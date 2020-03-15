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 Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль записал видеообращение в связи с эпидемией коронавируса и карантина в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в фейсбуке.

Ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек болезни, к счастью, нет, отметил Денис Шмыгаль в своем обращении.

"Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - подчеркнул премьер.

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Он заверил, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом.

"Продолжает действовать запрет Кабмина на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях. Начиная с 16 марта мы закроем границы для иностранцев. Однако мы всегда рады возвращению наших граждан", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами.

"Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства.

В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

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Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181551
 
 
 Топ комментарии
 
Сука зелёная. А чего масок в аптеках нет? Все за границу увезли?
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На Зіку Бужанський мудрував інфу, що 900 тонн медицинських масок пішло за кордон саме із Держрезерву України . Дуже вигідна була фінансова пропозиція Голові Держрезерву. Мутно все.
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Чего там мутного - один следователь СБУ с корочками пусть посетит бухгалтерию ГосРезерва и посмотрит в главной книгу графу убыль/прибыль, а потом ему должны показать накладные. Если нет - сначала пусть позвонит в "Сiч", а потом уже в Корд, скорую и морг...
Иначе вымрем, как бараны на мясокомбинате!
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Саня, Шмыгло уже дотрынделось по воде в АРК.
Далее, это тело совершенно не выполняет свои функциональные обязанности (для руководителя - отработка задачи, постановка задача, предварительный контроль, проверка результата), это аксиома управленческой деятельности. Отработка задачи не проведена, постановка фрагментарных действий, контрольне проводится от слова - вообще.
Таким образом, имея угрозу с середины грудня 2019 г. - нифига не разработано, не спланировано. не выделены необходимые силы и средства. Охренеть, тесты отправлены только в ДВЕ (да Карл, две) области из 24-х (хотя МОЗ утверждает, что их у нас 15).
В каком бомжатнике их понабирали?
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у мене відповіді немає, окрім того що у нас мудрий нарід, навибирали....
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**** зелёная. А чего масок в аптеках нет? Все за границу увезли?
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Это так готово правительство зелени Украины к борьбе драть свой народ- это не правительство - это мародеры
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Так покупай, или это все таки фотошоп? Или скажи где. За пол цены тебе вся Украина продаст . Даже я пару сотен наскребу по знакомым .
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24 грн за штуку...много?хотя маски нужны в первую очередь заболевшим(даже обычным гриппом) чтоб не распространять инфекцию
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5 канал як кгб перемогло квн
- Гучне розслідування як КГБ перемогло КВН - кому з них служить Єрмак та кому служив його батько (невже й він служив КВН?)
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Точна назва на ЮТУБ - Як КГБ переграв КВН, кому служить Єрмак та чи могли завербувати Зеленського | "СтопРеванш"
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КГБ таки переграв КВН. Після зустрічі Зеленського та Патрушева в Омані Кремль наказав замінити міністрів оборони та закордонних справ. НАТО - стоп, Дєнь Побєди - так.
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Батько Єрамка - , представник Кремля в Афгані , батько нового міністра Кулеби закордонних справ - вічний саветський дипломат ,кожен баран знає, що таке дипломати в СССР . Та чому Вовка травить тільки про вірус ? Чому заліз під лавку? Хто злив Дзеркалу тижня таємні домовленності , й який скандал Росія закатила ОПі ЗЕлі за злиття домовленностей у ЗМІ ??? СЛОВО ЗА ВОВКОЮ
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"Сбежавший от следователей Порошенко нашелся в испанской клинике, где проходит курс детоксикации организма. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в партии «Европейская солидарность».

Лечится в Испании, русские дети учатся в Лондоне.Реформы Сывочелого живут и побеждают.
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Їдь і ти. Хто заважає? До клави прикували?
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Подскажите адресок клиники данному персонажу.
Ему детоксикация нужнее, чем кому либо другому.
Хотя... судя по его заявлениям, мозг уже убит окончательно.

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/13454403/13454403_original.jpg
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Так это же хорошо, если реформы ( безвиз, например) побеждают! Иль зависть берет?
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ты просто тупак или тупак с отличием? Порох уже здесь. И клал он на таких как ты. Может быть даже пляшку виски. Ну или что другое. Тут уже не скажу ,что он клал, не знаю.
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Вернулся в Украину с семьёй. Не дождётесь, зебилы поганые!
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Сережа, а с каких пор "Страна.ua" стала украинским СМИ?
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а какое это СМИ?я конечно понимаю, если СМИ пишет непатриотично и ватно, это агенты кремля, но таких ватанов у нас и в раде хватает, и сейчас, и при порохе
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так уже вроде как должен был вернуться через англию, где детей забрать надо было
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Машовец на ФБ: "Какой-то странный
карантин...
Пункты перехода пограничные с ЕС закрывают...
Зато с Мордором...
раздолье... аж гай шумит..."
*это при том,что Израиль заворачивает
руссотуристо, которые вылетели"здоровыми", а прилетели больными.




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а он не странный , он в полне регулируемый и управляем !! сплошной карантин будет в столице без права вьезда , когда Зрада добьет закон о продаже земли перед окончательным голосованием !!да и разгон всей темы вируса на всех каналах тоже отнюдь не спроста на фоне подписания кучмой очередной зеленой капитуляции !!
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"Звернення прем'єр-міністра України за пісдумками позачергового засідання Уряду" Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас - Цензор.НЕТ 9720

Цікаво, які там ПІСДУМКИ?
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Они готовы ? Китай трупы сжигал в крематориях . Где они ? У нас на похоронах больше 60 человек не собирайтесь !
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Сравнивая правление Петра Порошенка и Владимира Зеленского, я понял, чем отличается ПреЗИдент от ПреЗЕдента.
ПреЗИдент соЗИдает страну.
ПреЗЕдент проЗЕбывает ее.
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Ну брехуни із брехунів, доки вони брехать будуть людям в очі.?
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Что от меня зависит?Я маски,за рубеж-продал? Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас - Цензор.НЕТ 998
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И под Раду не приходить, когда там будут дерибанить землю. Это чревато. Не короновирусом. Это чревато аваковской дубиной, которая вылечит от любого короновируса.
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Когда из уханя привезли 80 чел, то они две недели торчали в карантине. Сейчас каждый день едут в Украину гастербайтеры из польш, италий, ********* и др стран. Почему же этих не закрывают на карантин как это делает польша, израиль и др. Может потому, что Украиной правят квартальные идиоты!
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Тисячі разів ми це вже чули!!! НЕ ВІРЮ!!!
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Посилали, першим же коментом, ЦН стер. Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас - Цензор.НЕТ 8849
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шмигаль мізків, чи мозгошмигаль?
А #какаяразница?
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Блазень брехуна оманського. Нет у нас государства есть ОПГ разпродажи страны.
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Пустой треп о готовности государства.
Зелено-ахметовский Шмьігаль должен в цифрах доложить о готовности государства.
Сколько в стране аппаратов для искусственного дьіхания, например?
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Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас - Цензор.НЕТ 5484Бенино МАУ пользуется и наживается на беде рейсы которые они мол пустят с европы в киев с завтрашнего дня чтоб люди вернулись подняли в двое трое (причем не как обычно туда обратно а в ОДНУ СТОРОНУ БИЛЕТ)это их забота о людях так проявляется эконом по цене двух билетов бизнесс класса на мау не дозвонится единственное писатьна страницу МАУ на фейсбук вот некоторые комменты из них- Шановні!!!!! Вартість квитків завищена!!!!! Обличчя країни!!!! Всі іноземці в шоці від ваших цін!!!! Turkish Airlines, Lufthansa залишили майже незмінною ціну!!Там все прозоро!!! А ви, як завжди на" висоті"!!!-Помочь пассажирам вернуться домой за бешенные деньги...вы не перестаёте удивлять! 12 тысяч из Праги - это уже очень большая забота! из Женевы вообще 22 тыс.а с Тель-Авива 29 000 в одну сторону
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Поверь старому оперу "конторы" (да и сосед МНС, замначупра).... Не надейся. Нихрена не готово.
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Не знаю, не знаю.
Продать 500 тонн масок от меня не зависило....
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Тогда иди на к.....из правительства шмыгаль если не зависило
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Успокойтесь ! В сентябре пенсий ТОЧНО хватит на всех !!!
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Дурень... школи і універи закриті а вчителі і препади далі на роботу шастають... Що це за каратнин такий???? от придурки...
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зрадник та фуфлижник на посаді голови уряду
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Китайські медики які прибули в Італію на допомогу: забагато людей ходять по вулиці, треба ше більше обмежень Походу будуть замуровувати виходи з будинків
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Если премьер-министр кабинета министров Украины говорит, что многое зависит от каждого из них, то пусть работают - на то они в кабмин и посажены. Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас - Цензор.НЕТ 698
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Довольно смелое заявление про то что "ГОСУДАРСТВО ГОТОВО" !!!, готово - это когда спец мед учреждения готовы в любом регионе принять сотни, да нет тысячи зараженных и больных, когда в мед учреждениях в достаточном количестве квалифицированного медперсонала ( а не тех кто просто ходит на работу) когда маски,защитные очки и перчатки выдаются на каждом шагу ( бесплатно) в неограниченном количестве, когда границы закрыты на "замок" ( особенно с ОРДЛО, Крымом и страной агрессором) по всему периметру не позже чем через с 16 марта ( включая жд , воздушное, морское и авто сообщение) Когда в каждой больнице достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и прочих медикаментов ( и мед помощь в полном объеме оказывают бесплатно, что при нашей нищете тоже немаловажно). И государство готово осуществлять строгий карантин в течении не менее полугода. А то "государство готово".. Это он про кого... ( кстати сомневаюсь что какое либо государство в этой ситуации оказалось "готово" к подобному, а тут мы "впереди планеты всей") Смело, не дай Бог конечно, но потом эти слова ему ( а значит и всей власти в целом) могут припомнить. ( ну в общем еще будет одна отставка кабмина и того то).. Дело спасения утопающих, дело самих утопающих, да поможет всем нам Бог.
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Все, пошел цензор всех банить. ВОт такая нах. демосратия и свобода слова у нас Шмигаль звернувся до українців: Держава готова до боротьби з COVID-19, але багато що залежить від кожного з нас - Цензор.НЕТ 4738
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А что правительство таке дурне и не може установить цену на маску через чр/положение.
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Организовать развозку продуктовых наборов пенсионерам
Шоб не ходили и не собирали вирусы
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Единственное правило надо выполнять миром подтвержденное - это изолироваться от больных! Потому надо закрыть все въезды в Украину и вируса в Украине не будет! Изолировать страну от больных надо и все! И можно жить себе и не париться!
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границу с рф не закрыли, с окуупироваными территориями - и не помышляют. в аэропортах - транзит и стыковочные рейсы. "маски не помогают" - поэтому их втихаря продали. короче, "государство готово".
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