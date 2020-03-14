-"Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, - Мендель

Об этом в Facebook написала пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

"Государство не может сказать, будет ли продлен "карантин" через две недели, ведь мы должны сделать все возможное для предотвращения распространения COVID-19. Мы будем реагировать на ситуацию", - отметила она.

По ее словам все ведомства делают все возможное, чтобы помочь украинцам.

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"У нас достаточно мест в реанимации, достаточно специалистов в больницах. Пожалуйста, соблюдайте тщательную гигиену, не ходите в людные места и не паникуйте. COVID-19 - не приговор. Но нам надо сделать все, чтобы как можно меньше наших граждан им заразились", - подчеркнула Мендель.

Она также призвала помогать старшим украинцам, чтобы те могли избежать заражения.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

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11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

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На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.