 "Вместе Вена выстоит в пандемии": австрийские школьники решили помогать входящим в группу риска пожилым людям

Об этом рассказала в фейсбуке журналист Марина Барановская, передает Цензор.НЕТ.
"Фреди и Энди из Вены оставили у себя в подъезде объявление следующего содержания: "Дорогие соседи! Если вам больше 65 лет или же у вас слабая иммунная система, мы (Фреди и Энди, квартира 12), хотели бы помочь вам оставаться здоровыми. Мы не входим в группу риска, так что можем поддержать вас, если это необходимо.
Если вам нужно что-то сделать (сходить за покупками или выйти по другим делам), мы были бы рады вам помочь. Вы можете просто оставить записку у нашей двери, бросить ее в почтовый ящик или позвонить по телефону: ХХХХХХ.
Вместе Вена выстоит в пандемии"", - написала она.
"Возможно, коронавирус был дан для того, чтобы сплотить нас и дать понять, что выстоять - и, по большому счету, выжить - мы можем только вместе", - заключает Барановская.
наверное не толерантно выставлять фото Зе с Хасидами...
Алька
@razui_glaza
·40 мин
Это вообще какой треш, вчера по всем каналом президент призывал всех вернуться из стран ЕС домой, Коломойский тут же не растерялся и поднял цену на билеты в самолёт с 9 тыс грн на 24 - твари!.
щоб всі розуміли:
"бариги"
- це ті, хто торгує медичними масками "по ціні золота" під час
всесвітнього лиха. Бариги -
це ті, хто піднімає ціни на квитки на МАУ, коли потрібно повернути своїх
громадян!
Бариги -
це ті, хто вивозить маски за кордон щоб зрубати бабла.
И кто бьі упрекал других Испанией...
Татьяне Лайф и ее мужу война в Украине не мешала месяцами отдьіхать в Испании.
И не только в Испании.
мы чем лучше ?
вы хотите сказать, что будь цена прежней вам было бы легче ?
вы смогли бы купить билет ?
или вы хотите, чтобы Коломойский и его работники горбатились на спекулянтов ?
вы или не понимаете, либо понимаете ...
Пусть берет под руки таких же Дубинского с Бужанским и идут помогать старикам, своим избирателям.
"Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". ВИДЕО
https://censor.net.ua/video_news/3175632/prodat_pobolshe_masok_deputat_ot_sn_vasilevskayasmaglyuk_rasskazala_chto_koronavirus_eto_marketingovyyi
Старички и так в глаза вечности смотрят. К этому нужно относиться философски. Так лучше сделать шаг в неё в окружении таких светлых и искренних молодых ребят, понимая, что ты и твоё поколение прожили не зря - чем в окружении нелюдей, потерявших от страха человеческий облик. Не буду указывать пальцем.
2. Организовать доставку продуктов на дом, чтобы люди меньше ходили
3. Организовать авто- булочные и развозить хлеб - ВЕДЬ хлеб долго не храниться и он многим нужен
Главное БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ давать телефоны
Вообще до этого могли бы и штабы по борьбе с вирусом додуматься- разбить районы на сектора и прикрепить супермаркеты к определенным секторам
Щас навесят ещё какой нибудь "коронавирусный сбор". Природу хищника (пардон, в условиях Украины - скорее падальщика) не изменить никакими социальными потрясениями. Наоборот - инстинкты обостряются.
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Какие цифры могут показать реальную картину неординарности происходящего?
Сопоставление статистических данных о количестве умерших(от всех причин) в той или иной стране за предыдущие периоды с раскладкой к примеру по годам, месяцам и дням это именно те цифры которые покажут или в мире происходит что-то неординарное. Именно всплески в этих цифрах в этом году по отношению к аналогичным предыдущим периодам должны будут это подтвердить или опровергнуть. Не соотношение между зарегистрированными случаями инфицирования коронавирусом и летальных исходов, а именно соотношение цифр всех летальных случаев за предыдущие аналогичные периоды и период в этом году. Это фундаментальные цифры которые сложно подделать. Это статистика строгой отчетности на которую можно опираться практически со 100% уверенностью. Отслеживая данные цифры можно будет с полной уверенностью сказать, имеет ли коронавирус COVID-19 влияние на человечество или его опасность преувеличена. Но почему-то таких цифр и сопоставлений в данный момент вы не сможете нигде увидеть… Остается лишь один вопрос, почему?
Но главное - паника из за "короно-вируса" со смертностью 100 человек в мире за сутки!!!