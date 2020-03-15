 COVID-19: украинцы смогут бесплатно звонить из роуминга на горячие линии госучреждений

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.
"Мы договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины ("Водафон", "Лайфсел" и "Киевстар") о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в специальной смс-рассылке украинцы за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов.
В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
Напомним, в Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
Интересно, как такой больной лекарства себе купит в аптеку после консультации заражать других?
Роналду, напомаженый, избалованный
вниманием и любовью поклонников, отдал сеть своих отелей под госпиталя для
заражённых короновирусом.
Друг,и партнёр Зеленскага @ZelenskyyUaКоломойский поднял цены на
авиабилеты.
Не благодарите.