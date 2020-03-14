 Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев

Об этом глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Не успела патриотическая часть фракции "СН" заявить о своем предостережении, что нельзя идти ни на какие уступки России и террористам, как нашлись люди, которые решили использовать ситуацию во внутрипартийных интригах.

Это те же наши "однопартийцы", которые в течение последнего года системно и методично поливали грязью правительство и своих коллег по фракции, убивали рейтинг президента, дискредитируя его команду, и все только ради одной цели - возвращения своему хозяину известного банка и сохранение контроля над госпредприятиями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук

И теперь эти люди в своих соцсетях и телеграмм-каналах, натянув маску добродетели, взвешенности и святой непорочной чистоты, лицемерно выступают на якобы защиту президента от "раскольников", в которые они решили записать всех нас", - отметил он.

Нардеп подчеркивает, что заговора не существует.

"Они хотят показать президенту какой-то заговор, которого не существует, и дать понять Офису президента, что опираться надо именно на их группу. Мол, только мы можем защитить вас от безумных соросят и порохоботов во фракции. Ну а в обмен, конечно, вы верните нашему кукловоду его банк", - отмечает Чернев.

Он опровергает обвинения: "Во-первых, ни соросенком, ни порохоботом никогда не был, а моя позиция относительно войны с Россией была, есть и будет неизменной. Во-вторых, среди подписантов заявления нет ни одного депутата, который бы не поддерживал Владимира Зеленского. Да, возникают дискуссии, иногда недоразумения, и это нормальный рабочий процесс. Но мы все заинтересованы в том, чтобы у президента получилось выполнить все обещания, которые он давал перед выборами - побороть коррупцию, осуществить реформы, достичь мира. И мы будем его в этом поддерживать. В-третьих, раскольниками и предателями мы считаем тех, кто вместо совместной работы занимается только обливанием грязью своих коллег и откровенно работает против президента, его команды и всей страны".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кто хочет продавать воду в оккупированный Крым и довести страну до дефолта. ВИДЕО

"Мы выступаем за единство фракции и не хотим выносить внутренние споры наружу. И не будем. Но деструктивная деятельность отдельных лиц без ответа не останется", - подытожил нардеп.

Напомним, 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив. Позже некоторые из них посты удалили.

Читайте также: "Слуга народа" Чернев осудил Сивохо за "внутренний конфликт"