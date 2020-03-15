 Проверка информации о заражении коронавирусом жительницы Тернополя продолжается, - и.о.гендиректора ЦОЗ Кузин

Об этом сообщил и.о. председателя ЦОЗ Игорь Кузин во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы получили экстренное сообщение по поводу этого случая, эпидемиологическое расследование по этому случаю также продолжается. Сейчас изучаются образцы. Пока оперативного подтверждения этому случаю нет", - сказал он.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.
Висновки робіть самі
Только смертность не понятна и цвет графика.
Ааа..Цвет первый енто Корея!
😁
З англійською проблем немає..
Ойц, є сайт де є розповсюдження зарази!
Десь треба пошукати..
А чого смикаєтеся?
Така карма..
🤣🤣
😁
ЦІкаво, чи вони будуть носіями все життя. Бо в організмі той вірус теж може змутувати. Чи зникне ?
Окрім Мене!
🤣
🤔
Напевне, ще залежить, який вірус, але ...
Виглядає, що найголовніше, це - імунітет і наявність супутніх / хронічних захворювань.
повторное заражение означает тока одно - вакцины нет и не будет....
А рятують тому, що ловлять на першій стадії...
😇