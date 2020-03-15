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 Происшествия, За рубежом
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 Украинские туристы попали под карантин в двух египетских отелях: их проверят на коронавирус

Украинских туристов, отдыхавших в двух гостиницах на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада, отправили на карантин в Египте. В этих отелях зафиксировали подозрение на коронавирус.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

В Министерстве не уточняют сколько украинских туристов будет находиться на карантине.

Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, украинские туристы смогут вернуться домой.

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На время карантина украинцы будут находиться в гостиницах, в которых отдыхали, сообщает туристический оператор Join Up.

Другие украинские туристы, находящиеся в Египте и которые должны были возвращаться 14-15 марта, согласно информации туристической компании, будут возвращены в Украину рейсами на следующей неделе.

Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию предоставят дополнительно.

Украинские туристы попали под карантин в двух египетских отелях: их проверят на коронавирус 01

Украинские туристы попали под карантин в двух египетских отелях: их проверят на коронавирус 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181548
 
   
 Топ комментарии
 
это обычное лоховское жлобство … Знаю ущербных, которые улетели в Египет 5 дней назад . Потому что 500 бакинских на троих за десять дней . А то что вирус, да пох, главное халява. А потом будут волать, почему Украина их не спасает … Вот така муйня.
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"МАУ взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Из ЕС можно улететь за тысячу долларов. Как вам такой подход компании? " - Це про кацапське БОЛОТО!!!

Польська компанія LOT оголосила що поляки з країн Євросоюзу можуть повернутись до дому їхніми літаками заплативши 400 злотих за білет (це менше 100!!! євро) решту буде доплачувати держава - а це Європа!!!
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Як було не спокуситися на знижки на туристичні тури.? Авось пронєсьот...
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Кто то ответит из 95 квартала - ГРАНИЦУ С РАШЕЙ И ОРДЛО ПЕРЕКРЫЛИ ?

Украинские туристы попали под карантин в двух египетских отелях: их проверят на коронавирус - Цензор.НЕТ 6321
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Так главный погранец говорит,что нет ещё решения по этому вопросу.Путлер ещё не распорядился.
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придурки, ведь покупали путевки давно, когда начался вирус- жаба задавила, бабло не захотели потерять, вот теперь и застрянут, а еще чартеры сократили и вообще 60 тыс ждут, на чем прилететь, сегодня сообщили
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Dolzni vernut dengi tur agenstva jesli otkazisia tuda jexat kak ponimaju v takom sluce.
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U nas vot etot sluci fors mozor kak raz vozracajet dengi 100%.Jesli tam bylo dopustim ti zabolel togda tur komapnija mozet vyprosit dengi, no ne tak prosto nuzno jej dokozat kakije imeno ona imela poteri dokumentami cerez sud.Mozet konecno predlozit na drugoj termin agentura dopustim za mesiac stob nevernut dengi
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У нас простіше, просто не вернули гроші.
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Є люди, що проплатили ще в грудні, в мене знайомий проплатив 100 000 за сім'ю, через 4 дня мав бути виліт, попандос, фірма грошей не повертає.
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И не поверне. Всем понятно, что турбизнесу хана в ближайшей и среднесрочной перспективе. Даже после короны, ещё долго ни денег ни желания ездить у большинства не будет. Поэтому турфирмы забьют на имидж и просто намертво вцепятся в последние свои деньги.
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это обычное лоховское жлобство … Знаю ущербных, которые улетели в Египет 5 дней назад . Потому что 500 бакинских на троих за десять дней . А то что вирус, да пох, главное халява. А потом будут волать, почему Украина их не спасает … Вот така муйня.
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Легко говорить, если не ты купил тур. Я вот тоже знаю несколько людей, которые делали выбор пару дней назад- лететь или не лететь. Одна семья таки продавила и улетели на Бали. Меняли рейсы, так как Стамбул отменял , а они через Стамбул летели. Тур дорогой, целый год о нем мечтали. Люди всегда надеются на авось пронесёт.
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"МАУ взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Из ЕС можно улететь за тысячу долларов. Как вам такой подход компании? " - Це про кацапське БОЛОТО!!!

Польська компанія LOT оголосила що поляки з країн Євросоюзу можуть повернутись до дому їхніми літаками заплативши 400 злотих за білет (це менше 100!!! євро) решту буде доплачувати держава - а це Європа!!!
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До радуцького питання єтичного плану, він встиг продати до заборони, звичайний зескот.
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А стратегический запас ? Он его продал - под чистую вывез две фабрики
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Треба було вводити заборону раніше, а не саджати міністрів в обсервацію.
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поляков можно заподозрить в том, что у них есть стратегия. остальных - нет.
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Проверил,так и есть. С Франкфурта на завтра 32700гр.
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И кто-то ещё сомневается, что и на войне некоторые зарабатывают нехило. И ее окончание никому не интересно.
Сейчас аптеки и супермаркеты получают прибыль от всеобщего абзаца
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Який інтелект у виборця зеленського? Вони просто не розуміють, що самі наражаються на ризик. Те, що можуть перенести заразу на інших, їм байдуже.
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То ли дело, петики. Все понимают, но рискуют.
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Вот ты баран винторогий,охранником работаешь в атб,наверняка...
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Олеся Яхно

@YakhnoOlesya


Авиакомпания Коломойского МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. Цены на некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на сайте компании, сообщает РБК-Украина. Добавить в качестве комментария тут нечего.
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Как в канализации. Всё течёт, но не изменяется.
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Можливо він з ним нерозлучний, жити без нього не може.
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Теперь мало того что пару недель в карантине проторчат так еще и вернутся в Украину будет проблема.
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Зекоманда писала будуть чартером забирати. як з Китаю ..
Беня на держзамовленнях заробить
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ВЫХОДИТ ЧТО ЗАПАДНЫЕ ГРАНИЦЫ ЗАКРЫЛИ НЕ ПОТОМУ ЧТО ЗАБОТИЛИСЬ ОБ УКРАИНЦАХ, а потому ЧТО ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ СОСЕДКИ ЗАКРЫВАЛИ ГРАНИЦЫ ОТ ВИРУСА
НУ а в Украине нет вируса, потому что нет тестов
Да сейчас с незакрытых границ раши и лугандона привезут массово Вирусы
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София, ты-то чего принеслась в Украину? Вот и у других людей тоже такие же мысли, ты не подумала об этом?
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два месяца мир на ушах. эти дебилы попали под карантин в египте. тоесть СЛУЧАЙНО. высылайте самолет или хотябы карету
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Жлобье самое натуральное -- за копейку удавяться . нахрен таких забирать пусть загорают до усрачки Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 4853
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Туристам, которые должны возвращаться в Украину после 16 марта, информацию предоставят дополнительно. Источник: https://censor.net.ua/n3181548.

Т.е. никогда. Спасение утопающих - дело самих утопающих.
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Приедут. Повезло, продлили отдых на шару.
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Эта шара будет уплочена с нашего Бюджета, даром их содержать не будут.
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О,безальтернативный *мыролюбец* лахтинский ВафельбурХ,прЮфет ...
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Рідня завтра ..прилітає Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 6555
.Тур скоротили на добу .
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Не здивуюсь, якщо на літаках що приїдуть забирати, прилетять чергові туристи.
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Ну и нормально. На шару + 2 недели на курорте. А вы говорите Дарвина, Дарвина (премия))). А у нас маразм кстати - маски не помогают, но их почему-то яростно не дают вывозить за границу , где правда ?
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Головне щоб поряд у номерах не було касабів .. Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 7747
Су...водяру (віскі і т.д .) всю вижеруть.
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Две недели на море за счет египтян. У меня знакомые сейчас в этом отеле. Всем рекомендуют сидеть в номерах. Но, половина уже на пляже, говорят вирус погибает при +26, а там сейчас +32. Вторая половина ждет открытие бара в 10-00.
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Угу...26...тогда от эпидемии спасала бы обыкновенная тепловая завеса...китайцы сказали 52-56 при нормальной влажности, выше влажность - выше температура...вот как то так..
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В мене знайомий мотнувся 12-го до Шарміка. Мене ще падло блатувало! (там по 300 бакінських на 6 днів на двох). Я пояснював, і не відпочинеш і вляпвєшся.... Вже його дружина дзвонила - вляпався. Треба довбешкою думати , а не на цінники дивитись
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если на пляж ходить нельзя - то просидеть в номере в Египте 2 недели - то ещё удовольствие.
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Оставьте их там.Раз им ни война,ни вирус-не указ. Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 1959
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Був в Єгипті перед початком вірусу. В нас конкурс був: Треба було вибити якомога більше очок в "Дарц" (кидання дротиків в мішень)... Я і інші учасники (в основному дівчата українки) постійно кидали дротик з 6 метрів в мішень, а італієць який кидав зразу за мною останнім підходив і з метра розстрілював мішені... Потім організатори дали йому перше місце і подарунок, бо він найбвльше вибив очок... Чесно кажучи ми всі були в шоці з організаторів і хитрожопого італійця.... Якщо в Італії більшість таких хитрожопих, то пандемію їм буде важко побороти... Хіба поліцаї будуть строго ось таких хитрожопих наказувати, щоб ті нігде не шастали по вулицях...
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Не, ми у 2018 тенісні м"ячики кидали. Там теж, хітротрахнутий знайшовся. Ми просто показали лінію конкурсу та пообіцяли що до вашого готелі "болта" хто бюільш прлетить (у Хургаді було). Прийшов представних турфірми, та як вломив. Ми всі отримали подарунки, у хітротрахнутого позпбирали з холодильника напої (причому усі).
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Это "забота" о своих гражданах, вот если бы с собачками были, то самолёт "Шахтёра" послали бы.
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Ну там сдохнут-ли еще вопрос а мы здесь точно. И на пляж кстати, пускают, и даже рекомендуется ( там жарко +УФ лучи). Так что дебилы - это мы, а они красавчики.
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Эти два отеля находятся в Шарме, а не в Хургаде!
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Українські туристи потрапили під карантин у двох єгипетських готелях - їх перевірять на коронавірус - Цензор.НЕТ 5145Бенино МАУ пользуется и наживается на беде рейсы которые они мол пустят с европы в киев с завтрашнего дня чтоб люди вернулись подняли в двое трое (причем не как обычно туда обратно а в ОДНУ СТОРОНУ БИЛЕТ)это их забота о людях так проявляется эконом по цене двух билетов бизнесс класса на мау не дозвонится единственное писатьна страницу МАУ на фейсбук вот некоторые комменты из них- Шановні!!!!! Вартість квитків завищена!!!!! Обличчя країни!!!! Всі іноземці в шоці від ваших цін!!!! Turkish Airlines, Lufthansa залишили майже незмінною ціну!!Там все прозоро!!! А ви, як завжди на" висоті"!!!-Помочь пассажирам вернуться домой за бешенные деньги...вы не перестаёте удивлять! 12 тысяч из Праги - это уже очень большая забота! из Женевы вообще 22 тыс.
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