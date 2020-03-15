 Мать с ребенком и мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах

Об этом сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Сегодня в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областной детской клинической больнице медики госпитализировали маму с ребенком.
"Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 14 марта в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус мать и двоих детей.
Любимые соседи готовы хату спалить вместе с заражёнными.
колись, как ты меня вычислил?
на, вот теперь прочти само себе о себе: "ЗЕбил во всей красе ! У вас 🤢🦟🤡🐲🐑🐏💩 и в этом беспределе с бездеятельностью шутов папередники виноваты ?"
bamr
Иран сломлен.
От коронавируса умер командующий стражей исламской революции, генерал Шабани.
Заболела десятая часть парламента,
2 вице-президента и пару министров.
Реальную статистику эпидемии в стране посчитать уже не представляется возможным .
-- твоя вєра твьордая, а вот вода мяхкая
Krychek
Питер. Собрались толпы целовальщиков остатков трупа Иоанна Крестителя. Это не тот случаем Иоанн, у которого по всему миру насчитываются десятки рук и ног?
В Днепре мужчина вызвал полицию и требовал, чтобы его проверили на коронавирус. Инцидент случился 13 марта. В полицию позвонил обеспокоенный мужчина. Он жаловался на действия медиков, которые, по его словам, выгнали его из поликлиники и не захотели проверить на коронавирус. Мужчина требовал, чтобы полиция зафиксировала этот факт. Патрульные прибыли в больницу, приняв все меры безопасности, однако "больного" там уже не было. Врачи объяснили, что мужчина действительно приходил в медучреждение и заявил, что подхватил коронавирус. К нему вышли медики в защитной экипировке и стали осматривать. Но "носитель вируса" начал конфликт с медперсоналом, после чего просто ушел. Патрульные позвонили ему, однако мужчина лишь ругался в трубку. Предварительно, "больной" был просто пьян.