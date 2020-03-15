 Шмыгаль обратился к украинцам: Государство готово к борьбе с COVID-19, но многое зависит от каждого из нас. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу премьера в фейсбуке.
Ситуация с коронавирусом в Украине продвигается по умеренному сценарию, а крупных вспышек болезни, к счастью, нет, отметил Денис Шмыгаль в своем обращении.
"Мы делаем все для того, чтобы они и не возникали. Для координации деятельности у нас создан оперативный штаб. Он обрабатывает текущие данные насчет коронавируса и предоставляет аналитические выводы, которые будут основой для принятия решений на уровне страны", - подчеркнул премьер.
Он заверил, что украинское правительство в вопросах предупреждения вспышки эпидемии будет действовать быстро, решительно, с ответственностью за себя, своих близких и страну в целом.
"Продолжает действовать запрет Кабмина на проведение массовых мероприятий с участием более 200 человек и трехнедельный карантин в учебных заведениях. Начиная с 16 марта мы закроем границы для иностранцев. Однако мы всегда рады возвращению наших граждан", – подчеркнул Денис Шмыгаль.
Кроме того, он отметил, что с 16 марта будут закрыты пункты пропуска на границах, а с 17 марта будет закрыто авиационное сообщение Украины с другими государствами.
"Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться домой. Я также настоятельно призываю всех отказаться не только от зарубежных путешествий, но и от поездок между городами Украины", - заявил глава правительства.
В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
Иначе вымрем, как бараны на мясокомбинате!
Далее, это тело совершенно не выполняет свои функциональные обязанности (для руководителя - отработка задачи, постановка задача, предварительный контроль, проверка результата), это аксиома управленческой деятельности. Отработка задачи не проведена, постановка фрагментарных действий, контрольне проводится от слова - вообще.
Таким образом, имея угрозу с середины грудня 2019 г. - нифига не разработано, не спланировано. не выделены необходимые силы и средства. Охренеть, тесты отправлены только в ДВЕ (да Карл, две) области из 24-х (хотя МОЗ утверждает, что их у нас 15).
В каком бомжатнике их понабирали?
- Гучне розслідування як КГБ перемогло КВН - кому з них служить Єрмак та кому служив його батько (невже й він служив КВН?)
Лечится в Испании, русские дети учатся в Лондоне.Реформы Сывочелого живут и побеждают.
Ему детоксикация нужнее, чем кому либо другому.
Хотя... судя по его заявлениям, мозг уже убит окончательно.
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/13454403/13454403_original.jpg
карантин...
Пункты перехода пограничные с ЕС закрывают...
Зато с Мордором...
раздолье... аж гай шумит..."
*это при том,что Израиль заворачивает
руссотуристо, которые вылетели"здоровыми", а прилетели больными.
Цікаво, які там ПІСДУМКИ?
ПреЗИдент соЗИдает страну.
ПреЗЕдент проЗЕбывает ее.
А #какаяразница?
Зелено-ахметовский Шмьігаль должен в цифрах доложить о готовности государства.
Сколько в стране аппаратов для искусственного дьіхания, например?
Продать 500 тонн масок от меня не зависило....
Шоб не ходили и не собирали вирусы