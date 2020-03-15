 Мать с ребенком и мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах

Об этом сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областной детской клинической больнице медики госпитализировали маму с ребенком.

"Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, 14 марта в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус мать и двоих детей.