 Проверка информации о заражении коронавирусом жительницы Тернополя продолжается, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин

Об этом сообщил и.о. председателя ЦОЗ Игорь Кузин во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили экстренное сообщение по поводу этого случая, эпидемиологическое расследование по этому случаю также продолжается. Сейчас изучаются образцы. Пока оперативного подтверждения этому случаю нет", - сказал он.

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

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