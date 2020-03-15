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 Словенские пограничники пропустили часть перевозчиков, остановленных по дороге из Италии в связи карантинными мерами, - Криклий

Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу.

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.

"На границе Италии и Словении были заблокированы, среди прочих, и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу", - отметил министр.

По его словам, грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств.

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"Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - пояснил Криклий.

Словенские пограничники пропустили часть перевозчиков, остановленных по дороге из Италии в связи карантинными мерами, - Криклий 01

Напомним, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19. 

Как сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, 101 украинца, которых пограничники Словении не впустили в страну с территории Италии, должны были быть доставлены в Украину спецбортом 14 или 15 марта.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181541
 
 
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Тест президента #Бразилии Болсонару на #коронавирус дал положительный результат, сообщает Fox News. Неделю назад он встречался с Дональдом #Трампом
Трамп отказывается пройти тест на коронавирус

пи си. Помоха президента Бразилії теж хворий, він теж приймав участь у зустрічі з Трампом.
пи си 2. В Італії старих людей вирішили не лікувати при важких випадках короновіруса, даючи їм можливість достроково померти. Бо всього мало, а всіх багато.
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ну то есть если понемногу и частями - то и пандемии нет!
обожаю погранцов - не берут скока не пихай, но пропускают
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Для всех наших долб@**** !ВИРУСУ ПЛЕВАТЬ НА ГРАЖДАНСТВО ! Границу замыкайте нафиг !
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