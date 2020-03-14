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 30-летнего ветерана АТО Александра Фрайтага нашли мертвым на Харьковщине

Экс-боец 36-й ОБрМП Александр Фрайтаг ушел из дома 8 марта и с тех пор не выходил на связь.

Об этом местному изданию KHARKIV Today сообщила супруга ветерана АТО Татьяна, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, тело мужчины обнаружили 13 марта около 10:00 недалеко от дома в Лизогубовке Харьковского района.

Отдел коммуникации полиции Харьковской области информирует, что тело умершего без видимых признаков насильственной смерти обнаружили в туалете местного медпункта.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".

Журналистка Нина Гончарук на своей facebook-странице сообщила, что Фрайтаг был призван на службу в 2014 году. Служил в 92-й бригаде. В 2016 году стал матросом-контрактником в 36-й бригаде морской пехоты. Был тяжело ранен. Также она написала, что у ветерана остался полуторагодовалый сын.

Прощание с Александром Фрайтагом прошло 14 марта на Аллее Героев.

30-летнего ветерана АТО Александра Фрайтага нашли мертвым на Харьковщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3181521
 
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