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Все про:Киев (18699) Янукович (30584) государственная измена (333) Апелляционный суд (283)

 Киевский апелляционный суд 23 марта будет рассматривать обжалование приговора Януковичу. ДОКУМЕНТ

Рассмотрение апелляции беглого экс-президента Виктора Януковича по делу о госизмене намечено на 23 марта.

Соответствующая повестка обнародована в 13 марта в газете "Урядовий кур'єр" (№48), информирует Цензор.НЕТ.

"Киевский апелляционный суд вызывает вас как обвиняемого на 11:00 23 марта 2020 года по апелляционным жалобам защитников на приговор Оболонского районного суда Киева", - говорится в документе.

Киевский апелляционный суд 23 марта будет рассматривать обжалование приговора Януковичу 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело об узурпации власти Януковичем прямо контролирует его бывший адвокат Бабиков, назначенный недавно замглавы ГБР, - Закревская. ДОКУМЕНТ

Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - оккупации Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта 2020 года Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

Также читайте: Суд начал рассмотрение доводов адвокатов, изложенных в апелляции на приговор по делу о госизмене Януковича

Источник: https://censor.net.ua/n3181514
 
 
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ві знаєтє, я, такі, ужє пRєдвіжу вєRдікт
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Треба швидко того що є визнати державним зрадником,бо ж втече,як той.
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В порівнянні з Зєйлом, Зєк у певному ракурсі виглядає майже патріотом.
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Хватит обходиться полумерами !мертвечук ,зеленский,Кучмо с зятьком,кравчучка и все шавки помельче на эшафот
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Портнов підар-ешт? А що означає по агліцьки ешт?
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апсалютная стєпєнь сравнєнія: big = большой, big-er = больше, big-est = самий бальшой
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Позорище на весь мир
Хватит позорить Украину ОБОССАНЫМИ ШТАНАМИ АЛКОГОЛИКА СИВОХИ
Киевский апелляционный суд 23 марта будет рассматривать обжалование приговора Януковича - Цензор.НЕТ 9171
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такс... следующий шаг это оправдание Овоща?
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В любой стране где власть захватили преступники.
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Треба дозволити януку бути у складі слуг народу.
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Вы что бредите ? Их мразей на столбах вешать
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Апеляційний суд не тільки скасовує, але і підтверджує, а може і збільшити термін покарання. Дай Боже розуму оболонському судді збільшити вирок у два рази.
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Так это они ещё пока не понимают,что им лугандоновского троянского коня на постой собираются зеля с ермаком в дом привести.А там такая прожорливая скотина,что их зарплат 4000 долларов может не хватить.
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Чекаємо в Україні ефективну команду "новєйших ліц" на чолі з проффесором янеовочем і професіоналом-технократом бімбавичем?
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По-моєму, Вовіку треба починати хвилюватись. Бо якщо пОРТНОВ ПОДСУЄТИТСЯ, то в акурат на День Сміху можна чекати повернення "лЄгітімного" почитатЄля страусів та павлінів.
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так скоро Януковича визнають потерпілим..
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Янукович Крым продал Московии за 3 млрд долларов,все помнят когда он при Кучме ,комедию крутил на о. Тузла с украинскими советскими десантниками,которые днём и ночью танцевали на острове устрашая россиян Краснодара,а уже в 2014 году с песней выходили с Крыма,не выполнив свой долг перед Украиной,предательство было на предательстве и до этих пор предательством погоняет
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Витя , Юля тебя ждёт для определения в колонию Київський апеляційний суд 23 березня розглядатиме оскарження вироку Януковича - Цензор.НЕТ 4353
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Нююю, Хряк2.0 хател шобы Хряка1.0 не лишили ************** титула..
Обычная история со всеми Нашими *************...
Будем пассматреть..
Елбасы им усем, мля...
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Зеленский назначил смотрящим за судами Портнова, который был в администрации Януковича. Богдан тоже был в администрации Януковича. ДБР управлять назначен адвокат Януковича. Зеленский уже и сам похож на Януковича по своим действиям!
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Два Майдана потрібно було шоп позбутись цього остогидлого поца!!! Коли здихались, то вже думалось - ніколи і не згадаємо, бо гидко. Ан-нєт, нові ліца підсовують нам стару сраку!
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