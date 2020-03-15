 COVID-19: в мире инфицировано 156,3 тыс. человек, умерло 5833, вылечилось почти 74 тыс.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Среди стран ЕС больше всего случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Италии – 21 157, выздоровели – 1996, умерли 1441 человек; Испании - 6391, выздоровели – 517, умерли 196; Германии – 4585, выздоровели - 46, умерло - 9; Франции – 4480, выздоровели – 12, умерли 91.
В материковом Китае - 80 995 больных (скончались 3203), Иране - 12 729 (611), Южной Корее - 8086 (72).
По данным ГСЧС, всего по состоянию на 15 марта на территории Украины зафиксировано 3 случая заболевания коронавирусом COVID-19 в двух областях, а именно: Черновицкая - 2 и Житомирская - 1 (смертельный исход).
В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
Напомним, в Украине и Киеве ввели ограничения для предотвращения возможного распространения коронавируса.
Ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
Согласно критериям ВОЗ, пандемия - распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам, рассказав о ряде мер по минимизации распространения коронавируса на территории Украины.
Не дошло? Сочувствую...
https://twitter.com/newkc14/status/1237470037256146944
Про це вона пише у себе на сторінці.
Особливо це стосується керівників медичної галузі на місцях, наголошує ексурядовиця.
"Важливо, аби управлінці на місцях і медичні працівники були відповідальними і не боялися правди. Не треба соромитися чи перейматися тим, що можна виглядати погано або бути "проблемним" на фоні інших регіонів.
Говорити відкрито і чесно про підозри на COVID-19, вимагати проведення тестів, належної кількості засобів індивідуального захисту, а головне - об'єктивної та чесної інформації", - зазначає Супрун.
Саме відкритість і чесність у спілкуванні з підлеглими допомогла їй особисто та її команді успішно вирішити проблему з кором.
"Під час спалаху кору 2018-2019 років, ми з командою просили (а часом навіть примушували) регіональні департаменти охорони здоров'я говорити правду про кількість випадків хвороби. Лише знаючи правду, можна правильно реагувати, розробити дієвий план, будувати чесну і прозору комунікацію та зменшити занепокоєння в суспільстві", - звертає увагу Супрун.
Те, кто пять лет вопили о седом пьянице, вьібрали настоящих пьяниц и
наркоманов
https://ic.pics.livejournal.com/ibigdan/8161099/13454403/13454403_original.jpg
вопили о докторе смерть и вьібрали настоящих докторов-смерть
https://pershij.com.ua/pomrut-usi-pensionery-ministr-okhorony-zdorov-ia-illia-iemets-video/
вопили о мародерах и вьібрали настоящих мародеров
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRZJI4j5O6Ne105dyAdL52TS7fnVJ6VRYdRrMPEDSkfWfQdHtmH
Олеся Яхно@YakhnoOlesya 9 год
Авиакомпания Коломойского МАУ
резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины.
Цены на
некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на
сайте компании, сообщает РБК-Украина.
Добавить в качестве комментария тут
нечего.
некоторые билеты превышают тысячу долларов, об этом свидетельствуют данные на
сайте компании, сообщает РБК-Украина.
Это - одна половина дела. Вторая - кто будет компенсировать убытки МАУ послезавтра, когда полеты прекратятся? Видеть желательно обе стороны медали.
И как бьіть с легендами о всеспасающем Бене?
Типа спасший страну в 2014 мульти миллиардер не хочет спонсорнуть спасение сограждан в 2020?
Украина 3 заболели, 1 умерла
Потому, что эффективность работы госинститутов (и МОЗ тоже) - примерно, как в Иране.
Про Иран Вы все видели выше. Делайте выводы.