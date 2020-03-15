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 COVID-19: в мире инфицировано 156,3 тыс. человек, умерло 5833, вылечилось почти 74 тыс.

По состоянию на 15 марта, в мире зарегистрировано 156 396 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (COVID-19), из них 5833 – летальные, выздоровели 73 968 человека.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 21 157, выздоровели – 1996, умерли 1441 человек; Испании - 6391, выздоровели – 517, умерли 196; Германии – 4585, выздоровели - 46, умерло - 9; Франции – 4480, выздоровели – 12, умерли 91.

В материковом Китае - 80 995 больных (скончались 3203), Иране - 12 729 (611), Южной Корее - 8086 (72).

По данным ГСЧС, всего по состоянию на 15 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).

COVID-19: в мире инфицировано 156,3 тыс. человек, умерло 5833, вылечилось почти 74 тыс. 01

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В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.

Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.

Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3181546
 
 
 Топ комментарии
 
Фото 100-летней давности.
Эпидемия т.н. "испанки".

COVID-19: в мире инфицировано 156,3 тыс. человек, умерло 5833, вылечилось почти 74 тыс. - Цензор.НЕТ 13
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ЦН продовжує стращать. Вчора приблизно о 18-30 пішов у СІЛЬПУ. На вулицях ні душі, наче все вимерло.
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Специально для тебя наш врач-инфекционист объяснил, что нельзя сравнивать смертность от обычного гриппа (или от обычных причин) со смертностью от коронавируса.
Не дошло? Сочувствую...
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Медсестра из Тегерана, размазывая слезы, говорит о том, что за один день видела десятки умерших в ее больнице

https://twitter.com/newkc14/status/1237470037256146944
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Ещё несколько дней и красная с фиолетовой линией пересекутся.
COVID-19: у світі інфіковано 156,3 тис. осіб, померло 5 833, вилікувалося майже 74 тис. - Цензор.НЕТ 5302
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СУПРУН ЗАКЛИКАЄ НЕ ПРИХОВУВАТИ СТАТИСТИКУ ЩОДО ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС.

Про це вона пише у себе на сторінці.

Особливо це стосується керівників медичної галузі на місцях, наголошує ексурядовиця.

"Важливо, аби управлінці на місцях і медичні працівники були відповідальними і не боялися правди. Не треба соромитися чи перейматися тим, що можна виглядати погано або бути "проблемним" на фоні інших регіонів.
Говорити відкрито і чесно про підозри на COVID-19, вимагати проведення тестів, належної кількості засобів індивідуального захисту, а головне - об'єктивної та чесної інформації", - зазначає Супрун.

Саме відкритість і чесність у спілкуванні з підлеглими допомогла їй особисто та її команді успішно вирішити проблему з кором.

"Під час спалаху кору 2018-2019 років, ми з командою просили (а часом навіть примушували) регіональні департаменти охорони здоров'я говорити правду про кількість випадків хвороби. Лише знаючи правду, можна правильно реагувати, розробити дієвий план, будувати чесну і прозору комунікацію та зменшити занепокоєння в суспільстві", - звертає увагу Супрун.
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Не вернут. Мародерьі получили беспрепятственньій доступ к наживе.

Те, кто пять лет вопили о седом пьянице, вьібрали настоящих пьяниц и
наркоманов

https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/13454403/13454403_original.jpg


вопили о докторе смерть и вьібрали настоящих докторов-смерть

https://pershij.com.ua/pomrut-usi-pensionery-ministr-okhorony-zdorov-ia-illia-iemets-video/


вопили о мародерах и вьібрали настоящих мародеров


https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRZJI4j5O6Ne105dyAdL52TS7fnVJ6VRYdRrMPEDSkfWfQdHtmH
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Верховньій мародер.
Олеся Яхно@YakhnoOlesya 9 год
Авиакомпания Коломойского МАУ
резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины.
Цены на
некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на
сайте компании, сообщает РБК-Украина.
Добавить в качестве комментария тут
нечего.


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Цены на
некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на
сайте компании, сообщает РБК-Украина.

Это - одна половина дела. Вторая - кто будет компенсировать убытки МАУ послезавтра, когда полеты прекратятся? Видеть желательно обе стороны медали.
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Беня грабил и продолжает грабить страну на миллиардьі.

И как бьіть с легендами о всеспасающем Бене?
Типа спасший страну в 2014 мульти миллиардер не хочет спонсорнуть спасение сограждан в 2020?
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В Украине явно заниженная статистика.
Потому, что эффективность работы госинститутов (и МОЗ тоже) - примерно, как в Иране.
Про Иран Вы все видели выше. Делайте выводы.
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А чего нам бояться??? У нас в Киеве избиратели бубачки троллейбусы водят!
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вирус уничтожает пенсионеров, а поколение до 40 в принципе скорее всего будут лишь переносчиками..... не пора ли проведать родителей? глядишь и квартирный вопрос решиться!
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в среднем одна маска стоит 15-30 гривень, тут их 50 штук, что странного в цене 1200 грн?
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дикари с россии и таких не увидят... и не узнают реального состояния дел до лебединого озера по тв в связи со смертью пожизненного препизидента .... интересно кстати, госдума пидоашки примет закон о бесконечной жизни вождя? возраст у него поди как раз для коронования вирусом!
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