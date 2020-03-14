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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (3688) карантин (297) пункт пропуска (545)

 94 пункта пропуска через границу остановили работу в связи с карантином, еще 49 - прекратили пешеходное сообщение, - ГПСУ. СПИСОК

Государственная пограничная служба закрыла пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Из всего количества пунктов пропуска и пунктов контроля в соответствии с Распоряжением КМУ от 13.03.2020 №288-р временно закрыто 94. Кроме того, в 49 пунктах пропуска, которые продолжают функционировать, временно прекращается пешеходное сообщение.

Как отметил во время брифинга в Кабинете министров Украины председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров", - отмечается в сообщении.

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94 пункта пропуска через границу остановили работу в связи с карантином, еще 49 - прекратили пешеходное сообщение, - ГПСУ 01
94 пункта пропуска через границу остановили работу в связи с карантином, еще 49 - прекратили пешеходное сообщение, - ГПСУ 02
94 пункта пропуска через границу остановили работу в связи с карантином, еще 49 - прекратили пешеходное сообщение, - ГПСУ 03

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

Источник: https://censor.net.ua/n3181529
 
 
 Топ комментарии
 
С ксцапами надо закрывать. Пусть орки сидят у себя в мордоре
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Отменяйте налоги для предприятий на 2-3 месяца; обьявляйте чрезвычайное положение и форс-мажор, кредитные каникулы для людей - как все нормальные страны делают. Пидеры зеленолупые
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С ДаунБасскими кармильцами тоже??!
Помрьом все с голоду...
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Ці припинення роботи пунктів пропуску є незаконними, бо в Конституції України записано що ніхто не має права відмовити громадянам України в поверненні в Україну, а уряд своїм рішенням унеможливлює повернення громадян України в Україну через закриті пункти пропуску через державний кордон України! Тому адміністративний суд має відмінити це рішення кабміну як незаконне і відновити роботу всіх пропускних пунктів в звичайному режимі. Також суд має відмінити рішення уряду про заборону авіа та жд сполучення України з іншими країнами, бо це унеможливлює повернення громадян України в України, а це порушення Конституції України! Тільки Воєнний або Надзвичайний стан може обмежувати права та свободи громадян України і тільки у встановлений законом спосіб і на визначений законом термін!
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не. с кармильцами нужно поступать многослойно, как блеяла падшая сивуха.
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Земляк, понимаю, слои хлорочкой пересыпать..
Тошо им доктор пррописал..
🤗
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С ксцапами надо закрывать. Пусть орки сидят у себя в мордоре
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Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии.
https://uainfo.org/blognews/1583971319-ahmetov-prodaet-zapadnoy-ukraine-***************-na-75-dorozhe-.html

Вирус Олигархичный-<страшшшнеее!
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94 пункта пропуска через границу остановили работу в связи с карантином, еще 49 - прекратили пешеходное сообщение, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 4098I я свою вiдпустку скасувала..Батькам за 70...не хочу i не буду ризикувати ними...
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⚡️❗️808 (!!) новых случаев COVID-2019 и 12 (!) новых случаев смерти во Франции. Общее число зараженных достигло 4469, 91 смерть.
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Отменяйте налоги для предприятий на 2-3 месяца; обьявляйте чрезвычайное положение и форс-мажор, кредитные каникулы для людей - как все нормальные страны делают. ****** зеленолупые
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В Пеклі будеш питати а чорти тобе!
👹
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Закрили для авіасполучення аеропорт Маріуполь! Так він і так закритий з 2014 року.
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Inn
СHik

@serGienko_yr


Короче,живу в приграничном городе.Знаю точно,что сегодня указания закрыть границу с росией нет. Население каждый день ездит туда-сюда-причины писать не буду-все понимают их.Если не закроют,никакой это не карантин.У думающих в городе легкая паника к вечеру.
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Плач распятих мальчікав і ізнасілаваних епілєптічних старушек. 94 пункти пропуску через кордон зупинили роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинили пішохідне сполучення, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5953 94 пункти пропуску через кордон зупинили роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинили пішохідне сполучення, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5953 94 пункти пропуску через кордон зупинили роботу в зв'язку з карантином, ще 49 - припинили пішохідне сполучення, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 5953
Коронавирусные домбасята лезут как тараканы к хунте за колбасой / Донбасс. Сжечь!
Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=lVlTYUXizuY&feature=emb_logo



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