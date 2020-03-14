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 Политика Украины
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Все про:Выговский (18) минские соглашения (2786) Слуга народа (729) Ермак Андрей (152) Василевская-Смаглюк (23) Тимофийчук (2) Аллахвердиева (2)

 Часть "слуг народа", протестовавших против координационного совета с террористами, удалили свои посты

Некоторые депутаты от "Слуги народа", накануне просившие Зеленского вернуть минские переговоры в законодательное поле Украины, удалили свои посты.

На это обратил внимание депутат от партии "Голос" Николай Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"В обращении депутатов Слуга Народу к Владимиру Зеленскому по поводу Минской измены произошли изменения:

- Ирина Аллахвердиева, страница удалена.

- Андрей Боблях, пост с заявлением удален.

- Ольга Василевская-Смаглюк, пост с заявлением удален.

- Артем Ковалев, пост с заявлением удален.

- Владимир Тимофийчук, пост с заявлением удален.

- Игорь Фрис, пост с заявлением удалил, но написал новый, где дублирует положения из заявления, однако к Президенту уже не обращается.

- Дмитрий Черный, страница удалена", — написал он.

Часть слуг народа, протестовавших против координационного совета с террористами, удалили свои посты 01

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11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Источник: https://censor.net.ua/n3181520
 
 
 Топ комментарии
 
Злякались за свої дупи...
Слуги зеленського.
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Військові уже розуміють що буде Майдан, і буде він збройним.Сьогоднішня інфа.
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Шлюхи пятикопеечные как и вся их мерзотная партия ЗЕскотов
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Власть Артиста ведет страну к реальной гражданской войне, где воевать будет народ против его шабаша и силовиков Авакова.
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Вот такие чухоморы у нас во всех ветвях власти Судя по последним событиям Украину наверное не просрём но и полностью независимыми не станем
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