір, макарони і борошно вже мають

В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2747
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Моя рідна мова українська.
Зрозумів «Добрий Боже, дай людям розум бо папір туалетний...»
От два останні речення, що то українською?
Про що там?
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Дякую.
Колись Ейнштейна запитали, а чому, для умивання і гоління, він користується одним шматком мила, він відповів:
«Бо двома, то для мене складно».

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Не дай Бог косити поголовно буде, а ці суки будуть казати, що все контрольовано.
Всім здоров'я і вдачі!
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Чёрт бы вас подрал, паникёров-очковтирателей.

Расскажите: сколько в стране больных
- туберкулёзом;
- СПИДом;
- ветрянкой;
- корью;
- триппером;
- сифилисом.

И как вы с этим боретесь. Прежде чем бороться с болезнью которая практически не существует у вас.
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От всего перечисленного тобою есть лекарства. СПИД по воздуху не передается. Баран?
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Бараны любят повторять глупости не думая. Что значит "есть лекарства"? Не задумывался. Так попробуй. Если есть чем, канешна.
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Туберкулёз предупреждается прививкой, и даже лечиться.
СПИД по воздуху не передается.
Ветрянка - вообще смешно
Корь - прививки, лечиться
Триппер - это вообще как насморк лечиться
Сифилис - лечиться
===========
Для дебила: короновирус в данный момент не лечиться ВООБЩЕ.
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не дошло... ну и ладно - приятно помандражировать, мазохист несчастный
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все херня, давай что то про косточки и 11.80 В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3923
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От того что есть лекарства - эти болезни менее опасны что ли ?
Ты статистику по Украине знаешь - сколько народу болеет этими "излечимыми" болезнями ?
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Из-за лекарства или способа избежать болезни она легко подавляется. Уничтожить её не получается, но локализовать легко. Все эти болезни которые ты написал давно локализованы. А этот вирус на данный момент растет как чума. Даже китайцы несмотря на драконовские меры ничего не добились.
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Что "локализовано" ? Корь локализована ? Туберкулёз локализован ? Не рассказывайте сказок. От одной только кори ежегодно в мире умирают около 100 тысяч человек; а в 1980-м году умерли два с половиной миллиона. Но никто не объявлял "пандемию".
Этот вирус в десять раз менее заразен чем вирус кори. И смертность от него не 100% как при лёгочной чуме, а лишь около 2%; причём в основном умирают старики, то есть инфекция была лишь толчком к неизбежному.
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При плохой медицине умирают. А про толчок к неизбежному, то это касается любой смерти.
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Я задал совершенно конкретные вопросы: приведите статистику заболеваемости и смертности в Украине по шести вышеперечисленным заболеваниям. И сравните это с короновирусом. Или, например, с численностью жертв ДТП ежегодно.
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Вам ответили. Если коронавирус распространиться в Украине, то он может убить до двухсот тысяч человек. Это больше, чем вся корь в мире.
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Ничего этого не будет. Просто потому что он гораздо менее заразен чем корь. Ещё раз, по буквам: он в ДЕСЯТЬ РАЗ менее заразен. Один больной корью заражает 25 человек. Этот вирус заражает 2-3 человек.
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Может и не будет. Но пока темпы заражения не вдохновляют. Они удваиваются чуть ли не каждый день.
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порохобот, ты туп до безобразия, перечисленные тобой болезни не новы, от них есть вакцинация или они лечатся в большинстве случаях или не так просто передаютс(спид)тут новая инфекция, и если судить по италии там нихрена не 3% смертность...поэтому, как вояки говорят, лучше перебдеть, пока не будет полноценной вакцины
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Лапоть, я задал конкретные вопросы: нести в студию статистику по шести вышеперечисленным заболеваниям.
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я что тебя, слуга какой?сам высрал--сам и неси, а я тебе статистику короновируса по италии, где она под 50%
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117 инфицированных в Германии
Шеф-вирусолог Каритаса: 70% немцев заболеют Корона вирусом
--фотка--
Слава Богу (приписка красненьким похожа на фотошоп)
Вирусолог Берлинского Каритаса Христиан Дроштен
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Этому вирусологу провериться нужно у психиатра.
Почему корь, которая в ДЕСЯТЬ РАЗ более заразна чем этот коронный вирус, до сих пор не поразила 70% населения ?
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Мутная картинка... -- весь текст на немецком, а Каритас, по-французки написано...?
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Да чёрт с ним, с переводом. Эту песню что "все заболеют и умрут" вдруг задудели по всему миру, синхронно.
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Зеленая биомасса врет, как дышит. Тестов нет, масок нет, экспресс тесты все страны сделали бесплатными, а у нас по 300грн. Ждет Украину полный трындец с такой властью.
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Вопрос:
Почему в Италии много случаев заболевания короновирусом?
Ответ:
Потому что государство выделило деньги на борьбу с ним и в Италии идет повальная проверка всех заболевших чем попало.
===============
Вопрос:
Почему в Украине мало заболевших короновирусом? В Северной Корее?
Ответ:
Вопрос на вопрос: а сколько тестов в Украине? В Северной Коррее?
==========
Смешной доклад. Обхохочешься. Хотя для зебилов он прекрасен.
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Но это не из-за того, что новых случаев нет, это из-за того что так проверяют - как количественно, так и качественно.
Надо быть очень наивным человеком и верить в чудеса, чтобы думать, что Украину этот вирус обходит стороной.
Медикам - не респект, ибо они лучше нас понимают, что вся эта официальная статистика - полная туфта.
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Медики и педагоги это очень своеобразные товарищи. Если главврачу сверху намекнут - "постарайтесь поменьше чтобы случаев было", то главврач своим подчиненным расскажет - "кто зарегистрирует хоть один случай пожалеет".
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Учитывая сколько народу сейчас возвращается с заработков в отсутствие новых зараженных поверить довольно трудно.
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- Как украинскому правительству удалось добиться того что зарегистрировано мало случаев заболевания коронавирусом?
- К нам за опытом обращаются уже другие страны, а, все просто - чтобы не регистрировались новые случае заражения коронавирусом их не надо регистрировать.
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...нужно перестать стрелять. Звучить в унісон.
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Почему общественный транспорт не дезинфицируется? Показуху показывают уже три дня одну и ту же запись по 112 как в Киеве типа проводят дезинфекцию в троллейбусе, а кроме Киева городов, посёлков в стране нет? Шо министр скажет конкретно, без общих фраз о " готовности"? Шо делается????? Почему на дверях АТБ, например, которых касаются в сутки десятки тысяч людей, элементарно не намотана тряпка, пропитанная дезсредством? Для этого надо много ума? Где вас, дебилов набирают в министры? Бездари тупые!!!!!
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Ліза Богутьська діджіділізіровала метровими сперматозойдами.

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приезжайте на пункт пропуска Бачевск. там пограничники и таможенники не знают не то что о таких костюмах как на фото, у них даже масок нету.
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Йозеф Кнехт
Прочитав інтерв'ю директора клініки Оберіг. Для тих хто не з Києва, це одна з найавторитетніших клінік м. Києва. За його оцінками у нас не менше 800 осіб заражено вірусом. Проведено тестів менше 100. В поліклініках у лікарів паніка, відсутні засоби індивідуального захисту

В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3043 В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4606В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4983
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довірте пошуки вірусу поліції,
поліція знайде все,
навіть те, чого не було,
і випише підозру
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они схватят пару атошников, потом наймут экспертов и те подтвердят, что это и есть вирус с камер наблюдения В Україні не зафіксовано нових випадків COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5847
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Тетяна мабуть вже отримала і зараз озвучить зміст.
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Що, класно прікаллолся 21042019 ?
«Только нє Порошенко !»?
Любуйся, це ти оцього привів до влади в Україні.
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А как так получилось что в соседях Беларуси 27 зараженых при население 9,5 млн в Мордоре 59 в Молдове 12 на 3,5 млн населения всей страны а у нас так и осталось 3 учитывая около 40 млн населения и заробитчан особенно в рассаднике этой же эпидемии Италии-или нет тестов?я конечно не хочу больше но чтото не верится что только 3
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Ловкость рук(языка), и никакого мошенничества. По брехне наравне с рашкой, там тоже всё тихо ша...
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Я не думаю, что власти не купили бы тесты, если бы могли. Или денег нет, или они дефицитные. Т.е. их не продают, а оставляют своим странам и ближайшим союзникам. Построить своё производство тестов -- так нет технологий.
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Нет никакого дефицита. В Европе давно тестируют частные маленькие лаборатории у которых даже лицензии нет.
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У нас в стране миллион институтов. Некоторые чисто научные. Никто не сподобился создать этот тест. Такой уровень науки.
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На зарплаты себе с своим родственникам, любовницам, кумовьям, в миллионы грн и такие же премии у них деньги есть? Молчите уж по "денег нет", совести у них нет, чести, - это точно.
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В Италии всех умерших, не зависимо от официальной причины смерти, проверяют на коронавирус, поэтому и такое количество выявленных случаев. А у нас не то что умерших, а живых с простудой, температурой, никто не тестирует, только контактных, а их единицы, поэтому то что "не выявлено", ничего не значит. Заражённых полно и они заражают окружающих. А наша бездарная власть репу чухает и врёт о "готовности".
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Вот эта женщина, которая умерла может бы выжила, если бы её лечили с третьего числа. Может и нет, но шансы были. А так она десять дней бегала по своему городку.
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Прекратите эту панику немедленно. Достаточно обычных мер предосторожности как при кори и ветрянке.
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Каждый зе-сторонник считает себя умнее ВОЗ. Да и, вообще, умнее всех, хотя дело обстоит с точностью наоборот.
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Я считаю что ВОЗ разгоняет дикую истерическую кампанию, не имеющую ничего общего с реальной опасностью. Политические причины для этого мне неизвестны.
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ВОЗ наоборот пытается приуменьшить угрозу. Они прикрывали Китай неделями, отказывались объявлять пандемию, а сейчас говорят о "контролируемом" распространении.
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Нет никакой пандемии. Есть вспышка вирусной инфекции, кои регулярно посещают эту планету.
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Все правительства на земле облажались, грохнулась экономика и множество богатеев, которые десятилетиями делали состояния на грани разорения. А кто-то верит в какой-то заговор.
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Я не верю в заговор, а просто спрашиваю: почему ВОЗ разгоняет панику, совершенно не соответствущую уровню опасности.
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По состоянию на 15.03.2020 в Китае от коронавируса COVD-19 умерло 3'203 человека, в Италии - 1441, в Иране - 611, в Испании - 196.
А что коронавирус сделал для Пенсионного фонда Украины?
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Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске и в обессиленном состоянии возле киевской клиники «Борис».
Об этом OBOZREVATEL в воскресенье, 15 марта, сообщил свидетель происходящего.
Личное авто Яценюка Toyota Sequoia подъехало к черному ходу медучреждения.
На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона.
По словам источника, Яценюку помогали идти к входной двери, придерживая под руки.
Охранник, который сопровождал политика, также был в медицинской маске.
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«Украина стоит на пороге кризиса, который вызван распространением коронавируса».
Настоящая причина кризиса - Владимир Александрович Коронавирус, в девичестве Зеленский, который не на пороге, а уже давно вломился в дом и крушит всё в наркотическом угаре.
Нет никакого кризиса! Они просто ****** наши деньги. Страной сейчас шагает дикое разочарование. В свою очередь разочарование сулит беспощадность.
Но есть люди, которые не разочаровались, они знали, что так и будет, имя им порохоботы. Если порохоботы будут долго сидеть у реки, то увидят, как по ней проплывают разочарованные Шабунины, Архаты, Стерненки и другие сорта говна, которые голосовали не за Зеленского, а против Порошенко.
Вечно смотреть можно на три вещи. Как течет вода, как горит огонь и как дебила выбранного в президенты его же соплеменники уничтожают рейтинг. Да-да, рейтинг Зеленского ровно в таком положении, в каком находится Сивуха на известном фото.
Ничем не подкрепленная надежда, что клоун вдруг окажется хорошим Президентом, победит коррупцию и олигархов, улучшит жизнь, закончит войну - запрос на Чудо. Сродни сладким мечтам о заработке на Форекс, МММ и прочее. Итог этого ********* цирка: потерянный год жизни, утрата Украиной репутации относительно адекватной страны.
Имеешь дело с клоунами - не жалуйся, что твоя жизнь превратилась в цирк!
P.S. Все будет Украина! Я узнавал… Слава Украине!
Иван Лютый
 https://www.facebook.com/people/Ivan-Luti-II/100026333960991
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