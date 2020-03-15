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 Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок внутри страны. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль записал видеообращение в связи с эпидемией коронавируса и карантина в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в фейсбуке.

Ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек болезни, к счастью, нет, отметил Денис Шмыгаль в своем обращении.

"Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - подчеркнул премьер.

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Он заверил, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом.

"Продолжает действовать запрет Кабмина на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях. Начиная с 16 марта мы закроем границы для иностранцев. Однако мы всегда рады возвращению наших граждан", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами.

"Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

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Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181551
 
 
 Топ комментарии
 
Закройте границу с хуйлостаном -- дебилы Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас - Цензор.НЕТ 1297
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Сука зелёная. А чего масок в аптеках нет? Все за границу увезли?
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Машовец на ФБ: "Какой-то странный
карантин...
Пункты перехода пограничные с ЕС закрывают...
Зато с Мордором...
раздолье... аж гай шумит..."
*это при том,что Израиль заворачивает
руссотуристо, которые вылетели"здоровыми", а прилетели больными.




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Не прихильник ідей "мірових заговоров" та іншої шизофренічної конспірології.
Але іноді виникають ситуації, що інакше пояснити складно.
Це ж не тільки в нас. В усьому світі одночасно.
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Шмігаль, закрой на карантин автовокзалы и ЖД вокзалы. Не выступай с идиотскими призывами . А то хочешь и рыбку скушать, и....
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На ветке - очередная истерия в стиле "вывсеврете". А когда окажется что все так и есть как говорили - все деликатно забудут что несли

Вспомним как истерили по поводу поселения людей в Новых Санжарах. Как здесь ветка разрывалась про 1258 дней инкубационного, что они все уже заражены. ... И что? Оказалось - ни чего не врали нам, все было так как и говорили. Но я чет не видел надписи - "пардон, зря на г... но исходил, буду теперь внимательней , прежде чем устраивать очередную ВЫВСЕ ВРЕТЕ"
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А цена на маски , а цена на билеты ....забудут - да, а панику кто делает народ или правительство, рыба воняет с головы..
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государство готово? а медицина???
видя как экономят-воруют на больных (даже на онкобольных детях, на ветеранах АТО, на стариках), как простаивает на складах (и потихоньку приходит в негодность) подаренное оборудование (а значит на нем уже не наваришь), как драпают за кордон лучшие специалисты, а остаются только с хорошим зрением (увидеть сколько с тебя можно слупить))) и энтузиасты ... думаю что пафосными заверениями "срам" не прикроешь... если "прогнулись и пали" от пандемии более развитые медицины соседних стран... то...надежда только на такой-сякой иммунитет... и Боженьку...
а самое страшное - у нас люди не спешат к врачу (только тогда когда...уже медицина бессильна), а занимаются самодиагностикой и самолечением... особенно в сёлах, где болеть некогда, да и врачи, в основном пенсионного возраста, а из оборудования - линейка для измерения роста))), стетоскоп да клизма...)))) (утрирую, конечно! еще есть аппарат для измерения давления и стойка для капельницы)))))
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Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 3731Авиакомпания Коломойского МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. Цены на некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на сайте компании, сообщает РБК-Украина. Добавить в качестве комментария тут нечего.

Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 6908
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Зеленскай
- Мы будим присекать все попытки спкуляций на короновирусе.
МАУ за сутки до закрытия границ резко подняли цены на билеты
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Это истенное лицо жида. Деньги -- на человеченском горе.
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А із кацапами кордон закрили чи тільки із Європою?
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Зачем?! Там братушки с ними не нужно. Вдруг обидятся
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Интересно ,а на самокате хоть не запрещено кататься внутри страны)))
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Да, прикольно, нихрена не делали, не сделали, рассказывали преступные басни про то что маски не нужны)))), сволочи, это средство индивидуальной ЗАЩИТЫ! А люди, далёкие от медицины, им верили, им было наср...ть на народ, на страну, они думали что сядут в самолёты, джипы и свалят если что, со своими кодлами спасаться от заразы. А не тут то было, как оказалось валить некуда, США закрылась, в Европе тоже шухер, никто их не примет, даже бабло тут не сработает. И таки пришлось начинать шевелить поршнями, вспомнили про тонны проданных китайцам масок, про больницы, про, медиков, про убитую санитарно-эпидемиологическую службу, про отсутствия мед. оборудования, дезсредств, персонала и элементарно койко-мест в достаточном количестве. Нет ничего! Никакой готовности! Всё это пустые слова. Надеюсь что Бог всё видит и первой заболеет "гниющая голова".
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82
главное что бы вот так не произошло, а то история как видно не учит нигде и никого.
Даже тогда, когда люди были тупей любого подростка настоящего времени,были приняты меры как сейчас в китае для остановки распространения эпидемии.
да кстати церкви закрыли или нет?
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Не барыги. Сразу видно. От бени до клоуна
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Готовность зелено-шмьіголевского государства к борьбе с короновирусом.
ЧЕСНО@chesno_movement 35 хв

Виборчо-карантинне.

Дільниця 630541 у Краснограді не отримала засобів дезінфекції.

 Про це
розповіла ЧЕСНО голова комісії Ірина Косенко:
"приміщення провітрили,
а поверхні протремо антисептиками" Дільниці мали б дезінфікувати кожні 4
години.
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Где маски и антисептики решучи диячи.
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Один полудурок заявляет, что все пенсионеры умрут, этот пропутинский имбецил, что нельзя передвигаться...
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Помре тільки пенсіонер фуйло,і закопають його в противогазі під мовзолеем.
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"... Практическое применение озона основано на его сильном окисляющем и стерилизующем действии. Под действием озона погибают не только бактерии, но и грибковые образования и вирусы. Озонированным воздухом пользуются для дезинфекции помещений, стерилизации питьевой воды, кондиционирования воздуха..." Справочник химика 21 https://chem21.info/info/1699588/
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Нет уважения к этому человеку . С первых дней на должности этот "слуга" решил напоить оккупантов в Крыму , а о возможной эпидемии в Украине не думал .
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Знают что то суки ЗЕблевотные и скрывают от народа масштабы заражения
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У ніч на 15 березня українські заробітчани, котрі поверталися із Польщі в Україну влаштували страйк на кордоні.
Про це з місця подій повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.
Відомо, що Україна ввела обмежувальні заходи через спалах смертельного коронавірусу та закрила усі піші переходи. Через це близько 5 тисяч українських заробітчан застрягло на польсько-українському кордоні. Люди влаштували вночі страйк з вимогою впустити їх в Україну.
Польські прикордонники закликали людей із автомобілями підбирати заробітчан та підвозити їх.


1.ЧОМУ НЕ РОЗЯСНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ?
НЕСПОДІВАНКА,ПАНЕ ШМИГАЛЬ? Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 4593


2.ЯкИЙ ЗМІСТ ПЕРЕСАДЖУВАТИ ЛЮДЕЙ З АВТОБУСІВ У АВТО?
РОЗШИРИТИ ГЕОГРАФІЮ ЗАРАЖЕННЯ,ПРИДУРОК?




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а заробітчани тільки 15 дізнались про вірус , чи тягли до останнього щоб "пеньонзів" більше заробити ?
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Володя поглядел на него и поразился - глаза Шмыги изменились и из прежних хитро прищуренных щелочек превратились в два оловянных кружка. Теперь он как то по другому дышал, и его голос стал на октаву ниже.
- Чего сказать то вам, - медленно произнес он и вдруг с каким то горьким пониманием затряс головой. - Вижу! Все ведь вижу, что думаете, газет почитавши! Верно, долго нам врали порохоботы. Долго. Но только прошло это время. Все теперь знаем - и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому что правду нам сказали. Теперь так спрошу - должны мы о детях и внуках думать? Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи.
- Вроде должны. - сказал Каломайский. - Конечно.
- Понятно. Так вот прикинь: они подрастут, дети наши, а к тому времени и новая правда поспеет. Так как мы, хотим, чтобы им эту новую правду сказали, как нам нынче?
- Хотим, чего спрашивать то, - зашумели за столом. - Ты дело говори!
- А дело самое простое. Руководство то сейчас приглядывается: как народ работает? Будем плохо работать, так кто ж нам правду скажет? Да уж и из благодарности простой надо бы. А не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет.
Шмыга о чем то на секунду задумался и подобрел лицом.
- А вообще, - сказал он, - если сказать, черт возьми, по человечески - до чего же хочется жить!
Видно, он нажал какую то кнопку - тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа сионеров и плотно плотно обступила Валерку, Володю и зепутатов. Сионеры были в отглаженных белых рубашках с зелеными галстуками и пахли леденцами с крахмалом, отчего у Володи в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже - по выветрившейся памяти.
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В АТБ народу куча и все с детьми!!!!
Ребята- такое ощущение ,что все показуха!!!!
Ну да ладно!!! Посмотрим!!!!
В Днепре такие тачки крутые- незнаю , кто у нас бедный и где все деньги!!!
Но явно Днепр - не Бедная Украина!!
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В супермаркет потрібно ходити ввечері.
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Сидите по домам , не высовывайтесь , а мы тем временем напринимаем незаконных и стремных законов . по сдаче и дерибану Украины .( Шмыгаль ) .
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Що ти там,чмо сєпарське,робиш все можливе?Лікарню побудував,чи апарати штучних легень закупив,зробив безкоштовними лікарстап,доставку їжі хворим і т.д?...Все до чого ви,безмозглі кретини,додумались це -самоізолюйтесь а то посадимо.
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А по Кабміну він теж шмигає на самокаті, чи ні?
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Так рады возвращению граждан, что аж подняли цены на авиабилеты и позакрывали пункты пропуска, правда, не со стороны России.
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Да вы сначала линию с ОРДЛО и Крымом перекройте для перехода ( переезда). А то по Украине внутри контролируемой территории советуете не ездить ( может и правильно ) а там проходной двор ( а за ними не контролируемая украинская граница) Закрывайте на 6 месяцев, не тяните резину.
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А тысячи на/из РФ и ОРДЛО? Как с ними? Призывать или закрывать?
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Интересно, а как защищают от covid -19 военных на передовой?
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Спочатку ОРДЛище закрийте, зебіли. Там кажуть Горлівка потерпає
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соблюдайте необходимые правила гигиены , используйте антисептики , маски , перчатки , но не доводите ситуацию до абсурда путем запрещения передвижений .
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Короче, некуй задумывать Майдан и съезжаться для этого в столицу, области и райцентры, чтобы гнать сраных ЗЕлупанов из власти - это краткое изложение сказанного этим цапским "слугой".
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Роналду віддав свої готелі під розміщення хворих на коронавірус

А міг би підвищити ціни. Це ж самий момент щоб заробити. Проконсультувався б з Ігорем Валерійовичем или с правительством зе.
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Переговоры с ОРДЛО и коронавирус: Когда Зеленский поедет к Путину за парой миллиардов как казел Янек скоро....
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рада тоже на карантине?или чтоб крепостные сидели дома и не ехали с регионов под верховну раду митинговать или майдан-отмазка карантина пока они при короновирусе и карантине будут принимать закон о земле и ордло особый статус а в евопе например отменили все заседание европарламента закон один для всех
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ублюдочные гниды,
загнали украинцев в автобусы,
сами шныряют на машинках
шмыгаль и зеленский расчитывают,
что все могут позволить себе маски
по диким ценам ?
твари
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"Криштиану Роналду превращает свою сеть португальских отелей в больницы,чтобы лечить зараженных коронавирусом. Их лечение будет БЕСПЛАТНЫМ, так как Роналду будет платить за все, включая зарплаты врачей и медсестер." Когда кто из наших звезд квартала 95 сделает подобное-напишите.
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наши звёзды из Квартала95 уже нагрели руки на масках
вова зеленский недавно у корыта
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потому что Роналду португалец и ему португальцы важны а представители квартала 95 враги украинцев, это российские фашисты, имперцы. Для российских фашистов никаких украинцев нет и не должно быть.
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падло, закрывай границу с кацапией и её сателлитами - ордло и крымом
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зачем? "зеленый человечек" Зеленский закрыл Западную границу.

Восточная граница открыта, так как теперь Украина уже часть России.
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Вечером того же дня Премьер Шмыгаль экстренно обратился в Феофанию с жалобой, что внезапно почувствовал себя тяжелее обычного. Безотлагательно созванным консилиумом ведущих светил отечественной медицины на основании данных, полученных проведёнными МРТ, УЗД, рентгеноскопией, забором пункций спинного и костного мозга, отбором анализов соплей, лёгочных мокрот, спермы, крови, мочи, кала, желудочного сока и иных биологических жидкостей и выделений, установлено, что утяжеление состояния вызвано тем, что граждане Украины дружно положили на Шмыгаля много больших и толстых хренов.
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Не светильі отечественной медециньі, а дебильі какие то
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а слабо всех обязать носить маски ?
по крайней мере капли задержит,
ну и обеспечить, АУ, ГО
СУКИ ПРОВОРОВАЛИСЬ, А ТЕПЕРЬ БЫДЛО ВЫГРЕБАТЬ
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Чтобы "обязать", надо их сначала иметь, потом раздать бесплатно, как в Китае, они там сейчас наши маски носят.
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а ти готов до боротьби з россійською агресією, з російською окупацією, з російською війною яке йде вже 6 років, ваша влада на чолі з зе є найбільша загроза для України та української нації
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А пан премьер знает что все низкооплачиваемую работу делают жители не Киева, а те кто едут с области и соседних областей? Хочешь чтобы все стало? Вредитель???
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Йому з тоньованого вікна Лексуса не видно хто там їде на електричці в Київ Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 3912 Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 3912
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зеленые мрази пытаются посеять панику в стране.
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Оскара за кращий сценарій вручатимуть?
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Предателя нужно судить по законам военного времени!

Шмыгаль уже подготовился к подаче воды в оккупированный Крым и встрече российских "зеленых человечков - ихтамнетов".
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Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства. Источник: https://censor.net.ua/n3181551

ПІЩОВ ТИ НА ХРєН ПОВІЯ КРЕМЛІВСЬКА Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 9977 Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 9977

ВОНО ЩЕ МЕНІ БУДЕ НАКАЗУВАТИ ЩО РОБИТИ І КУДИ ЙТИ
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Пережили "горбачевщину"... Переживём и капсомольщину
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