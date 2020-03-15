 Оккупанты вчера 9 раз били по позициям ВСУ, дважды - сегодня: ранен боец

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку от Старогнатовки – из миномета калибра 82 мм (пять мин);

вблизи Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

трижды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм (11 мин).

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Трижды враг открывал огонь по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм (три мины), здесь также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

близ населенного пункта Шумы – шесть мин из 120-мм минометов и 24 мины - из минометов калибра 82 мм, также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Зайцевым – из миномета калибра 120 мм (три мины).

Кроме этого, оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован один обстрел: возле населенного пункта Пески – из станкового противотанкового гранатомета (шесть выстрелов).

Один обстрел враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения операции Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ, подчеркивают в штабе ООС.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой его доставили в военно-медицинское учреждение, где оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.



