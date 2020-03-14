 В двух областях есть запасы быстрых тестов для определения коронавируса, еще 15 - ждут поставки, - и.о.председателя ЦОЗ Кузин

Об этом сообщил и.о. председателя Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По данным, которые есть у Центра общественного здоровья на сегодняшний день, два региона уже имеют определенный запас быстрых тестов для определения нового коронавируса, но более чем из 15 регионов были сделаны запросы оптовых поставщиков. Поэтому там уже вопрос с временем поставки этих тест-систем в регионы", - сказал Кузин.

Он добавил, что также 9 областей имеют ПЦР тест-системы, которые позволяют выявить коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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"В общей сложности 15 ПЦР тест-систем были поставлены ​​в регионы, закуплены за счет областных лабораторных центров", - сказал Кузин.

Также Укринформ сообщает со ссылкой на Кузина, что Центр общественного здоровья Минздрава за день обработал 18 образцов случаев с подозрением на коронавирус. Никакого положительного результата не выявлено.

"Центром общественного здоровья в течение сегодняшнего дня было получено 15 сообщений из разных регионов Украины. Проводятся лабораторные исследования по всем случаям, которые также сообщаются в наш центр. На сегодняшний день обработаны 18 образцов, ни одного положительного результата пока не было обнаружено", - сказал Кузин.

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.