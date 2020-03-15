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Все про:война (3757) обстрел (8806) Донбасс (20928) операция Объединенных сил (2198)

 Оккупанты вчера 9 раз били по позициям ВСУ, дважды - сегодня: ранен боец

За минувшие сутки, 14 марта, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, сообщает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано шесть обстрелов:

  • рядом с Березовым – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку от Старогнатовки – из миномета калибра 82 мм (пять мин);
  • вблизи Павлополя – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • трижды в районе населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм (11 мин).

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Трижды враг открывал огонь по позициям украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • вблизи Новолуганского – из миномета калибра 82 мм (три мины), здесь также зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • близ населенного пункта Шумы – шесть мин из 120-мм минометов и 24 мины - из минометов калибра 82 мм, также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Зайцевым – из миномета калибра 120 мм (три мины).

Кроме этого, оккупанты совершили обстрел из стрелкового оружия участка разведения №3 Богдановка - Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины.

Вчера, 14 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

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С начала этих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ОС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксирован один обстрел: возле населенного пункта Пески – из станкового противотанкового гранатомета (шесть выстрелов).

Один обстрел враг совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Луганского – из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения операции Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ, подчеркивают в штабе ООС.

За текущие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил касательное огнестрельное пулевое ранение руки. Эвакуационной техникой его доставили в военно-медицинское учреждение, где оперативно оказали надлежащую медицинскую помощь.

Оккупанты вчера 9 раз били по позициям ВСУ, дважды - сегодня: ранен боец 01
Оккупанты вчера 9 раз били по позициям ВСУ, дважды - сегодня: ранен боец 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181545
 
 
 Топ комментарии
 
Требования добровольцев
РАДУ НА КАРАНТИН !!!

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
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Перекройте КП С ОРДЛО И ПАРАШЕЙ- хватит Украину заполнять вирусами
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тут відкрита пунктуація:
Пострілюють (С)
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сівоха толкуєт зєлєнскому о многослойності
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сівоха - зєльоний, зєлєнскій - сівий
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А почему орки такие злые? Это потому что украинцы перед ними не хотят извиняться. Когда украинцы извиняться и война закончится! Это по версии зелёной плесени!
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орки пользуются моментом, что сейчас запад больше обеспокоен коронавирусом
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Если члены роа путина хла не пускают ОБСЕ на пост наблюдения на ж/д вокзале Донецка значит, будут постреливать (с) народная примета .
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Вони нікуди не пускають цих ОБСЄрашників.
Хіба що у готель де мешкають.
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Требования добровольцев
РАДУ НА КАРАНТИН !!!

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
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Перекройте КП С ОРДЛО И ПАРАШЕЙ- хватит Украину заполнять вирусами
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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Украинские защитники огонь в ответ не открывали, придерживаясь режима тишины. Источник: https://censor.net.ua/n3181545
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шо за гєроїчеська хєрня??? Де ж та тішіна???
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Почему не перекрыты пункты пропуска😬
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от клята куррьва! Не дала хльопцю вчора - то тепер він тут всьо почисте!!!
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Оккупацию уже оформили - стрелять перестанут.
Просто русские начнут приходить по ночам прямо домой.
Какая разница где убьют: в бою или как овцу на подвале!
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Слуги народа наверное и армию распустят, а что прекратят финансировать.и кто пойдёт за бесплатно защищать Родину,? ну правильно дети с Крут. Украинский народ ленится управлять своим государством и доверяют управление народу Украины( советскому или с другой верой и родиной) Окупанти вчора 9 разів били по позиціях ЗСУ, двічі - сьогодні, поранено бійця - Цензор.НЕТ 3941
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"Слуги народа" верят, что от "ДНР/ЛНР" в Консультативный совет войдут непричастные к оккупации , а только НАБЛЮДАТЕЛИ Окупанти вчора 9 разів били по позиціях ЗСУ, двічі - сьогодні, поранено бійця - Цензор.НЕТ 7173 .. все понимают ,что по спине Украины ползёт червь ,а скинуть его не желают, а Московия этого червя подгоняет уже к горлу Украины
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