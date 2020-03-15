 "Вместе Вена выстоит в пандемии": австрийские школьники решили помогать входящим в группу риска пожилым людям

Об этом рассказала в фейсбуке журналист Марина Барановская, передает Цензор.НЕТ.

"Фреди и Энди из Вены оставили у себя в подъезде объявление следующего содержания: "Дорогие соседи! Если вам больше 65 лет или же у вас слабая иммунная система, мы (Фреди и Энди, квартира 12), хотели бы помочь вам оставаться здоровыми. Мы не входим в группу риска, так что можем поддержать вас, если это необходимо.

Если вам нужно что-то сделать (сходить за покупками или выйти по другим делам), мы были бы рады вам помочь. Вы можете просто оставить записку у нашей двери, бросить ее в почтовый ящик или позвонить по телефону: ХХХХХХ.

Вместе Вена выстоит в пандемии"", - написала она.

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"Возможно, коронавирус был дан для того, чтобы сплотить нас и дать понять, что выстоять - и, по большому счету, выжить - мы можем только вместе", - заключает Барановская.