EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия
  473  13
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8806) Донбасс (20928) Объединенные силы (457)

 Враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм у Старогнатовки, Новолуганского, Шумов и Гладосово; потерь нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Как уточняет пресс-центр Объединенных сил, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Березовым (из гранатометов различных систем), Старогнатовкой (5 мин из миномета калибра 82 мм) и Павлополем (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), информирует Цензор.НЕТ.

Трижды позиции ОС обстреляли и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Новолуганского (3 мины из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Шумов (6 мин из 120-мм минометов, 24 мины из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов) и Гладосово (3 мины из миномета калибра 120 мм).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли участок разведения сил №3 Богдановка-Петровское, - штаб ООС

Отмечается, что 14 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 13 марта  вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Источник: https://censor.net.ua/n3181516
 
 
 Топ комментарии
 
Як там готовляться спільні з сєпарами військові патрулі на кордоні? Чи зараз в тренді у зєбуїнів спільні комісії? А що стріляють, то нічого, до Банкової не долітає.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як там готовляться спільні з сєпарами військові патрулі на кордоні? Чи зараз в тренді у зєбуїнів спільні комісії? А що стріляють, то нічого, до Банкової не долітає.
 показать весь комментарий
 
 
Пффф, так хрень. Постреливают.. А хотя, какаяразница.
 показать весь комментарий
 
 
уточните - не падало или таки не падло (хотя... оно - падло!!)
 показать весь комментарий
 
 
Півника и ГОНЦА, принесшего плохую весть. Плоха тем, что у пентюха даже перья не примяты, не говоря о свернутой шее.
 показать весь комментарий
 
У ЗЕсепарских крыс никогда нет потерь..О потерях узнаем из сообщений об очередных похоронах солдат ВСУ. Кремлёвские ЗЕлёные крысы превратили наших погибших солдат в "ихтамнетов"..
 показать весь комментарий
 
 
Та то таке... Мир нє астанавіть. Це вам не коронавірус. Там підписав, тут підмахнув - і дєло в шляпє. Соло на піаніні. Без оркестра.
 показать весь комментарий
 
 
.
На пид0pоssии лгут все и на всех уровнях!!! Россия - страна победившей лжи, где цена правды ничтожна, где ценятся не факты, а мифы разной степени фантастичности и вера в них!!! Лгут все: Кремль, министры, депутаты и чиновники всех рангов, СМИ, государственная статистика, лгут заказчики подрядчикам, а подрядчики заказчикам!!! Реальность исчезла!!! В понимании реальности и знании фактов общество не видит никакой ценности!!! Обмануть другого доблесть, троллить - геройство!!! Обманываться всем вместе - наивысшая стадия общественного единения!!! «Можем повторить» - лжёт российское общество про Великую Отечественную Войну поскольку не осталось в живых ветеранов, которые участвовали в той войне и знали истинную, а не лживо-киношную сказку про ВОВ, доведённую ныне до гротескного уровня!!!

Советская ложь о «не ошибающейся» партии и «гениальном» Сталине нашла своё продолжение в культе Путина, и, что куда более трагично, в формирующемся сейчас культе Навального!!! Культ личности - это конструкция из лжи, когда замалчиваются и вымарываются из памяти ошибки, а чужие или общественные успехи приписываются вождю!!! Ложь о возможности победы над Гитлером «в одиночку» (якобы без помощи союзников всем необходимым для продолжения ведения войны, после Катастрофы лета-осени 1941 года), ложь о проведенной собственными силами «сталинской» индустриализации (якобы без помощи немецких и американских компаний и специалистов) проецируется в настоящее мифами о способности провести импортозамещение и новую индустриализацию (которую, создав к тому же 25 млн новых высокотехнологичных рабочих мест, уже обещал провести в 2011 году Путин, но строители нового культа вымарали это из памяти общества)!!! Объявленные ранее, но не выполненные планы считаются реализованными, и следующее планирование ведётся не от реальных параметров, а от когда-то назначенных к исполнению цифр!!!

Взрослые люди считают, что если объявлено импортозамещение, то производители должны перейти с импортной элементной базы на отечественную, которой в реальности нет, но при этом пишутся бравурные отчёты, где отечественная элементная база заменяется «произведенной не в странах НАТО» и это засчитывается за «отечественную», процент которой в отчетах постоянно растет, убеждая общество в «успехах» несуществующего импортозамещения!!! Пытающихся говорить правду и искать реальные факты не слышат и презирают, как разрушителей «зоны комфорта» о якобы сильной армии (которая не может победить повстанцев в Сирии уже дольше, чем продолжалась ВОВ), «зоны комфорта» о существующих только в мультиках ракетах!!! Признать правду россиянину психологически невозможно!!! Лучше включить телевизор и насладиться новой порцией лжи о мнимом величии, а пытающихся искать и говорить правду считать блаженными и дураками, как в пророческом фильме Юрия Быкова!!
 показать весь комментарий
 
 
Брешут то брешут но свой национальный интерес намертво отстаивают, в отличи от 73% хохлов малоросов готовых лизать сапоги мышебратьям...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх