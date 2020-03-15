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 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (23136) Харьковщина (1478)

 Выборы народных депутатов в 179 округе начались без происшествий, - Комитет избирателей Украины

Промежуточные выборы народного депутата Украины в 179 избирательном округе, что на Харьковщине начались без происшествий, открылись все избирательные участки.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Комитет избирателей Украины, передает Цензор.НЕТ.

КИУ отметил, что день голосования начался во всех пяти районах 179 округа.

"Несмотря на все проблемные этапы избирательного процесса, голосование началось без заметных проблем. Все 100% участков округа открылись и работают. Избиратели Лозовой и Лозовского района, Кегичовки, Зачепиловки, Сахновщины и Краснограда имеют возможность проголосовать за своего представителя в Верховной Раде", - сообщил КИУ.

Также Комитет избирателей Украины подчеркнул, что избиратели не поддались панике, несмотря на действия одного из кандидатов.

"Голосование проходит без паники, несмотря на то, что за несколько дней до голосования один из кандидатов пытался нагнетать панику среди избирателей. Все комиссии работают в штатном режиме", - подчеркнул Кошель.

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Сегодня в 179 округе на Харьковщине проходят промежуточные выборы народного депутата Украины.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что выборы могут отменяться только при введении военного или чрезвычайного положения, поэтому промежуточные выборы народного депутата в 179 округе в Харьковской области состоятся.

Источник: https://censor.net.ua/n3181552
 
 
 Топ комментарии
 
Виграє той, що нагодує виборців шаурмой і обіцянками посадити Пороха.
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Кандидат від прокремлівської партії капітулянтів «Слуга народу не ясно якого народу мабудь окупантів » Вікторія Алєксєйчук зняла свою кандидатуру у проміжних виборах народного депутата України по округу №179, коли з'ясувалось через її дуже низький рейтин 12%.
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интересно... - кого сейчас изберет мудрый и простой нарид...?
наверное ОПЗЖ.... - Слуги недостаточно решительно превращают Украину в Малоросню...
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Петики прекрасно знают, что народ выберет Светличную.
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я не знаю эту Светличную..., но в нашем простом нариде не сомневаюсь....
Наверняка выберут какое нибудь протухшее дерьмо...
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Кандидат від прокремлівської партії капітулянтів «Слуга народу не ясно якого народу мабудь окупантів » Вікторія Алєксєйчук зняла свою кандидатуру у проміжних виборах народного депутата України по округу №179, коли з'ясувалось через її дуже низький рейтин 12%.
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Она не смогла найти оленя в Трускавце? На картинке или для дружбы организмами? Вибори народних депутатів у 179 окрузі почалися без пригод, - Комітет виборців України - Цензор.НЕТ 6287
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А где обещанное е-голосование ? Сейчас как никогда нужно!!! И ..???
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То в перспективе.Сейчас видимо "своих"-протянуть быстро надо.
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Виграє той, що нагодує виборців шаурмой і обіцянками посадити Пороха.
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Лучшего способа распространения вируса-придумать сложно.
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я не на минуту не сомневаюсь что выберут опять какого нибудь ватного мудака типа гепы или сивохи
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Согласно соцопросам проведенным ранее, на этом участке ввигрывает дама, которая обещала отправить зельцмана и его шапито на нары.
Судя по тому, что кандидат от партии квартальных идиотов сняла совою кандидатуру, то на развод рыгозебилов "посадим порошенка" не ведутся сейчас даже экс сторонники клована.
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