 Книга бойца-добровольца Вербича сдана в печать, - издательство

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу издательства.

"В этой книге Дмитрий Вербич рассказывает об активной фазе боевых действий 2014-2015 годов. Он откровенно описывает многоликость врагов на фронте. То, как первые добровольцы ехали на фронт иногда только с ножами. То, как принимать решения, от которых зависит не только твоя жизнь. И то, как страшно, когда события разворачиваются, как в компьютерной игре, однако сохраниться и выйти ты не можешь", - говорится в сообщении.

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Дмитрий Вербич - общественный активист, боец-доброволец, защитник Донецкого аэропорта. По образованию политолог, работал журналистом, но бросил работу ради возможности путешествовать. Автор и ведущий видеопроекта о путешествиях "По азимуту".

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