 Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев

Об этом глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Не успела патриотическая часть фракции "СН" заявить о своем предостережении, что нельзя идти ни на какие уступки России и террористам, как нашлись люди, которые решили использовать ситуацию во внутрипартийных интригах.
Это те же наши "однопартийцы", которые в течение последнего года системно и методично поливали грязью правительство и своих коллег по фракции, убивали рейтинг президента, дискредитируя его команду, и все только ради одной цели - возвращения своему хозяину известного банка и сохранение контроля над госпредприятиями.
И теперь эти люди в своих соцсетях и телеграмм-каналах, натянув маску добродетели, взвешенности и святой непорочной чистоты, лицемерно выступают на якобы защиту президента от "раскольников", в которые они решили записать всех нас", - отметил он.
Нардеп подчеркивает, что заговора не существует.
"Они хотят показать президенту какой-то заговор, которого не существует, и дать понять Офису президента, что опираться надо именно на их группу. Мол, только мы можем защитить вас от безумных соросят и порохоботов во фракции. Ну а в обмен, конечно, вы верните нашему кукловоду его банк", - отмечает Чернев.
Он опровергает обвинения: "Во-первых, ни соросенком, ни порохоботом никогда не был, а моя позиция относительно войны с Россией была, есть и будет неизменной. Во-вторых, среди подписантов заявления нет ни одного депутата, который бы не поддерживал Владимира Зеленского. Да, возникают дискуссии, иногда недоразумения, и это нормальный рабочий процесс. Но мы все заинтересованы в том, чтобы у президента получилось выполнить все обещания, которые он давал перед выборами - побороть коррупцию, осуществить реформы, достичь мира. И мы будем его в этом поддерживать. В-третьих, раскольниками и предателями мы считаем тех, кто вместо совместной работы занимается только обливанием грязью своих коллег и откровенно работает против президента, его команды и всей страны".
"Мы выступаем за единство фракции и не хотим выносить внутренние споры наружу. И не будем. Но деструктивная деятельность отдельных лиц без ответа не останется", - подытожил нардеп.
Напомним, 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.
Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив. Позже некоторые из них посты удалили.
РАДУ НА КАРАНТИН !!!
1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
и я очень надеюсь что она будет не алой, а зеленой...
https://www.youtube.com/watch?v=Oc6bQokKL20
14 год ·
6 червня 2019 року в Мінську член української делегації Кучма вперше заговорив про можливу заборону ЗСУ стріляти у відповідь та зняття економічної блокади з ОРДЛО.
Вже наступного дня я,як Генпрокурор, зареєстрував три фактові провадження, які стали попередженням реваншистам.
Від вчорашнього дня СБУ має конкретних осіб, які від слів перейшли до реалізації злочинних дій.
Текст заяви 7 червня 2019:
Кожен робочий день Генерального прокурора починається із довідки про найбільш резонансні події та злочини. Я читаю їх кожен день і найважчою є графа «злочини, пов'язані з проведенням операції Об'єднаних сил» - колишньої Антитерористичної операції. І кожен день я бачу: з пораненнями доставлено 3 військовослужбовця, ще 2 військовослужбовця ЗСУ від отриманих вогнепальних поранень загинули; поранені 2 військовослужбовця і двоє загинули; з вогнепальними пораненнями доставлено 5 військовослужбовців, ще двоє загинули... І так всі останні дні.
Хочу нагадати, що за весь час Антитерористичної операції на Сході ми маємо 14 тисяч 377 убитих та поранених військовослужбовців Збройних Сил України. Лише за цей рік - 320 вбитих та поранених. На кожну таку довідку, на кожен такий випадок всі попередні роки була одна реакція і народу, і керівництва - глибокий сум, жаль і гордість за наші Збройні Сили, підтримка їх чим можливо.
Це робили всі. Останніми днями мені просто не дає спати декілька повідомлень наших представників у Мінську, а тепер уже і з владних кабінетів про зовсім іншу реакцію до цих подій.
Сьогодні я з подивом дізнався, що, виявляється, росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупованнями в Луганській та Донецькій області.
Це не так. Достатньо взяти один із цих урядових білих телефонів, подзвонити керівнику головного управління розвідки Міністерства оборони і дізнатися, що на посадах від командира взводу, роти, батальйону і вище знаходяться виключно офіцери Збройних Сил Російської Федерації. Наш ГУР знає їх поіменно. Все це давно відомо усім, хто дійсно опікується Збройними Силами України.
Говорити про те, що це якісь сепаратисти, котрі виходять з-під контролю Росії, - неправда. Ще більше обурення у мене викликають пропозиції представників України у Мінській контактній групі заборонити вогонь в сторону супротивника.
Я зробив так, як рекомендував Президент: подивився на фото своїх синів. Одного - колишнього добровольця 55-ої Запорізької бригади. А другого - студента. І вчинив те, що має зробити Генеральний прокурор і громадянин.
Сьогодні я особисто зареєстрував в Реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом готування до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Це для тих, хто вважає, що можна відновити торгівельні відносини із терористичними організаціями, котрі захопили українське майно (державне чи приватне), збирають нібито податки, а ми з ними будемо торгувати, беручи на себе відповідальність, за 4 мільярди боргів ОРДЛО по електроенергії і воді.
Ще одна справа - за фактом готування до перешкоджання законної діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період проведення Антитерористичної операції.
І ще одна справа - за фактом державної зради. Тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави, надання іноземній державі, іноземній організації або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Це фактові справи, але хочу прямо сказати: усім реваншистам і усім капітулянтам - усі, хто попробує гратися з українським законом, отримає гідну відповідь.
Закон один для всіх. Перемога буде за нами!
Владімір Алєксандровіч савєршенна нізавісімий ат алігархав!
карупция і зрада нє прайдьот!
Нет там никакой "патриотической части". Слуги Ху*ла кидают тупорылый нарiд с двух рук.