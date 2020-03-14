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 Политика Украины
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Все про:ВР (24554) Зеленский (4884) Коломойский (1294) Слуга народа (729) Чернев (13)

 Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев

Часть нардепов от "Слуги народа" выступают за единство фракции и не хотят выносить внутренние споры наружу, но деструктивную деятельность отдельных коллег без ответа не оставят.

Об этом глава украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО, депутат от партии "Слуга народа" Егор Чернев написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Не успела патриотическая часть фракции "СН" заявить о своем предостережении, что нельзя идти ни на какие уступки России и террористам, как нашлись люди, которые решили использовать ситуацию во внутрипартийных интригах.

Это те же наши "однопартийцы", которые в течение последнего года системно и методично поливали грязью правительство и своих коллег по фракции, убивали рейтинг президента, дискредитируя его команду, и все только ради одной цели - возвращения своему хозяину известного банка и сохранение контроля над госпредприятиями.

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И теперь эти люди в своих соцсетях и телеграмм-каналах, натянув маску добродетели, взвешенности и святой непорочной чистоты, лицемерно выступают на якобы защиту президента от "раскольников", в которые они решили записать всех нас", - отметил он.

Нардеп подчеркивает, что заговора не существует.

"Они хотят показать президенту какой-то заговор, которого не существует, и дать понять Офису президента, что опираться надо именно на их группу. Мол, только мы можем защитить вас от безумных соросят и порохоботов во фракции. Ну а в обмен, конечно, вы верните нашему кукловоду его банк", - отмечает Чернев.

Он опровергает обвинения: "Во-первых, ни соросенком, ни порохоботом никогда не был, а моя позиция относительно войны с Россией была, есть и будет неизменной. Во-вторых, среди подписантов заявления нет ни одного депутата, который бы не поддерживал Владимира Зеленского. Да, возникают дискуссии, иногда недоразумения, и это нормальный рабочий процесс. Но мы все заинтересованы в том, чтобы у президента получилось выполнить все обещания, которые он давал перед выборами - побороть коррупцию, осуществить реформы, достичь мира. И мы будем его в этом поддерживать. В-третьих, раскольниками и предателями мы считаем тех, кто вместо совместной работы занимается только обливанием грязью своих коллег и откровенно работает против президента, его команды и всей страны".

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"Мы выступаем за единство фракции и не хотим выносить внутренние споры наружу. И не будем. Но деструктивная деятельность отдельных лиц без ответа не останется", - подытожил нардеп.

Цель внутрипартийных интриг в Слуге народа - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев 01

Напомним, 11 марта в Минске подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив. Позже некоторые из них посты удалили.

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Источник: https://censor.net.ua/n3181532
 
 
 Топ комментарии
 
Требования добровольцев
РАДУ НА КАРАНТИН !!!

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
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73% понавыбирали шалупонь подзаборную, - там Коля Онищенко, бригадир Солохи, еще не самый тупой... Фотографы, насильники, проститутки... каждой твари по паре
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Следующий майдан прольет значительно больше крови...
и я очень надеюсь что она будет не алой, а зеленой... Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 3133
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об этом говорить нельзя. ато многослойный конфликт.
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коломойського давно вже потрібно прописати на зоні, щоб йому було вже не до банків і не до підприємств.
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Пєцю вже посадили, а тепер Зе посадять🤢
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Чернев, так точнее. Но это тот случай, когда точность не имеет никакого значения.
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Требования добровольцев
РАДУ НА КАРАНТИН !!!

1. Ни шагу назад! Нет отводу войск!
2. Приоритетное развитие сектора обороны и современных вооружений для украинской армии!
3. Прекратить политику капитуляции! Никаких договоренностей с врагом за счет интересов Украины!
4. Нет - "Нормандии" без Крыма!
5. Россия должна заплатить за разрушения на Донбассе и в Крыму!
6. Никаких выборов в ОРДЛО до восстановления полного контроля украинской власти над оккупированными территориями!
7. Остановить политические преследования добровольцев, военных и волонтеров!
8. Уважение и социальные гарантии украинскому воину!
9. Стоп реваншу! Коллаборационистам и пропагандистам Кремля - ​​тюрьмы!" - говорится в комментарии на странице мероприятия в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3181480
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холуй пуйла срал на это, понимает, что сейчас ему ничего не будет, что бы он не вытворял
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будет...еще как будет Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 2585.и скорее всего от тех,кого он своими считает
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Внутриеврейские тёрки. Кто кого перекупит.
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73% понавыбирали шалупонь подзаборную, - там Коля Онищенко, бригадир Солохи, еще не самый тупой... Фотографы, насильники, проститутки... каждой твари по паре
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Очаг адекватности в самой маргинальной фракции
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Хех! Згадай як ви поливали брудом попередників і тепер не скигли.
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Молодец Араратович. Привет из Харькова.
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Следующий майдан прольет значительно больше крови...
и я очень надеюсь что она будет не алой, а зеленой...
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не получится и вашим и нашим)) расколы и выходы неизбежны и это нормально, такие случаи не новые в парламентской практике
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Слуги благодаря этим людям , потерявшим родных и близких, спокойно пьют кофе в буфете Рады . Может пора интриганов выгнать на улицу из буфетов ?

Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 3084
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зеЛю и его банду ждет ростов - как минимум
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Это он про шавок Коломойскго -Дубинского,Бужанского Смаглюк и еще ряд прихлебателей Бени.
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Это понятно, у зеленых порохоботов те же мысли, что и у соевых порохоботов! Ничего нового!
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До психіатра не ходіть. Він вам не допоможе
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СН створили у ВР маленьку психіатричну лікарню.
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швидше-збіговисько "случайних" людей...а простіше-шобла...
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Юрій Луценко
14 год ·

6 червня 2019 року в Мінську член української делегації Кучма вперше заговорив про можливу заборону ЗСУ стріляти у відповідь та зняття економічної блокади з ОРДЛО.
Вже наступного дня я,як Генпрокурор, зареєстрував три фактові провадження, які стали попередженням реваншистам.
Від вчорашнього дня СБУ має конкретних осіб, які від слів перейшли до реалізації злочинних дій.
Текст заяви 7 червня 2019:
Кожен робочий день Генерального прокурора починається із довідки про найбільш резонансні події та злочини. Я читаю їх кожен день і найважчою є графа «злочини, пов'язані з проведенням операції Об'єднаних сил» - колишньої Антитерористичної операції. І кожен день я бачу: з пораненнями доставлено 3 військовослужбовця, ще 2 військовослужбовця ЗСУ від отриманих вогнепальних поранень загинули; поранені 2 військовослужбовця і двоє загинули; з вогнепальними пораненнями доставлено 5 військовослужбовців, ще двоє загинули... І так всі останні дні.
Хочу нагадати, що за весь час Антитерористичної операції на Сході ми маємо 14 тисяч 377 убитих та поранених військовослужбовців Збройних Сил України. Лише за цей рік - 320 вбитих та поранених. На кожну таку довідку, на кожен такий випадок всі попередні роки була одна реакція і народу, і керівництва - глибокий сум, жаль і гордість за наші Збройні Сили, підтримка їх чим можливо.
Це робили всі. Останніми днями мені просто не дає спати декілька повідомлень наших представників у Мінську, а тепер уже і з владних кабінетів про зовсім іншу реакцію до цих подій.
Сьогодні я з подивом дізнався, що, виявляється, росіяни втратили якийсь контроль над терористичними угрупованнями в Луганській та Донецькій області.
Це не так. Достатньо взяти один із цих урядових білих телефонів, подзвонити керівнику головного управління розвідки Міністерства оборони і дізнатися, що на посадах від командира взводу, роти, батальйону і вище знаходяться виключно офіцери Збройних Сил Російської Федерації. Наш ГУР знає їх поіменно. Все це давно відомо усім, хто дійсно опікується Збройними Силами України.
Говорити про те, що це якісь сепаратисти, котрі виходять з-під контролю Росії, - неправда. Ще більше обурення у мене викликають пропозиції представників України у Мінській контактній групі заборонити вогонь в сторону супротивника.
Я зробив так, як рекомендував Президент: подивився на фото своїх синів. Одного - колишнього добровольця 55-ої Запорізької бригади. А другого - студента. І вчинив те, що має зробити Генеральний прокурор і громадянин.
Сьогодні я особисто зареєстрував в Реєстрі досудових розслідувань резонансну справу: за фактом готування до фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної групи, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Це для тих, хто вважає, що можна відновити торгівельні відносини із терористичними організаціями, котрі захопили українське майно (державне чи приватне), збирають нібито податки, а ми з ними будемо торгувати, беручи на себе відповідальність, за 4 мільярди боргів ОРДЛО по електроенергії і воді.
Ще одна справа - за фактом готування до перешкоджання законної діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період проведення Антитерористичної операції.
І ще одна справа - за фактом державної зради. Тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці держави, надання іноземній державі, іноземній організації або її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Це фактові справи, але хочу прямо сказати: усім реваншистам і усім капітулянтам - усі, хто попробує гратися з українським законом, отримає гідну відповідь.
Закон один для всіх. Перемога буде за нами!
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нє можит бить!
Владімір Алєксандровіч савєршенна нізавісімий ат алігархав!
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понимаешь чернов украинцам в большинстве своем по барабану ваши внутрипартийные терки и разборки - но намине всеравно какими путями (подозреваю что прорашистскими) вы смвашим хитрожопым гарантиком пытаетесь наладить мир в лугандоне. нам так же не всеравно отклонение вас от европейского и атлантического курсов.... нам не всеравно то что вы пытаетесь нас считать быдлом и тайными еврейскими договорняками добится второго срока вашего кумира...
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Боже дай сили, ще чотири роки виритрмати цих довбурiв при владi. Кожен день зашквари. Гризутся, як тi павуки в банцi. Mоже хоть, з сьомим президентом пощастить.
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Невже оберуть українського Обаму і ми матимемо міністрів з Кенії?
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Спочатку хунта. Потім, напевне, жінка.
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А что слуга народа это сброд? а кто же тогда преЗедент?
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Всё так и есть. Коломойский играет в свою игру, Ермак в свою.
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"...патриотическая часть фракции "СН"... Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 6706

Нет там никакой "патриотической части". Слуги Ху*ла кидают тупорылый нарiд с двух рук.
Цель внутрипартийных интриг в "Слуге народа" - вернуть своему хозяину известный банк и контроль над госпредприятиями, - депутат СН Чернев - Цензор.НЕТ 1621
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"Они хотят обидеть бубочку!!! Я до ЦК партии дойду!!! Я общественность растревожу!!!"
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Как говорила мама Роза - разслабтесь и получите удовольствие. После 73зебобиковье -Украиной правит жи2. Усё - витуальный през - вирт наслаждение. За зебобиком стоит коломойка из боголюбовым( прости господи) - а кто стоит за этими аферюгами?
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