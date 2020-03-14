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 Политика Украины
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Все про:Выговский (18) минские соглашения (2786) Слуга народа (729) Ермак Андрей (152) Василевская-Смаглюк (23) Тимофийчук (2) Аллахвердиева (2)

 Часть протестовавших против координационного совета с террористами "слуг народа" удалили свои посты

Некоторые депутаты от "Слуги народа", накануне просившие Зеленского вернуть минские переговоры в законодательное поле Украины, удалили свои посты.

На это обратил внимание депутат от партии "Голос" Николай Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"В обращении депутатов Слуга Народу к Владимиру Зеленскому по поводу Минской измены произошли изменения:

- Ирина Аллахвердиева, страница удалена.

- Андрей Боблях, пост с заявлением удален.

- Ольга Василевская-Смаглюк, пост с заявлением удален.

- Артем Ковалев, пост с заявлением удален.

- Владимир Тимофийчук, пост с заявлением удален.

- Игорь Фрис, пост с заявлением удалил, но написал новый, где дублирует положения из заявления, однако к Президенту уже не обращается.

- Дмитрий Черный, страница удалена", — написал он.

Часть протестовавших против координационного совета с террористами слуг народа удалили свои посты 01

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11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Источник: https://censor.net.ua/n3181520
 
   
 Топ комментарии
 
Злякались за свої дупи...
Слуги зеленського.
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Шлюхи пятикопеечные как и вся их мерзотная партия ЗЕскотов
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когда снова качнет - перебегут вновь....
испуганные зе-крысы.....
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dsnews.ua - Пытаясь погасить пожар, Ермак вызвал недовольных... Ермак по сути повторил депутатам том, о чем говорил на брифинге - что прямых переговоров с боевиками не будет все делается ради обмена пленными "всех на всех" и укладывается в стратегию Офиса президента по "апгрейду" Минских договоренностей.... Как бы там ни было, но после встречи появилась информация, что ряд депутатов-бунтовщиков свои заявления из "Фейсбука" удалили. Так, одна из "подписанток" Ольга Василевская-Смаглюк разместила другой пост, в котором несколько сбавила накал.

Если участвовала в протесте Смаглюк , а потом удаливши сбавила наКАЛ - понимаете, что это был пиарный высер зеленых , чтобы показать борьбу мнений и демократию .ВОТ *******... закончите слово сами
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я же говорил - срань ето монолит...
с нетерением жду когда начнется - "нас не так поняли и вырвали из контекста..."
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И как это клоун умудрился весь сброд собрать в свою партию?
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***** провів роз'яснювальну роботу зі своїми ЗЕслугами!!!
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Пригрозили, що не видадуть 5000$ за цей місяць..
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