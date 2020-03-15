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 Мать с ребенком и мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах

В Черновцах медики госпитализировали еще трех людей с подозрениями на коронавирус.

Об этом сообщили в фейсбуке Черновицкой ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину с подозрением на COVID-19. Также в областной детской клинической больнице медики госпитализировали маму с ребенком.

"Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, которые имеют подозрение на коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе.

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Напомним, 14 марта в Черновцах госпитализировали с подозрением на коронавирус мать и двоих детей.

Мать с ребенком и мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах 01

Источник: https://censor.net.ua/n3181559
 
 
 Топ комментарии
 
Тим часом бєняботи з останніх сил заспокоюють населення. Бо паніка- то погано для гешефту. Шекелі- вони тишу люблять.
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Krychek
Питер. Собрались толпы целовальщиков остатков трупа Иоанна Крестителя. Это не тот случаем Иоанн, у которого по всему миру насчитываются десятки рук и ног?

Матір із дитиною і чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус у Чернівцях - Цензор.НЕТ 2595
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C нашим тёмным панически-жлобским населением нельзя признаваться, что носишь вирус.
Любимые соседи готовы хату спалить вместе с заражёнными.
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Предлагаю всех приезжих помечать несмываемой краской.
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а мєсним - сразу пробівать трі - "чісто!"
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Паники нет , масок нет . Есть ощущение обречённости .
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Свято наближається, свято наближається...
Мать с ребенком и мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах - Цензор.НЕТ 8807
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C нашим тёмным панически-жлобским населением нельзя признаваться, что носишь вирус.
Любимые соседи готовы хату спалить вместе с заражёнными.
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Тому ти мовчиш як партизан і ходиш до них у гості?
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да ты просто мисс марпл, старушка.
колись, как ты меня вычислил?
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да. хожу в гости. только на ботоферму троллей потужного папередника и чхаю на них.
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ЗЕбил во всей красе ! У вас 🤢🦟🤡🐲🐑🐏💩 и в этом беспределе с бездеятельностью шутов папередники виноваты ?🤣😅
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точно. ты соевый зебил. хорошо ты исключительно само себе о себе написало.
на, вот теперь прочти само себе о себе: "ЗЕбил во всей красе ! У вас 🤢🦟🤡🐲🐑🐏💩 и в этом беспределе с бездеятельностью шутов папередники виноваты ?"
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bamr

Иран сломлен.
От коронавируса умер командующий стражей исламской революции, генерал Шабани.
Заболела десятая часть парламента,
2 вице-президента и пару министров.
Реальную статистику эпидемии в стране посчитать уже не представляется возможным .
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так вони упорно лижуть друг друга шоп показать сілу вєри
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-- йєслі моя вєра твьордая, я пройду по водєм ако по суху! (Буль-буль)
-- твоя вєра твьордая, а вот вода мяхкая
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Krychek
Питер. Собрались толпы целовальщиков остатков трупа Иоанна Крестителя. Это не тот случаем Иоанн, у которого по всему миру насчитываются десятки рук и ног?

Матір із дитиною і чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус у Чернівцях - Цензор.НЕТ 2595
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КУАЛА ЛУМПУР (Reuters) - Малайзія повідомила про 190 нових випадків коронавірусу в неділю, більшість пов'язаних з релігійною подією в мечеті, в якій взяли участь понад 10 000 людей з кількох країн.
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Люди триллионы тратят на оружие , а уничтожает прямоходящих невидимое . Земля мстит за свинское отношение к природе .
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Епідемія грипу, Долина Мілл, Каліфорнія, 1918 р.Мать с ребенком и мужчину госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновцах - Цензор.НЕТ 9009
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и почему карантин ввели на три недели, а не четыре, или восемь? за эти три недели зеленые идиоты во главе с предателем "янелохом" провернут аферу, типа присоединение Украины к ордлу.
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Прикинь а за 8 тебя 7 раз в ростов отправят. Хотя как они могут тебя отправить в ростов с ростова.
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Тут тролей пороха-Медведчука сидит по самые помидоры , строчат в каждой новости против Зе по поводу и без повода
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А что можно написать хорошего за Зе, мил человек ? Только маски продал, и фсе.
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Нужно перекрывать границы ( тем более примеры есть уже) на въезд и на выезд ( тоже). И чем быстрее тем лучше. Внутри страны тоже возможны ограничения особенно с теми регионами где появится значительное ( несколько десятков) зараженных. Но перекрывать уже нужно сейчас ( как говорится "вчера") и нужно не на две- три недели ( как и вводить карантин) а как минимум до конца ИЮНЯ... Потом в июле праздников нет, ( движение народа внутри страны и за рубеж станет меньше) и если обстановка даст Бог нормализуется можно что то будет и отменить ( в определенных рамках конечно). Кстати туристический сезон в этом году нужно прикрыть ( тур компаниям идти в продолжительный отпуск), государство должно по этому поводу тоже принять меры ( ну если у людей с мозгами вдруг проблемы).
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Почему ваша зелесрань не перекрыла границы с орками сивухи ?
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///
В Днепре мужчина вызвал полицию и требовал, чтобы его проверили на коронавирус. Инцидент случился 13 марта. В полицию позвонил обеспокоенный мужчина. Он жаловался на действия медиков, которые, по его словам, выгнали его из поликлиники и не захотели проверить на коронавирус. Мужчина требовал, чтобы полиция зафиксировала этот факт. Патрульные прибыли в больницу, приняв все меры безопасности, однако "больного" там уже не было. Врачи объяснили, что мужчина действительно приходил в медучреждение и заявил, что подхватил коронавирус. К нему вышли медики в защитной экипировке и стали осматривать. Но "носитель вируса" начал конфликт с медперсоналом, после чего просто ушел. Патрульные позвонили ему, однако мужчина лишь ругался в трубку. Предварительно, "больной" был просто пьян.
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У чувака психічне захворювання - синдром Мюнхгаузена. Для них та іпохондриків настав зоряний час, з цим коронавірусом вони можуть відірватись на повну. Матір із дитиною і чоловіка госпіталізували з підозрою на коронавірус у Чернівцях - Цензор.НЕТ 3632
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Тим часом бєняботи з останніх сил заспокоюють населення. Бо паніка- то погано для гешефту. Шекелі- вони тишу *******.
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Пять процентов населения города - масках. Все сурьезные и раскупают в АТБ продукты и пиво. Кассиры в АТБ в масках , пошитых из вафельных полотенец. Радуцкий, тебе из такого матерьяла саван положен за твои подвиги.
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Да в свете последних сообщений СМИ этот коронаврус в случае смерти предусматривает кремацию да и за счет государства.Возможно,я и циничен,почему умерших в последнее время не тестируют на этот вирус а продают места на кладбищах и берут сумашедшие деньги за погребение усопших которые не имеют справки о том что они померли не от коронавируса.
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Сингапурские исследователи сделали обнадеживающее заявление о том, что их исследования показывают: китайский вирус мутирует, теряя цепочки нуклеотидов и постепенно превращается в менее опасную форму. Это означает, что через некоторое время он станет вполне обычным вирусом, как и тысячи других, с которыми мы сосуществуем без фатальных последствий для всей человеческой популяции. Весь вопрос - когда это произойдет.
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Две недели назад начали брехать, что вирус курящих не трогает. Едва курить не начал. А по новой инфе, болеют курящие, как и все остальные.
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Поки ще госпіталізують. Через кілька днів це буде неможливим, люди будуть просто вмирати у себе вдома.
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