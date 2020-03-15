 Шмыгаль призвал украинцев отказаться от поездок внутри страны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в фейсбуке.
Ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек болезни, к счастью, нет, отметил Денис Шмыгаль в своем обращении.
"Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - подчеркнул премьер.
Он заверил, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом.
"Продолжает действовать запрет Кабмина на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях. Начиная с 16 марта мы закроем границы для иностранцев. Однако мы всегда рады возвращению наших граждан", – подчеркнул Денис Шмыгаль.
Кроме того, он отметил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами.
"Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства.
В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
Але іноді виникають ситуації, що інакше пояснити складно.
Це ж не тільки в нас. В усьому світі одночасно.
Вспомним как истерили по поводу поселения людей в Новых Санжарах. Как здесь ветка разрывалась про 1258 дней инкубационного, что они все уже заражены. ... И что? Оказалось - ни чего не врали нам, все было так как и говорили. Но я чет не видел надписи - "пардон, зря на г... но исходил, буду теперь внимательней , прежде чем устраивать очередную ВЫВСЕ ВРЕТЕ"
видя как экономят-воруют на больных (даже на онкобольных детях, на ветеранах АТО, на стариках), как простаивает на складах (и потихоньку приходит в негодность) подаренное оборудование (а значит на нем уже не наваришь), как драпают за кордон лучшие специалисты, а остаются только с хорошим зрением (увидеть сколько с тебя можно слупить))) и энтузиасты ... думаю что пафосными заверениями "срам" не прикроешь... если "прогнулись и пали" от пандемии более развитые медицины соседних стран... то...надежда только на такой-сякой иммунитет... и Боженьку...
а самое страшное - у нас люди не спешат к врачу (только тогда когда...уже медицина бессильна), а занимаются самодиагностикой и самолечением... особенно в сёлах, где болеть некогда, да и врачи, в основном пенсионного возраста, а из оборудования - линейка для измерения роста))), стетоскоп да клизма...)))) (утрирую, конечно! еще есть аппарат для измерения давления и стойка для капельницы)))))
- Мы будим присекать все попытки спкуляций на короновирусе.
МАУ за сутки до закрытия границ резко подняли цены на билеты
главное что бы вот так не произошло, а то история как видно не учит нигде и никого.
Даже тогда, когда люди были тупей любого подростка настоящего времени,были приняты меры как сейчас в китае для остановки распространения эпидемии.
да кстати церкви закрыли или нет?
ЧЕСНО@chesno_movement 35 хв
Виборчо-карантинне.
Дільниця 630541 у Краснограді не отримала засобів дезінфекції.
Про це
розповіла ЧЕСНО голова комісії Ірина Косенко:
"приміщення провітрили,
а поверхні протремо антисептиками" Дільниці мали б дезінфікувати кожні 4
години.
Про це з місця подій повідомляє кореспондент OBOZREVATEL.
Відомо, що Україна ввела обмежувальні заходи через спалах смертельного коронавірусу та закрила усі піші переходи. Через це близько 5 тисяч українських заробітчан застрягло на польсько-українському кордоні. Люди влаштували вночі страйк з вимогою впустити їх в Україну.
Польські прикордонники закликали людей із автомобілями підбирати заробітчан та підвозити їх.
1.ЧОМУ НЕ РОЗЯСНЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ?
НЕСПОДІВАНКА,ПАНЕ ШМИГАЛЬ?
2.ЯкИЙ ЗМІСТ ПЕРЕСАДЖУВАТИ ЛЮДЕЙ З АВТОБУСІВ У АВТО?
РОЗШИРИТИ ГЕОГРАФІЮ ЗАРАЖЕННЯ,ПРИДУРОК?
- Чего сказать то вам, - медленно произнес он и вдруг с каким то горьким пониманием затряс головой. - Вижу! Все ведь вижу, что думаете, газет почитавши! Верно, долго нам врали порохоботы. Долго. Но только прошло это время. Все теперь знаем - и как шашель порошная нам супорос закунявила, и как лубяная сутемень нам уд кондыбила. Почему знаем? Да потому что правду нам сказали. Теперь так спрошу - должны мы о детях и внуках думать? Вот ты, Валерий, соловей наш, скажи.
- Вроде должны. - сказал Каломайский. - Конечно.
- Понятно. Так вот прикинь: они подрастут, дети наши, а к тому времени и новая правда поспеет. Так как мы, хотим, чтобы им эту новую правду сказали, как нам нынче?
- Хотим, чего спрашивать то, - зашумели за столом. - Ты дело говори!
- А дело самое простое. Руководство то сейчас приглядывается: как народ работает? Будем плохо работать, так кто ж нам правду скажет? Да уж и из благодарности простой надо бы. А не икру чужую считать и дачи. Вот это и есть настоящий хозрасчет.
Шмыга о чем то на секунду задумался и подобрел лицом.
- А вообще, - сказал он, - если сказать, черт возьми, по человечески - до чего же хочется жить!
Видно, он нажал какую то кнопку - тотчас после его слов в кабинет ввалилась толпа сионеров и плотно плотно обступила Валерку, Володю и зепутатов. Сионеры были в отглаженных белых рубашках с зелеными галстуками и пахли леденцами с крахмалом, отчего у Володи в прокуренной груди поднялась и опала волна ностальгии по собственному детству, а точнее даже - по выветрившейся памяти.
Ребята- такое ощущение ,что все показуха!!!!
Ну да ладно!!! Посмотрим!!!!
В Днепре такие тачки крутые- незнаю , кто у нас бедный и где все деньги!!!
Но явно Днепр - не Бедная Украина!!
А міг би підвищити ціни. Це ж самий момент щоб заробити. Проконсультувався б з Ігорем Валерійовичем или с правительством зе.
загнали украинцев в автобусы,
сами шныряют на машинках
шмыгаль и зеленский расчитывают,
что все могут позволить себе маски
по диким ценам ?
твари
вова зеленский недавно у корыта
Восточная граница открыта, так как теперь Украина уже часть России.
по крайней мере капли задержит,
ну и обеспечить, АУ, ГО
СУКИ ПРОВОРОВАЛИСЬ, А ТЕПЕРЬ БЫДЛО ВЫГРЕБАТЬ
Шмыгаль уже подготовился к подаче воды в оккупированный Крым и встрече российских "зеленых человечков - ихтамнетов".
ПІЩОВ ТИ НА ХРєН ПОВІЯ КРЕМЛІВСЬКА
ВОНО ЩЕ МЕНІ БУДЕ НАКАЗУВАТИ ЩО РОБИТИ І КУДИ ЙТИ