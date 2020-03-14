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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2786) Слуга народа (729) Ермак Андрей (144)

 Часть "слуг народа" поддержали создание консультативного совета с террористами

Часть депутатов от СН, называющих себя переселенцами с оккупированного Донбасса, поддержали идею создания консультативного совета с представителями оккупированных территорий на востоке Украины.

Они опубликовали на своих страницах в Фейсбуке обращение к своим коллегам по фракции, которые ранее попросили Зеленского вернуть минские переговоры в законодательное поле Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение опубликовали замглава фракции СН Максим Ткаченко, член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Владимир Воронов, заместитель председателя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко и председатель подкомитета по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и внутренне перемещенных лиц Алексей Кузнецов.

Депутаты отмечают, что являются переселенцами из Луганска и "были внутри ситуации".

"Все мы стали депутатами Верховной Рады благодаря доверию наших избирателей, которые проголосовали за президента Украины Владимира Зеленского и политическую силу "Слуга Народа". Главным приоритетом программы президента было – достижение мира на востоке Украины", - подчеркивают авторы заявления.

Читайте на Цензор.НЕТ: Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку

По мнению депутатов, Консультативный совет может стать площадкой, на которой смогут выступить представители населения оккупированных территорий, которые по разным причинам были вынуждены остаться, но не имеют отношения к развязыванию войны и нарушению территориальной целостности Украины.

"Для процесса миротворчества всегда должен быть диалог. И вести этот диалог должны люди, понимающее друг друга. А желание всех и вся "сесть за стол переговоров и советовать "на ухо" даже подозрительно", - подчеркивается в заявлении.

Депутаты призывают ценить людей и их права и не делать выводов, не обладая достаточным объемом информации.

Также на Цензор.НЕТ: "Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Часть слуг народа поддержали создание консультативного совета с террористами 01Часть слуг народа поддержали создание консультативного совета с террористами 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181513
 
 
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Точніше ЗЕХ@ЙЛО мені НЕ президент!!!!!!
ПС і не перед ким(ті що зараз позапихали собі язики до дупи і сидять тихенько))) не соромно що за цю гниду не голосував
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А що росіянам хіба дозволяють голосувати за українського президента? Часть "слуг народа" поддержали создание консультативного совета с террористами - Цензор.НЕТ 190
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він президент лугандону.
туди його нахрін..
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Я не писал что у них что-то стальное.
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Це добре. Всі прізвища повинні бути збережені. І для історії, і для карних справ. Головне, щоб потім знову не перевзулися. А якщо таке і зроблять, то щоб було видно, що це - флюгери.
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ты против зели? а что так? на тебя зелебобик не похоже!
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осталось совсем немножко когда кацапия загнется! потерпи!
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Гыыыыы. ЧАСТЬ ПАРТИИ!!!!
ЧЕТЫРЕ человека))))
Но, что тут ща будет)))
Первым делом мой коммент заспамят))))
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Петюня не прочь на патриотизме поиграть, как и зю на заложниках.
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Зебил,4000 получил в школе? А то ведь тебе ещё лугандоновского коня кормить придётся.А там такая кобыла прожорливая.Не думал)
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А шо не так?Обычное твое место на этом сайте.Но ты же опять приползешь😂🌷
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эти представители ОРДЛО смогут вывести российские воска? Нет? Нах тогда нужен этот совет?
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Готовьтесь к приходу Фантомаса. То бишь Януковича. 23 марта должен появиться в суде. Зебилоиды, готовьте цветы впрок, встречать начальника будете.
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Это говорит о том, что "слуга урода" является окрошкой из обычных зебилов и явных подху*ловников. Поскольку разбираться, кто есть кто, нет ни времени, ни желания, надо выносить вперёд ногами всех их подряд. Часть "слуг народа" поддержали создание консультативного совета с террористами - Цензор.НЕТ 6110
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Нетиповий тип

В карми дуже витончене почуття гумору:
вже є зрада, сивий алкаш, доктор-смерть і т.д.
Все як просили - маєте.
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а эти ган*оны всё платформу перемирия парят..... Часть "слуг народа" поддержали создание консультативного совета с террористами - Цензор.НЕТ 5395
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А що це у нас за орган влади завівся такий? Яка стаття конституції дозволяє вести переговори за спиною народу? Тобто якась шпана тиняється по Оманах, по Мінськах, шось там тре, підписують хєр знає що, нікому не звітується. Може нагадати цим гівнюкам азимут на Ростов? Бо їм явно туди. І то вже от-от.
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Тем временем в оккупированном Севастополе собирают захваченные ранее украинские корабли.. Бубочке и Ермаку готовят конфетку, - старые, разкуроченные корабли, - чтобы было что перемогой объявлять..
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Признай, получить Украину в обмен на металлолом - отличная сделка.
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Лапти 6 лет твердили один лозунг как мантру "рассия не сторона конфликта".Вчера зелёная мразота узаконила это. Только от куйло вы от 4 повесток не убежите.Ему мясо нужно ваше(и наше тоже) для сирий и ливий. Куйло не Дед Мороз..И будите за свой счёт кормить троянского коня лугандоновского.Вот вам,зебилы, и какаяразница?(
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зта часть как падучая многослойная сивуха тоже мыролюбцы?
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Миролюбці, яким аби не Порох допомогли деякі прийти. Шмигаль допоможе забрати херсонську воду і дати її на Крим.
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кто такой этот шмуль? он тоже многослойный?
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А де Коханівські,Кошулинські,Тягнибоки, Срашвілі,тячівчькі повстанці,націоналісти,недорогенькі та інша погань? Де всі ті бл@ді,що щоденно волали про зраду та про те що Порох злаває Україну? Чи підписання акту про капітуляцію ЗЕленим падлом вас необходить?
Доголосувалися мерзота?
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То п#здуйте падлюки назад в Лугандон і буде вам там діалог.
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ОГЛАСИТЕ увесь список, пжалста..
Щоб зашморгів вистачило..
😇
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Поіменно, будь ласка! Що б ненароком нормальну людину не повісити...
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такие же ****** как их хозяева Ермак и Зе....





Часть "слуг народа" поддержали создание консультативного совета с террористами - Цензор.НЕТ 4762 ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_

·57 мин

Єрмак відверто бреше про якісь діалоги з проукраїнською частиною громадян на окупованих територіях.
Люди з проукраїнською позицією на окупованих територіях або у тюрьмах, або мовчки по хатах сидять.
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73 відсоткам слава вічна, що зе обрали.🙄
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Та там критерии отбора очень просты,отработаны веками и разными странами.Сначала осбождают территории,потом полиция отфильтровывает населения,кто не причастен тот и принимает участие в выборах.Все...А вас сепарскую вату нехер чего слушать.
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Митенька а чего ты раньше год назад такое не постил?
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не смешите хоть.....
часть слуг - для меня вообще удивилово, шо в слугах есть часть...
идиоты ето монолит!
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З ким ви будете вести діалог ?
Що оте марудне меле ???
Воно забулось, що на тих землях окупант ?
Та краще би такі як ти не повертались звідти..
Виродки.
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слуги народа Только не уточнили какого
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Херово. Предатели продолжают переть на всех парах через болото.
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Именя этих подонков можно? Желательно списком!
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Часть "слуг народа" поддержали ...

Конечно поддержат если им каждый месяц по 5...10 тыщ баксов платят. И что угодно поддержат. Слуги народа они такие слуги...
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