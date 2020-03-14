 Враг применил минометы калибра 120 мм и 82 мм у Старогнатовки, Новолуганского, Шумов и Гладосово; потерь нет, - пресс-центр ОС

Как уточняет пресс-центр Объединенных сил, три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Березовым (из гранатометов различных систем), Старогнатовкой (5 мин из миномета калибра 82 мм) и Павлополем (из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), информирует Цензор.НЕТ.
Трижды позиции ОС обстреляли и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи Новолуганского (3 мины из миномета калибра 82 мм, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Шумов (6 мин из 120-мм минометов, 24 мины из минометов калибра 82 мм, из крупнокалиберных пулеметов) и Гладосово (3 мины из миномета калибра 120 мм).
Отмечается, что 14 марта в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, 13 марта вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
На пид0pоssии лгут все и на всех уровнях!!! Россия - страна победившей лжи, где цена правды ничтожна, где ценятся не факты, а мифы разной степени фантастичности и вера в них!!! Лгут все: Кремль, министры, депутаты и чиновники всех рангов, СМИ, государственная статистика, лгут заказчики подрядчикам, а подрядчики заказчикам!!! Реальность исчезла!!! В понимании реальности и знании фактов общество не видит никакой ценности!!! Обмануть другого доблесть, троллить - геройство!!! Обманываться всем вместе - наивысшая стадия общественного единения!!! «Можем повторить» - лжёт российское общество про Великую Отечественную Войну поскольку не осталось в живых ветеранов, которые участвовали в той войне и знали истинную, а не лживо-киношную сказку про ВОВ, доведённую ныне до гротескного уровня!!!
Советская ложь о «не ошибающейся» партии и «гениальном» Сталине нашла своё продолжение в культе Путина, и, что куда более трагично, в формирующемся сейчас культе Навального!!! Культ личности - это конструкция из лжи, когда замалчиваются и вымарываются из памяти ошибки, а чужие или общественные успехи приписываются вождю!!! Ложь о возможности победы над Гитлером «в одиночку» (якобы без помощи союзников всем необходимым для продолжения ведения войны, после Катастрофы лета-осени 1941 года), ложь о проведенной собственными силами «сталинской» индустриализации (якобы без помощи немецких и американских компаний и специалистов) проецируется в настоящее мифами о способности провести импортозамещение и новую индустриализацию (которую, создав к тому же 25 млн новых высокотехнологичных рабочих мест, уже обещал провести в 2011 году Путин, но строители нового культа вымарали это из памяти общества)!!! Объявленные ранее, но не выполненные планы считаются реализованными, и следующее планирование ведётся не от реальных параметров, а от когда-то назначенных к исполнению цифр!!!
Взрослые люди считают, что если объявлено импортозамещение, то производители должны перейти с импортной элементной базы на отечественную, которой в реальности нет, но при этом пишутся бравурные отчёты, где отечественная элементная база заменяется «произведенной не в странах НАТО» и это засчитывается за «отечественную», процент которой в отчетах постоянно растет, убеждая общество в «успехах» несуществующего импортозамещения!!! Пытающихся говорить правду и искать реальные факты не слышат и презирают, как разрушителей «зоны комфорта» о якобы сильной армии (которая не может победить повстанцев в Сирии уже дольше, чем продолжалась ВОВ), «зоны комфорта» о существующих только в мультиках ракетах!!! Признать правду россиянину психологически невозможно!!! Лучше включить телевизор и насладиться новой порцией лжи о мнимом величии, а пытающихся искать и говорить правду считать блаженными и дураками, как в пророческом фильме Юрия Быкова!!
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