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 COVID-19: КПВВ "Станица Луганская" с понедельника закроют на две недели

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии соприкосновения с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Луганской ОГА.

Соответствующий приказ издал Командующий объединенных сил Владимир Кравченко. Исключение относительно возвращения на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированную территорию будет доступен только для граждан, которые там проживают.

"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс.лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем – ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181558
 
 
 Топ комментарии
 
Ну хоть что-то для защиты солдат и мирных от covid - 19 сделали. Лучше бы на полгода конечно закрыли бы границу. Пусть их Рашка и кормит и лечит. Они же для нее "свои".
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Сложно будет Украине без кормильцев .
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А надо было перекрыть на 2 года а не две недели. Если бы так сделали еще в 2014 то война давно закончилась бы
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#Мілітарна_історія 15 березня1939 року. Сойм Карпатської України проголосив незалежність Республіки Карпатська Україна. Цього ж дня ухвалений перший конституційний закон. Водночас почалася угорська-українська війна, що завершилась окупацією Угорщиною Карпатської України

COVID-19: КПВВ "Станица Луганская" с понедельника закроют на две недели - Цензор.НЕТ 7350
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Кстати, это же была одна из первых ..... "борьб с нацизмом"
ну, венгры сами обосрались против наших и пригласили норм солдиков то(немцев, вестимо)
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После того, как в результате Мюнхенского соглашения 1938 года Чехословакия была ликвидирована, на территории автономной Карпатской Украины было провозглашено одноимённое независимое государство. Его президентом стал Августин Волошин. Он сразу же направил телеграмму Адольфу Гитлеру[2]:
От имени правительства Карпатской Украины прошу Вас принять к сведению провозглашение нашей самостоятельности под охраной Немецкого Рейха.
- Премьер-министр доктор Волошин. Хуст.
Официальной реакции Германии не последовало. На повторное обращение правительства Волошина 15 марта консул Германии в Хусте посоветовал ему «не оказывать сопротивления венгерскому вторжению, ибо немецкое правительство в данной ситуации, к сожалению, не может взять Карпатскую Украину под протекторат»[2].
Тем временем венгерское правительство направило руководству Карпатской Украины предложение разоружиться и мирно войти в состав Венгрии. В ответ Волошин объявил, что Карпатская Украина - мирное государство и хочет жить в мире с соседями, но в случае необходимости даст отпор любому агрессору.
Но уже на следующий день после провозглашения независимости, 16 марта Хуст был захвачен венгерской армией[3]. По другим сведениям, венгерские войска вторглись в Закарпатье уже 14 марта, из-за чего правительство Карпатской Украины было вынуждено покинуть территорию государства уже через несколько часов после провозглашения независимости, 16 марта был занят Хуст, а 18 марта Венгрией была оккупирована вся территория Карпатской Украины[1].
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Через внутрішні політичні чвари, сумнівність ідеології й методів, а також непевність керівництва Карпатської України, армія молодої держави не мала особливої підтримки з боку населення[1].

У цих умовах нечисленні патріоти вийшли на бій проти військ Угорщини, знаючи наперед фінал. Сили були занадто нерівними, угорська сторона мала значно більше бійців, українські січовики мали дуже слабке озброєння і майже відсутній військовий вишкіл. Трапилася типова різня.

Подвиг людей, що пішли на смерть за рідну землю, спричинив зміну конотації народної пісні «Плине кача по Тисині», яка до того була журливим епосом закарпатської еміграції в США кінця XIX століття і нині є піснею-реквієм Небесній Сотні.

Бій на Красному Полі є повторенням подвигу героїв Крут. 14 березня 1939 року в Хусті був убитий капітан чехословацького гарнізону , угорськими диверсантами-списоносцями. В Хусті почались сутички та стрілянина між залишками чехословацького гарнізону та волошинцями. Того ж дня у парламенті Угорщини оголосили дати вказівку відправити до Хуста посланця з двома ультиматумами. Чеським військовим підрозділам і адміністрації за 24 години залишити територію Карпатської України, через Румунію яка вже дала згоду. Волошину звільнити всіх заарештованих угорців, та видати зброю всім угорським організаціям, навіть тим, що діяли нелегально. 15 березня перед боєм чеська армія залишила зброю в окопах за 10 хвилин до закінчення 24 годинного ультиматума. На їх місце в окопи засіли шістнадцяти-сімнадцятирічні семінаристи, які за деякий час підняли руки догори й були розстріляні угорськими кулеметниками . Бій закінчився під вечір.
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B9_%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96
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там меня более всего смутило, в посте Yuriy Smith что венгерская армия, по всем параметрам превосходящая закарпатских добровольцев, сама, без поддержки немцев не могла их победить..но как оказалось, все было совсем не так
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Ну хоть что-то для защиты солдат и мирных от covid - 19 сделали. Лучше бы на полгода конечно закрыли бы границу. Пусть их Рашка и кормит и лечит. Они же для нее "свои".
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нічо нє сдєлалі - поток пєнсіонєрок-торбєшніц такой же останєца
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так ти вчитайся в "ісключєніє" - там всі, хто і їздив - їм не заборонено
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А надо было перекрыть на 2 года а не две недели. Если бы так сделали еще в 2014 то война давно закончилась бы
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Сложно будет Украине без кормильцев .
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Вчера на всех КПВВ был Содом и Гоморра. Из-за вероятного закрытия пунктов пересечения все бабушки и дедушки ринулись проведывать внучков ну...и... заодно снять пенсии.
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А нужно было с 12 числа с введением карантина, и не на две "смешные" недели а на 6 месяцев ( Пасху, майские, Троицу), пусть поток народа поубавится, да и с вирусом будет видно что и как. ( потому что как бы мы не "хорохорились", ни государство, ни медики, ни население к подобным вызовам совершенно ( от слова "совсем") не готовы.
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Закрить назавжди.!!!!Катапультой посилать по одній китайські сумці в день гум.допомоги єто же наші люді
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Исключение относительно возвращения на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированную территорию будет доступен только для граждан, которые там проживают. Источник: https://censor.net.ua/n3181558
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то це ж нічо не міяє - скільки їздило, стільки і їздитиме - ото стройте забор як під амбасадою на повітрофлоцькому
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За две недели все должны вернуться по домам, а потом заколотить нахрен этот пункт пропуска досками крест накрест!
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Все резервации закрывайте, зебилы. Нехрен шастать и заразу разносить
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Да хрен там, этот жирдяй и крохи не оставит после себя.
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Зайцеве, КПВВ «Майорськ». Черга до першого банкомату після виїзду з ордло.Один з ватних діалогів:
- вам температуру меряли пограничники?
- да, а вам?
- я не давала ему этого сделать, но он всё равно ткнул в меня той штукой!
- а почему не давали?
- как почему?! Вы не знаете?!
- нет, а что?
- как что?! Штуки эти американские, их специально прислали в Украину! Когда он наводит её на вашу голову, вся информация считывается с мозгов и отправляется в США!!! COVID-19: КПВВ "Станиця Луганська" з понеділка закриють на два тижні - Цензор.НЕТ 4063 .
- да вы что?! Вот скоты! Это ж сколько у них свободного времени, чтобы такое придумать!
- да, что хорошего они не придумают, а всякие гадости-пожалуйста!
- больше не дам на себя это направлять!
- они силой заставят!
Ось прям бачу як ці «прості, мирні громадяни» ведуть дискусію на «платформі примирення» COVID-19: КПВВ "Станиця Луганська" з понеділка закриють на два тижні - Цензор.НЕТ 9948.
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Яка може бути інформація в мозку, якщо останній відсутній, один тільки хватальний рефлекс.
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/// из рашаговносми :
В Москве найден мертвым снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны. Об этом сообщает издание Baza.
Мужчина скончался на месте от огнестрельного ранения в голову. Тело бойца ФСО обнаружил знакомый, пришедший его проведать - погибший несколько дней не выходил на связь. Дверь его квартиры была заперта изнутри, и обнаружившему его тело мужчине пришлось забраться через окно на кухне. Рядом с телом снайпера лежал пистолет «Оса». Следствие рассматривает все версии произошедшего, в том числе самоубийство.
Погибший служил в воинской части №11488, где числятся снайперы, которые обеспечивают безопасность первого лица государства.
(он слишком много знал ?)
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Почему немедленно не закрыть ? Гоблины должны жить в резервации ,а тут такой повод,😬😂
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У слуг ума палата! Вы что долбни не понимаете , что на две недели закрывают на карантин , когда не зайти не выйти , а у нас граница с парашей открыта . закрывать нужно на то время пока всё устаканится . Вы уроды своим желанием прогнуться перед рашкой доведете страну до цугундера .
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Всего? Надо бы до полной деокупации закрыть.
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Sergii Ivanov
22 ч. ·

Бачите, як просто, виявляється, закрити кордон для росіян і КПВВ на лінії зіткнення. Достатньо лише загрози, реальної не лише для демосу, а й для істеблішменту.
Щойно запахло смаленим і всі розмови про гуманізм, про "наших людей", про "мільйони заробітчан в Росії" змінилися на коротке та зрозуміле "ми закриваємо кордони". Щойно виявилося, що від загрози не застрахована ні Банкова, ні Грушевського, ні Іванковичі з Козиним, все стало на свої місця.
Можете зробити правильний вибір, панове політики, можете. Шкода, що лише тоді, коли припече вам особисто. А якби ви закрили кордон від Росії та ОРДЛО не зараз, а шість, п'ять чи навіть рік тому, було б набагато краще, адже вірус "русского мира" дає більшу летальність, ніж всі інші разом.
Як ви там кажете, пане Президент - "у питаннях життя та здоров'я українців не може бути "передчасно", може бути тільки "запізно"? Золоті слова. Виріжте їх Єрмаку з Кучмою на лобі. І собі заодно.
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Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", когда мы уже растанемся с совковым мышлением, просто повезло что еще не обнаружили вот и все.
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И всё?!
В одной Горловке на вчера было 12 случаев заболевания этим вирусом, а КПВВ "Станица Луганская" как-то к Горловке отношения не имеет.
Надо, блин, закрывать ВСЕ, без исключения ВСЕ КПВВ, и не на две недели, а на два месяца хотя бы.
Зе-власть - вы голимые ублюдки, на не власть. Полное зелёное говно.
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Всі окуповані землі України на карантин.
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