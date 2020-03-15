EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество, За рубежом
  3957  39
Материалы по теме:
Все про:вирус (476) помощь (3217) Вена (58) COVID-19 (908)

 "Вместе Вена выстоит в пандемии": австрийские школьники решили помогать входящим в группу риска пожилым людям

Двое тинейджеров из Вены повесили объявление в своем доме с предложением всячески помогать своим пожилым соседям, которые находятся в зоне риска в связи с пандемией коронавируса.

Об этом рассказала в фейсбуке журналист Марина Барановская, передает Цензор.НЕТ.

"Фреди и Энди из Вены оставили у себя в подъезде объявление следующего содержания: "Дорогие соседи! Если вам больше 65 лет или же у вас слабая иммунная система, мы (Фреди и Энди, квартира 12), хотели бы помочь вам оставаться здоровыми. Мы не входим в группу риска, так что можем поддержать вас, если это необходимо.

Если вам нужно что-то сделать (сходить за покупками или выйти по другим делам), мы были бы рады вам помочь. Вы можете просто оставить записку у нашей двери, бросить ее в почтовый ящик или позвонить по телефону: ХХХХХХ.

Вместе Вена выстоит в пандемии"", - написала она.

Читайте также: Украинские туристы попали под карантин в двух египетских отелях: их проверят на коронавирус

"Возможно, коронавирус был дан для того, чтобы сплотить нас и дать понять, что выстоять - и, по большому счету, выжить - мы можем только вместе", - заключает Барановская.

Источник: https://censor.net.ua/n3181550
 
   
 Топ комментарии
 
вот - умнички! а у нас толстожопые бегают из темы в тему, из кожи вон лезут, чтобы создать панические настроения
 показать весь комментарий
 
Олекса Моцно Лютий@tendertorg21 Так от,
щоб всі розуміли:
"бариги"
- це ті, хто торгує медичними масками "по ціні золота" під час
всесвітнього лиха. Бариги -
це ті, хто піднімає ціни на квитки на МАУ, коли потрібно повернути своїх
громадян!

Бариги -
це ті, хто вивозить маски за кордон щоб зрубати бабла.
 показать весь комментарий
 
До речі непогана тема, діти в небезпеці, можуть носити продукти.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
вот - умнички! а у нас толстожопые бегают из темы в тему, из кожи вон лезут, чтобы создать панические настроения
 показать весь комментарий
 
 
Потенциальньіе разносчики инфекции будут помогать потенциально уязвимьім старикам, ах ха хах.
 показать весь комментарий
 
Зараз тобі розкажуть про патріота Беню.
 показать весь комментарий
 
 
не успеют - Цензор застрелил меня....
наверное не толерантно выставлять фото Зе с Хасидами...
 показать весь комментарий
 
 



Алька

@razui_glaza

·40 мин

Это вообще какой треш, вчера по всем каналом президент призывал всех вернуться из стран ЕС домой, Коломойский тут же не растерялся и поднял цену на билеты в самолёт с 9 тыс грн на 24 - твари!.
 показать весь комментарий
 
 
Олекса Моцно Лютий@tendertorg21 Так от,
щоб всі розуміли:
"бариги"
- це ті, хто торгує медичними масками "по ціні золота" під час
всесвітнього лиха. Бариги -
це ті, хто піднімає ціни на квитки на МАУ, коли потрібно повернути своїх
громадян!

Бариги -
це ті, хто вивозить маски за кордон щоб зрубати бабла.
 показать весь комментарий
 
 
Почему порошенко- меценат всех времён и народов , не отдал свой самолёт для помощи в эвакуации украинцев, а сам урыл на испанскую дачу ?
 показать весь комментарий
 
Пишут, что он уже в Украине.

И кто бьі упрекал других Испанией...

Татьяне Лайф и ее мужу война в Украине не мешала месяцами отдьіхать в Испании.
И не только в Испании.
 показать весь комментарий
 
 
Коломойский - Герой Украины
мы чем лучше ?
вы хотите сказать, что будь цена прежней вам было бы легче ?
вы смогли бы купить билет ?
или вы хотите, чтобы Коломойский и его работники горбатились на спекулянтов ?
вы или не понимаете, либо понимаете ...
 показать весь комментарий
 
До речі непогана тема, діти в небезпеці, можуть носити продукти.
 показать весь комментарий
 
 
Слуга Бени Василевская -Смаглюк тоже.
Пусть берет под руки таких же Дубинского с Бужанским и идут помогать старикам, своим избирателям.

"Продать побольше масок", - депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". ВИДЕО

https://censor.net.ua/video_news/3175632/prodat_pobolshe_masok_deputat_ot_sn_vasilevskayasmaglyuk_rasskazala_chto_koronavirus_eto_marketingovyyi
 показать весь комментарий
 
 
З продуктами принесуть і вірус, оскільки можуть бути його носіями.
 показать весь комментарий
 
 
Да разве в вирусе этом сраном дело?
Старички и так в глаза вечности смотрят. К этому нужно относиться философски. Так лучше сделать шаг в неё в окружении таких светлых и искренних молодых ребят, понимая, что ты и твоё поколение прожили не зря - чем в окружении нелюдей, потерявших от страха человеческий облик. Не буду указывать пальцем.
 показать весь комментарий
 
Щас форумные петики подхватят это начинание...
 показать весь комментарий
 
Єто не про нас ))) Нам менталитет как в анекдоте -- лишь бы у соседа было хуже "Вместе Вена выстоит в пандемии": австрийские школьники решили помогать входящим в группу риска пожилым людям - Цензор.НЕТ 6561
 показать весь комментарий
 
1. Не пускать в магазины без масок
2. Организовать доставку продуктов на дом, чтобы люди меньше ходили
3. Организовать авто- булочные и развозить хлеб - ВЕДЬ хлеб долго не храниться и он многим нужен
 показать весь комментарий
 
 
Развозка продуктов и ранее осуществлялась в некоторых магазинах для пенсионеров , так что организовать это не сложно
Главное БЕГУЩЕЙ СТРОКОЙ давать телефоны
Вообще до этого могли бы и штабы по борьбе с вирусом додуматься- разбить районы на сектора и прикрепить супермаркеты к определенным секторам
 показать весь комментарий
 
 
Штаби у нас створили, а записувати за ними супермаркети це не для квартальних.
 показать весь комментарий
 
Лучше и не вспоминать тот позор. Мало того, люди с симптомами простуды, будут сидеть после такого дома до последнего и лечиться чесноком. Невежество не оправдывает жестокость
 показать весь комментарий
 
Освободить на период карантина малый бизнес и СПД от налогов- пусть отпустят людей по домам
 показать весь комментарий
 
 
а на что слуги народа харчеваться будут?
 показать весь комментарий
 
Будут работать втройне чтобы увеличить барыши.
 показать весь комментарий
 
Ага, разбежались
Щас навесят ещё какой нибудь "коронавирусный сбор". Природу хищника (пардон, в условиях Украины - скорее падальщика) не изменить никакими социальными потрясениями. Наоборот - инстинкты обостряются.
 показать весь комментарий
 
 
Это кара Господня. Бог видит, что люди недостаточно интенсивно убивают друг друга и решил вмешаться.
 показать весь комментарий
 
ну, судя по Библии, Господь выкосил бы всё население за пару суток! так что тут, скорее всего, кто другой при делах "Разом Відень вистоїть у пандемії": австрійські школярі вирішили допомагати літнім людям, які належать до групи ризику - Цензор.НЕТ 7392
 показать весь комментарий
 
Еше интересная тема к размышлению - люди умирают "С" коронавирусом или "ОТ" коронавируса - https://bonus.work/articles/covid-19


-----------------------------------------------

Какие цифры могут показать реальную картину неординарности происходящего?

Сопоставление статистических данных о количестве умерших(от всех причин) в той или иной стране за предыдущие периоды с раскладкой к примеру по годам, месяцам и дням это именно те цифры которые покажут или в мире происходит что-то неординарное. Именно всплески в этих цифрах в этом году по отношению к аналогичным предыдущим периодам должны будут это подтвердить или опровергнуть. Не соотношение между зарегистрированными случаями инфицирования коронавирусом и летальных исходов, а именно соотношение цифр всех летальных случаев за предыдущие аналогичные периоды и период в этом году. Это фундаментальные цифры которые сложно подделать. Это статистика строгой отчетности на которую можно опираться практически со 100% уверенностью. Отслеживая данные цифры можно будет с полной уверенностью сказать, имеет ли коронавирус COVID-19 влияние на человечество или его опасность преувеличена. Но почему-то таких цифр и сопоставлений в данный момент вы не сможете нигде увидеть… Остается лишь один вопрос, почему?
 показать весь комментарий
 
 
Эта мысль пришла в голову многим людям уже достаточно давно: вирус, сродни грипу, заболевание переносится, преимущственно (80%), малозаметно. Распространяется по планете достаточно давно, стал обнаруживаться с недавних пор из-за появления тест-систем, созданных из-за человека, умершего от заражения этим вирусом. Сейчас всех умерших проверяют на наличии этого вируса - отсюда накрученная искаженная статистика
 показать весь комментарий
 
 
Именно, но почему-то большинство эту идею яростно игнорирует
 показать весь комментарий
 
Около 50 000 человек в день умирает от инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности. Приблизительно 5000 человек ежедневно умирает от онкологии. 6000 человек каждый день умирает в результате несчастного случая. Еще примерно 3000 человек каждый день в мире гибнут в результате дорожно-транспортных происшествий.(с)
Но главное - паника из за "короно-вируса" со смертностью 100 человек в мире за сутки!!!
 показать весь комментарий
 
 
так даже еще не факт что эти 100 умерли именно "ОТ" коронавируса а не просто "С" ним.
 показать весь комментарий
 
 
Так.Вся україна дізнається про Фреді й Енді з Відня.
"Разом Відень вистоїть у пандемії": австрійські школярі вирішили допомагати літнім людям, які належать до групи ризику - Цензор.НЕТ 6302
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх