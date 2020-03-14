 Зарегистрироваться в системе МИД "ДРУГ", обратиться в консульство или посольство, - Кулеба рассказал, что делать украинцам, которые не успеют вернуться до 17 марта

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге после внеочередного заседания правительства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Три шага для украинского гражданина за рубежом. Шаг номер один - попробуйте вернуться в Украину до 17 числа", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что если станет ясно, что быстро вернуться не удастся, необходимо немедленно зарегистрироваться в системе МИД "ДРУГ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По данным ЦПК, МВД хочет ограничить право на мирные собрания, в министерстве отрицают

"Так и называется "ДРУГ "- добровольная регистрация украинских граждан. И мы будем видеть, что вы остаетесь и что вы нуждаетесь в нашей поддержке. Параллельно обратитесь в консульство или посольство Украины в той стране, где вы остались. Вы можете это сделать по электронной почте, можете на страницах социальных сетей", - пригласил министр.

По его словам, это позволит Украине оказать помощь тем, кто в ней нуждается.

"Когда мы увидим эту картинку, которая складывается - где, кто находится, в каком количестве, мы сможем установить контакт с этими людьми и уже начинать формировать группы", - подытожил глава МИД.

Также он поблагодарил мобильных операторов Украины за то, что они поддержали МИД и сейчас рассылают на все мобильные телефоны украинских граждан, находящихся за рубежом, сообщения с описанием алгоритма действий.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Также читайте: Минздрав будет рассылать украинцам СМСки о коронавирусе

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

11 марта ВОЗ назвала распространение коронавируса пандемией.

11 марта правительство утвердило меры, которые необходимо принять из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для недопущения распространения COVID-19. В частности, предложено введение ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мер государственной необходимости. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели.

17 марта с 00:00 пункты пропуска через государственную границу будут закрыты для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения. Для украинцев, путешествующих на собственном транспорте, пункты пропуска останутся открытыми.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Госпогранслужбе рассказали, кого пустят на свою территорию поляки. ИНФОГРАФИКА