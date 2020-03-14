EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины, Здоровье
  4298  113
Материалы по теме:
Все про:карантин (287) Мендель (64) COVID-19 (879)

 Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, - Мендель

За время ограничительных мер руководство страны должно сделать все возможное для предотвращения распространения COVID-19.

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, ведь мы должны сделать все возможное для предотвращения распространения COVID-19. Мы будем реагировать на ситуацию", - отметила она.

По ее словам все ведомства делают все возможное, чтобы помочь украинцам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарегистрироваться в системе МИД "ДРУГ", обратиться в консульство или посольство, - Кулеба рассказал, что делать украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта

"У нас достаточно мест в реанимации, достаточно специалистов в больницах. Пожалуйста, соблюдайте тщательную гигиену, не ходите в людные места и не паникуйте. COVID-19 - не приговор. Но нам надо сделать все, чтобы как можно меньше наших граждан им заразились", - подчеркнула Мендель.

Она также призвала помогать старшим украинцам, чтобы те могли избежать заражения.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также читайте: Минздрав будет рассылать украинцам СМСки о коронавирусе

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

Читайте также: Умершую от коронавируса пенсионерку из Радомышля похоронили без присутствия родственников

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

Источник: https://censor.net.ua/n3181523
 
 
 Топ комментарии
 
з яких це пір балакаюча дупа бубочки робить заяви від імені держави?
ким воно себе марить?
 показать весь комментарий
 
Ми в карантині вже майже рік, - Зекарантин. Бо у нас своя пандемія. І коли наш носій десь їде, там епідемія!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А по суті заяви тільки декілька дописів .. Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, - Мендель - Цензор.НЕТ 1007
Підтримую думку . що карантин може затягнутися до 3-х місяців .
 показать весь комментарий
 
Дмытрыку! .. а ну расскажи, когда тебя Путен в мозх укусил, что б ты стал убежденым предателем и колоборантом?!
 показать весь комментарий
 
думаєте що встигнуть за три місяці ПРосрати країну? ОПТОМ?
 показать весь комментарий
 
-"Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, - Мендель
а где у нас государство...?! у нас Квартал рулит...и как обычно-"втихаря"...
доказано Новыми Санжарами и Минском 11.03...
Оманские...слы...
 показать весь комментарий
 
Не государство....а тупое зеленое стадо...и тупая овца мендель...
 показать весь комментарий
 
вошка ховається за велич словес , як її шеф
 показать весь комментарий
 
не може ж вона сказати -" Тупе зелене стадо не знає, як далі діятиме з вісруом - чи встигне закон по землі ПРосунути та Україну у Мінську здати... чи,якщо не встигнуть, пошле їм доля погіршення ситуації з коронавірусом ...
 показать весь комментарий
 
Поскольку я не государство то скажу - карантин обязательео будет продлен, потому что через две недели будет как раз полная жопа. А все потому что вы ЗЕбилы.
 показать весь комментарий
 
 
О как? Я в принципе согласен...но год назад товаришЧ roshenko q...майку на грудях рвал за осла оманского ...
Что попустило? Думать научился?
 показать весь комментарий
 
А шо будет анархистам, атеистам, папуасам, мазохистам, онанистам , парашистам и парашютистам
етс..
Выживут??
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
Шо вы тут все навалились на бедную еврейскую девочку? У нею в должностных обязанностях первым пунктом стоит "подмахивать начальству".
 показать весь комментарий
 
Лучче б ты нне ***********..
"Власть в Украине - она как пьяный слесарь с разводным ключом в руках. Сначала разводит народ. Потом начинает закручивать гайки. Причем крутит со всей дури (а дури у нее много!) и, как следствие, срывает резьбу. Поэтому рано или поздно приходится искать нового слесаря - трезвого и грамотного".

🤗
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх