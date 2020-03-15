 Украинские туристы попали под карантин в двух египетских отелях: их проверят на коронавирус

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.
В Министерстве не уточняют сколько украинских туристов будет находиться на карантине.
Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, украинские туристы смогут вернуться домой.
На время карантина украинцы будут находиться в гостиницах, в которых отдыхали, сообщает туристический оператор Join Up.
Другие украинские туристы, находящиеся в Египте и которые должны были возвращаться 14-15 марта, согласно информации туристической компании, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе.
Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию предоставят дополнительно.
Польська компанія LOT оголосила що поляки з країн Євросоюзу можуть повернутись до дому їхніми літаками заплативши 400 злотих за білет (це менше 100!!! євро) решту буде доплачувати держава - а це Європа!!!
Сейчас аптеки и супермаркеты получают прибыль от всеобщего абзаца
Випускайте баригоборця !
Олеся Яхно
@YakhnoOlesya
Авиакомпания Коломойского МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. Цены на некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на сайте компании, сообщает РБК-Украина. Добавить в качестве комментария тут нечего.
Беня на держзамовленнях заробить
НУ а в Украине нет вируса, потому что нет тестов
Да сейчас с незакрытых границ раши и лугандона привезут массово Вирусы
Т.е. никогда. Спасение утопающих - дело самих утопающих.
.Тур скоротили на добу .
Су...водяру (віскі і т.д .) всю вижеруть.