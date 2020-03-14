 94 пункта пропуска через границу остановили работу в связи с карантином, еще 49 - прекратили пешеходное сообщение, - ГПСУ. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Из всего количества пунктов пропуска и пунктов контроля в соответствии с Распоряжением КМУ от 13.03.2020 №288-р временно закрыто 94. Кроме того, в 49 пунктах пропуска, которые продолжают функционировать, временно прекращается пешеходное сообщение.
Как отметил во время брифинга в Кабинете министров Украины председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров", - отмечается в сообщении.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.
11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.
11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.
17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.
На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.
Помрьом все с голоду...
🤗
Тошо им доктор пррописал..
🤗
https://uainfo.org/blognews/1583971319-ahmetov-prodaet-zapadnoy-ukraine-***************-na-75-dorozhe-.html
Вирус Олигархичный-<страшшшнеее!
👹
Inn
СHik
@serGienko_yr
Короче,живу в приграничном городе.Знаю точно,что сегодня указания закрыть границу с росией нет. Население каждый день ездит туда-сюда-причины писать не буду-все понимают их.Если не закроют,никакой это не карантин.У думающих в городе легкая паника к вечеру.
Коронавирусные домбасята лезут как тараканы к хунте за колбасой / Донбасс. Сжечь!
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=lVlTYUXizuY&feature=emb_logo