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Все про:Тернополь (576) ЦОЗ (46) Игорь Кузин (16) COVID-19 (879)

 Проверка информации о заражении коронавирусом жительницы Тернополя продолжается, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин

Министерство здравоохранения Украины проверяет информацию о возможном заражении новым коронавирусом жительницы Тернополя.

Об этом сообщил и.о. председателя ЦОЗ Игорь Кузин во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы получили экстренное сообщение по поводу этого случая, эпидемиологическое расследование по этому случаю также продолжается. Сейчас изучаются образцы. Пока оперативного подтверждения этому случаю нет", - сказал он.

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Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181536
 
 
 Топ комментарии
 
Доречі, у Китаї з'явились випадки повторного зараження. Це означає що організм людини не завжди вироблює імунний захист проти цього вірусу після першого зараження.
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Мені не зовсім зрозуміло: ті, хто в червоному (корейці) - не всі ж хворі, просто носії. І не факт, що захворіють.
ЦІкаво, чи вони будуть носіями все життя. Бо в організмі той вірус теж може змутувати. Чи зникне ?
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У Південній Кореї (червоним кольором) тестували на COVID-19 усіх, в Італії (зелений) тестують тільки тих хто почуває себе нездоровим.
Висновки робіть самі
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Интересно как будут выглядеть графики в Украине? А главное какой будет процент летальных исходов если учесть тот факт что тестировать будут больных с подтвержденным коронавирусом находящихся в крайне тяжелым состоянием, а по сути в предагональном. Ведь по доктрине МЗО в Украине из 2 подтвержденных диагнозов 1 летальный случай. Т.е. смертность 50%?!
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Вивчи...Сравнение заболеваний по возрасту в Ю.Корее и Италии ..
Только смертность не понятна и цвет графика.
Ааа..Цвет первый енто Корея!
😁
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Чому не ставлять інше питання, стосовно літніх людей: в Італії, де перевіряли лише хворих, відсоток людей з вірусом чомусь разів в 6 більше? Хоча, це лише підтверджує висновок: літні люди, що підхопили той вірус, майже напевне захворіють, а молоді (особливо - діти) часто взагалі нічого не помічають.
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Сцилку мона дати ?
З англійською проблем немає..
Ойц, є сайт де є розповсюдження зарази!
Десь треба пошукати..
А чого смикаєтеся?
Така карма..
🤣🤣
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Знайдіть у твітері. Ім'я та нік я привів. Там і найдете посилання на джерело
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Та відключив всі твітери та мордабуки..дістали!
😁
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Мені не зовсім зрозуміло: ті, хто в червоному (корейці) - не всі ж хворі, просто носії. І не факт, що захворіють.
ЦІкаво, чи вони будуть носіями все життя. Бо в організмі той вірус теж може змутувати. Чи зникне ?
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Зникне.Коли людина виздоровлює,вірус зникає.Так тут пояснюють по новинах.
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Доречі, у Китаї з'явились випадки повторного зараження. Це означає що організм людини не завжди вироблює імунний захист проти цього вірусу після першого зараження.
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ето уже давно было - и ето пугает - организм не выраватuвает антитела? - нет вакцыны...
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Згоден. Нажаль китайці не дуже діляться своїми даними. Усе потрібно буде вивчати на Європейському та американському досвіді
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как всегда и все - сам не сделаешь? за тебя никто не шевельнется - а значит нада делать!
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Тут кажуть,що якщо хвороба повернулася,це тому,що вона була недолікована.Тобто,людина вийшла з лікарні з якимось мінімумом інфекції,яка потім розрослася.А на рахунок імунітету-не виробляється.Тому проблема з розробкою вакцини.
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Можливо. Я вже писав вище. Китайці не все кажуть, та багато приховують. Я чув що вірус помирає після п'яти неділь
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Наскільки я розумію, якщо тест позитивний, то ти хворий. Друге питання, як цю хворобу переносить твій організм. Молодь навідь не помічає недомогання, тому вони продовжують активне життя та заражають інших. Це чому ця зараза так швидко розповсюджується.
🤔
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Не можу сказати. Я все-таки думаю (я не лікар), що можна носити в собі вірус, але не захворіти, бо організм до нього адаптовується / блокує і не допускає проявів хвороби.
Напевне, ще залежить, який вірус, але ...

Виглядає, що найголовніше, це - імунітет і наявність супутніх / хронічних захворювань.
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Ведано, я теж не лікар, але знаю що жити з вірусом не можливо. Організм починаю боротьбу з заразою поки хтось не виграє. Якщо тут є імунологи, можливо вони зможуть більш детально розповісти як це усе відбувається
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любая прививка построена на в введединие в организм определенного количества вируса - шо бы сработала иммунная система - и выроботала антитела на защищуху!
повторное заражение означает тока одно - вакцины нет и не будет....
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Якщо тест позитивний,то людина інфікована.Коли появляються симптоми-людина хвора.Тут показували по телеку випадок,коли позитивний пацан перезаражав всю сім'ю і всі в лікарні у важкому стані,а сам пацан хоч би хни,абсолютно безсимптомний.
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Симптоми це результат боротьби організму з вірусом. У молодих вони теж є але не так виражені. Людина може почувати легкій біль у горлі, та невеликий кашель але залишатись активною.. Через деякий час це проходить, і вірус знешкоджений.
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Корейців рятують. Там сама маленька смертність.
А рятують тому, що ловлять на першій стадії...
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Кто нє куріт і нє пьот-тот здаррровєнкім памрьот!
😇
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