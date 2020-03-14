 Решения о закрытии из-за карантина КПВВ на Донбассе пока нет, - Дейнеко

Об этом сказал председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По линии разграничения решение еще в стадии решения. Решения еще нет", - сказал Дейнеко.
Напомним, 11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
В связи с карантином 94 пункта пропуска через границу остановят работу, еще 49 - прекратят пешеходное сообщение.
НУ а в Украине нет вируса, потому что нет тестов
Да сейчас из раши и лугандона привезут массово
НУ а в Украине нет вируса, потому что нет тестов
Да сейчас из раши и лугандона привезут массовоПривезуть вірус, а не тести - я вірно зрозумів?
И за эти вспышки и смерти людей будет отвечать 95 квартал , без смеха
-танунах!
Дали термин на после обеда -- прихожу -- на приёме ни души!
Я такого не помню за всю свою немэцьку жизнь, с 1993 года!
Всегда, как минимум, 3-5 человек дожидаются приёма -- вплоть до давки, как в позапрошлом году.
Персонал без масок -- сестрички галантны, Докторша улыбается: "Давно у нас небыли."
Поболтали мы с ней минут 15 -- это, почти в три раза дольше, чем положено по раскладкам больничных касс!
Когда уходил, два человека ждали приёма.
Ну ладно -- беру больничку и звоню на Фирму, мол: "Приболел трошки до понедельника, звыняйтэ -- покец. Больничный почтой вышлю."
Шеф: "Алекс, извини, что вмешиваюсь в твою личную жизнь, но если у тебя кронвирус -- вышел новый Закон -- ты обязан об этом сообщить по месту работы."
В Бундесе, вообще, не принято такие вопросы задавать.
Грю, что не вирус, а что внатуре не говорю.
Шеф пожелал скорейшего выздоровления...
Я живу в районе, где очень много домов для престарелых и прочих заведений по уходу за страждущими.
Почти центр Города. Скорые под сиренами лётают регулярно... -- не могу сказать, что их сейчас стало чаще.
Отакэ... -- из-за Забугорья... -- почти в Тему...
"Коронавирус обанкротит больше людей, чем убьет - и это реальная глобальная чрезвычайная ситуация"
-Василь Ваннич, Анку бєлия @бут!
-Ніфіга ти, Пєтька, нє панімаєшь в бактєорологічєской вайнє!
😱
или вас, придурков, опять не так поняли?
или всю вашу околомойскую скотовню переждать?
или еще у куйла разрешение не спросили?а то еще обидится?!мрази