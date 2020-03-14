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Все про:добровольцы (688) Вербич Дмитрий (14)

 Книга бойца-добровольца Вербича "Точка невозврата" сдана в печать, - издательство

На сайте "Нашего формата" уже можно сделать предзаказ на "Точку невозврата" Дмитрия Вербича с автографом автора.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу издательства.

"В этой книге Дмитрий Вербич рассказывает об активной фазе боевых действий 2014-2015 годов. Он откровенно описывает многоликость врагов на фронте. То, как первые добровольцы ехали на фронт иногда только с ножами. То, как принимать решения, от которых зависит не только твоя жизнь. И то, как страшно, когда события разворачиваются, как в компьютерной игре, однако сохраниться и выйти ты не можешь", - говорится в сообщении.

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Книга бойца-добровольца Вербича Точка невозврата сдана в печать, - издательство 01

Дмитрий Вербич - общественный активист, боец-доброволец, защитник Донецкого аэропорта. По образованию политолог, работал журналистом, но бросил работу ради возможности путешествовать. Автор и ведущий видеопроекта о путешествиях "По азимуту".

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Источник: https://censor.net.ua/n3181534
 
   
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Якщо українською мовою, то теж замовлю.
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Треба почитати, до речі "Аеропорт" Лойка теж гарна книга.
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