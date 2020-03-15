 Словенские пограничники пропустили часть перевозчиков, остановленных по дороге из Италии в связи карантинными мерами, - Криклий

Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ.
"На границе Италии и Словении были заблокированы, среди прочих, и украинские перевозчики. Два дня общения с коллегами из Словении и других стран дали результат. Министерство инфраструктуры Республики Словения подтвердило, что первая группа транспортных средств перешла итальянско-словенскую границу", - отметил министр.
По его словам, грузовики и автобусы направляются в страну регистрации транспортных средств.
"Сейчас формируют колонны по 15 авто и позволяют транзитный проезд. Продолжается работа над общим решением для транзитного транспорта в Шенгенской зоне", - пояснил Криклий.
Напомним, группа украинцев оказалась заблокированной на границе между Италией и Словенией, поскольку словенские пограничники не пускают их в страну из-за мер по противодействию распространению коронавируса Covid-19.
Как сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, 101 украинца, которых пограничники Словении не впустили в страну с территории Италии, должны были быть доставлены в Украину спецбортом 14 или 15 марта.
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