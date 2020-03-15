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 Политика Украины
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 COVID-19: украинцы смогут бесплатно звонить из роуминга на горячие линии госучреждений

Звонки с мобильных телефонов на номера горячих линий государственных учреждений Украины в связи с распространением коронавируса COVID-19 станут бесплатными.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел, передает Цензор.НЕТ.

"Мы договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины ("Водафон", "Лайфсел" и "Киевстар") о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в специальной смс-рассылке украинцы за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения насущных вопросов.

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В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

Напомним, в Украине ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181557
 
 
 Топ комментарии
 
А за кого ти голосувала в другому турі? Судячи з того що називала мене порохоботом - мабуть за кловуна.
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А военнных хоть как-то защитить от COVID - 19, перекрыв границу с ОРДЛО, хоть кто-то додумался?
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Як КГБ переграв КВН, кому служить Єрмак та чи могли завербувати Зеленського | "СтопРеванш" ютуб
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Шкільна самодіяльність проти чекістів. Смішно.
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Ответы на все вопросы и так понятны.Зеленского и не надо персонально вербовать. Он не самостоятельная величина, он марионетка олигархата, а те и не скрывают, что завербованы, ОПЗЖ так прямо и открыто поехали в РФ. В стране бардак и недоверие власти полное.Пора давно их гнать ср-ной метлой.
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Да,досталассь Зеле страна,ну не хочет его воспринимать,ну как и Вальцмана,при котором АТОвцев на снег уложили.
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А за кого ти голосувала в другому турі? Судячи з того що називала мене порохоботом - мабуть за кловуна.
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Вы думаете Зеленский просто так колесил просторами России, развивая и поднимая свой бизнес? Снимая фильмы с вечными звездами Кремлевских подмостков , раскручивая семейную звездность Маслякова (простой мальчик из Кривого Рога, самодеятельность) - он давно в семье россиян в штатском ... Просто так ему политтехноложил молодой лидер регионов Разумков ...
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В ОПе был большой нагоняй от Мацквы за рассекреивание документов в ЗН - так кто-то же это сделал... МОЖ САМ КУЧМА...
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а где твоя метла...?\просто поинтересовался...)\
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Акумулятор сів, а ступа розвалилась. COVID-19: українці зможуть безкоштовно телефонувати з роумінгу на гарячі лінії держустанов - Цензор.НЕТ 5376
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За совдепівських часів. "Алло, це пожежна? - Да .Мийте ноги й лягайте спати". Єфект той самий.
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И нищие тоже . Там , за бугром много простых работяг .
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да звоните, и выкладывайте в сетях кто смог дозвониться, и какие дают рекомендации.
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Может и тесты на корона-вирус производить по электронной (виртуальной) системе?Да и тоже лечение производить виртуально.Так может и налоги стране уплачивать виртуально?
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Пенсионный фонд ликвидируют . Пенсионеры в группе риска .
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13,03,2020 знакомый ехал из италии, так ни одна рожа не подошла на таможне для проверки.
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И что там скажут? Мойте руки, обратитесь к семейному, у которого и тестов нету?

Интересно, как такой больной лекарства себе купит в аптеку после консультации заражать других?
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А военнных хоть как-то защитить от COVID - 19, перекрыв границу с ОРДЛО, хоть кто-то додумался?
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Самое правильное - это не мешать им .
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зачем звонить в госучереждения ? родным и близким понятно . что можно сказать госчиновнику из роуминга ? дебилы .
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а де телефони в країні куди дзвонити українцям?
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Дмитрий@dmitriypaut
Роналду, напомаженый, избалованный
вниманием и любовью поклонников, отдал сеть своих отелей под госпиталя для
заражённых короновирусом.

Друг,и партнёр Зеленскага @ZelenskyyUaКоломойский поднял цены на
авиабилеты.

Не благодарите.


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