 Латвия, Литва и Испания вводят ограничения из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Как передает Delfi, с 17 марта по 14 апреля Латвия запрещает наземные и воздушные пассажирские перевозки через границу. Это касается железнодорожных, автобусных и паромных перевозок. Грузовые перевозки останутся.

Латвийцы смогут вернуться в страну, а иностранцы - покинуть Латвию. В то же время дипломатические учреждения не смогут выдавать визы до 14 апреля.

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В Латвии запрещают проведение публичных мероприятий. Неорганизованные меры разрешаются, если в них принимают участие до 50 человек. Такие собрания должны заканчиваться до 23 часов.

Государственные экзамены в Латвии переносят на май.

Как передает LTR, правительство Литвы объявило 14-дневный карантин по всей стране. В настоящее время иностранцам, если они не работают и не проживают в Литве, запрещают въезжать в страну любым транспортным средством. Ограничение не касается дипломатов и персонала НАТО.

Литовцам, которые сейчас за границей, рекомендуют вернуться. Отмечается, что граждан Литвы также будет касаться ограничения выезжать за пределы страны.

На время карантина запрещены все публичные мероприятия. Также на две недели закрываются бары, рестораны, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Такие заведения, как салоны красоты также должны быть закрыты.

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Компаниям рекомендуется переводить работников на дистанционную работу.

Власти Испании приняли решение ограничить передвижение внутри страны, информирует Укринформ.

"Испания намерена присоединиться к Италии, став второй страной в Европе, которая вводит общегосударственные ограничения передвижения как часть мер для замедления распространения пандемии коронавируса", - говорится в сообщении The Independent.

Как отмечает испанское издание El Pais, правительство Испании утвердило указ, которым ограничит передвижение граждан по всей территории государства. Ограничение движения начнут действовать с восьми часов утра понедельника, 16 марта.

Коронавирус в Испании подтвердили минимум в 5700 человек, болезнь уже вызвала почти 200 смертей, о чем свидетельствуют выводы испанского министерства здравоохранения.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Италия первой в Европе ввела из-за коронавируса ограничения на территории всей страны. Такое решение итальянское правительство приняло 9 марта, когда количество умерших в стране от коронавируса выросло почти на 100 человек за сутки - до 463. Передвигаться там можно только по уважительной причине - на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами. Также действует запрет на публичные собрания.

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11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.