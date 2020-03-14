 94 пункта пропуска через границу остановили работу в связи с карантином, еще 49 - прекратили пешеходное сообщение, - ГПСУ. СПИСОК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Из всего количества пунктов пропуска и пунктов контроля в соответствии с Распоряжением КМУ от 13.03.2020 №288-р временно закрыто 94. Кроме того, в 49 пунктах пропуска, которые продолжают функционировать, временно прекращается пешеходное сообщение.

Как отметил во время брифинга в Кабинете министров Украины председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, для закрытия выбраны пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров", - отмечается в сообщении.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство Украины утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.