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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:карантин (287) тест (21) ЦОЗ (46) Игорь Кузин (16) COVID-19 (879)

 В двух областях есть запасы быстрых тестов для определения коронавируса, еще 15 - ждут поставки, - и.о.председателя ЦОЗ Кузин

У двух областей сформированы запасы быстрых тест-систем для выявления нового коронавируса, еще 15 областей ждут поставки.

Об этом сообщил и.о. председателя Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным, которые есть у Центра общественного здоровья на сегодняшний день, два региона уже имеют определенный запас быстрых тестов для определения нового коронавируса, но более чем из 15 регионов были сделаны запросы оптовых поставщиков. Поэтому там уже вопрос с временем поставки этих тест-систем в регионы", - сказал Кузин.

Он добавил, что также 9 областей имеют ПЦР тест-системы, которые позволяют выявить коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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"В общей сложности 15 ПЦР тест-систем были поставлены ​​в регионы, закуплены за счет областных лабораторных центров", - сказал Кузин.

Также Укринформ сообщает со ссылкой на Кузина, что Центр общественного здоровья Минздрава за день обработал 18 образцов случаев с подозрением на коронавирус. Никакого положительного результата не выявлено.

"Центром общественного здоровья в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов Украины. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые также сообщаются в наш центр. На сегодняшний день обработаны 18 образцов, ни одного положительного результата пока не было обнаружено", - сказал Кузин.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

Источник: https://censor.net.ua/n3181526
 
 
 Топ комментарии
 
то ,что в черновцах и в киеве за свой счет купили тесты,влада уже себе в плюсы записала?
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Когда в китае эпидемия идет на спад, а в европе тысячи зараженных, Украина бодро рапортирует, что только в 2х регионах есть тест системы, 15 - еще ждут, а остальные даже не ждут???
так может потому у нас и коронавируса нет, оперативные вы наши??
и сколько ждать-то???
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Зеленое стадо тупо косит бюджетное бабло прикрываясь короновирусом...
Радуцкий уже озолотился на масках...
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Но в действительности всё не так, как на самом деле...
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В Южной Корее за день проводят 30 тыс тестов, разница на лицо!
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Коли побачите короновірус ,то накриться білою ковдрою і без паніки , повзти до найближчого цвинтаря ! Все зрозуміло !😈
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Хороший черный юмор...но самолайк - это лишнее, оценку должен давать уже другой читатель!
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****** стыд.Реально лайкнуло себе😂😂😂🌷
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то ,что в черновцах и в киеве за свой счет купили тесты,влада уже себе в плюсы записала?
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Когда в китае эпидемия идет на спад, а в европе тысячи зараженных, Украина бодро рапортирует, что только в 2х регионах есть тест системы, 15 - еще ждут, а остальные даже не ждут???
так может потому у нас и коронавируса нет, оперативные вы наши??
и сколько ждать-то???
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)) традиционный на сегодня процесс сбора денег в соцсетях и с помощью смс, ускорит формирование запасов быстрых тестов и в остальных областях.
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Такое чувство,что нас этот вирус должен застать врасплох.Вроде,как специально.
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на фига те тест системы?
нам же будут СМСки слать... сколько компаниям связи за эту хрень заплатят? (или операторы занялись благотворительностью?)
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А областей 24...вот така вот простая зеленая математика...
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Як правильно написать зеелупа чи зоолупа ? При свиночолому отці нації🐷 , такого б не трапилось! Хіба що свинячий чи поросячий грип !😈
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Зеленое стадо тупо косит бюджетное бабло прикрываясь короновирусом...
Радуцкий уже озолотился на масках...
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В двух областях есть запасы быстрых тестов для определения коронавируса, еще 15 - ждут поставки, - и.о.председателя ЦОЗ Кузин

А остальные даже не ждут.. В двух областях есть запасы быстрых тестов для определения коронавируса, еще 15 - ждут поставки, - и.о.председателя ЦОЗ Кузин - Цензор.НЕТ 944
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А в два региона, в которых есть. это, наверное, молодые республики?
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я так понимаю что два "региона" - это Киев и Черновцы,где местные власти закупили тесты за свой счет?
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