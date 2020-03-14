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 Политика Украины
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Все про:минские соглашения (2786) Слуга народа (732) Ермак Андрей (152)

 Часть "слуг народа" поддержали соглашения, подписанные Ермаком в Минске

Часть депутатов от СН, называющих себя переселенцами с оккупированного Донбасса, поддержали идею создания консультативного совета с представителями оккупированных территорий на востоке Украины.

Они опубликовали на своих страницах в Фейсбуке обращение к своим коллегам по фракции, которые ранее попросили Зеленского вернуть минские переговоры в законодательное поле Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Обращение опубликовали замглава фракции СН Максим Ткаченко, член комитета по вопросам образования, науки и инноваций Владимир Воронов, заместитель председателя комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Руслан Горбенко и председатель подкомитета по вопросам прав и свобод лиц, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и внутренне перемещенных лиц Алексей Кузнецов.

Депутаты отмечают, что являются переселенцами из Луганска и "были внутри ситуации".

"Все мы стали депутатами Верховной Рады благодаря доверию наших избирателей, которые проголосовали за президента Украины Владимира Зеленского и политическую силу "Слуга Народа". Главным приоритетом программы президента было – достижение мира на востоке Украины", - подчеркивают авторы заявления.

Читайте на Цензор.НЕТ: Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку

По мнению депутатов, Консультативный совет может стать площадкой, на которой смогут выступить представители населения оккупированных территорий, которые по разным причинам были вынуждены остаться, но не имеют отношения к развязыванию войны и нарушению территориальной целостности Украины.

"Для процесса миротворчества всегда должен быть диалог. И вести этот диалог должны люди, понимающее друг друга. А желание всех и вся "сесть за стол переговоров и советовать "на ухо" даже подозрительно", - подчеркивается в заявлении.

Депутаты призывают ценить людей и их права и не делать выводов, не обладая достаточным объемом информации.

Также на Цензор.НЕТ: "Ни о каком признании "ЛНР" и "ДНР" в любом виде речь не шла, не идет, и об этом даже речи не может быть", - замглавы фракции СН Кравчук

11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Как сообщалось, ряд депутатов фракции "Слуга народа" просят Зеленского вернуть переговоры в Минске в поле законодательства Украины. Обращение на своих страницах в Фейсбуке запостили в частности Никита Потураев, Богдан Яременко, Егор Чернев, Гео Лерос, Дмитрий Наталуха, Виталий Безгин, Анастасия Красносельская, Виктория Подгорная, Анна Бондарь, Андрей Мотовиловец, Дмитрий Гурин, Игорь Васылив.

Часть слуг народа поддержали соглашения, подписанные Ермаком в Минске 01Часть слуг народа поддержали соглашения, подписанные Ермаком в Минске 02

Источник: https://censor.net.ua/n3181513
 
 
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"По мнению депутатов, Консультативный совет может стать площадкой, на которой смогут выступить представители населения оккупированных территорий, которые по разным причинам были вынуждены остаться, но не имеют отношения к развязыванию войны и нарушению территориальной целостности Украины."Источник: https://censor.net.ua/n3181513 так ці люди і так за Україну, про що з ними треба консультуватися?
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а документ підписано єрмаком з представниками окупанта.
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я ж і кажу: їхали б в данбас, де так багато українських громадян, як вони кажуть. Обиралися би цими чудовими громадянами в лугандонські парламенти - і там би приймали закони по поверненню чесних-вірних Україні громадян в лоно батьківщини.
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За идиотов народ держат. Такую дичь задвинуть. На голову не налезет. И ничего. Жрут зеленые, причмокивают. Я сам переселенец. Но не хочу никаких площадок для дебатов мифических жителей оттуда, не задействованных в оккупационном режиме. Потому, что это бред для хохликов, скучающих по СЫСЭРУ.
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я всегда говорил, что нельзя брать во власть выходцев из чудесного края кормильцев Украины. даже то что произошло с енакиевским зэком ничему нас не научило. все больше убеждаюсь в лучшем для нас варианте в вопросе лугандона - стена и ров с крокодилами.
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Хто їм винен, що вони придурки і переплутали парламент - хай би обиралися в ордло - і рідні були б поруч, і виборцям їхні виєб№они були зрозумлі
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Паскуды. Не даром говорят, сколько волка не корми, а он все равно в лес смотрит. Таких депутанов надо отстреливать. Пожалуй пора поднимать вопрос о референдуме по отделению Украины от быдодаунбаса и лугандонии. Раковую опухоль надо отсекать, без права посещения Украины на ближайшие 50-75 лет.
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Ці "контрзаявники" знову "забули" про окупантів і пишуть про "ситуацію 2014", намагаючись "забути" про те, що це та ж сама ситуація 2020 = окупація території України військами Росії.

Повторюють вигадки загарбників про начебто якихось "представників"... - Як вчили нас у школі:
представників КОГО? і ЧОГО?

Перш ніж писати про консультації з СБУ, спочатку могли би згадати цю просту шкільну науку: КОГО? і ЧОГО? !
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Когда последний российский солдат или уйдет с Донбасса или будет похоронен там, я буду согласен на любые консультативные советы с жителями Донбасса, а до этого - нет.
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Ив Крым я готов ехать хоть сегодня , но только на танке!
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Якого ж путіна вони одразу, ще у 2014 році не домовилися, а кинули все і дали драла? У цьому ж таки зверненні вони вказують, що причиною була російська агресія. Хіба вона закінчилася? Хіба так звані "представники ОРДЛО" мають власну суб'єктність і можуть САМОСТІЙНО щось вирішувати?
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Ще в Україні не хватало цих *********.Живуть 6 років з путіним - хай живуть і надалі...
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Притомні українці виїхали з окупованої частини Донбасу і розселилися по всій Україні,невеличка частина залишилась і, в міру своїх можливостей,бореться за український Донбас, і не може брати участь в якійсь консзраді,бо зразу попадуть на підвал.Так з ким збирається консультуватися п. Ткаченко і іже з ним.Не вішайте локшину на вуха українцям,а поверніться на свою малу Батьківщину і там боріться за повернення Донбасу.
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Притомні українці виїхали з окупованої частини Донбасу і розселилися по всій Україні,невеличка частина залишилась і, в міру своїх можливостей,бореться за український Донбас, і не може брати участь в якійсь консзраді,бо зразу попадуть на підвал.Так з ким збирається консультуватися п. Ткаченко і іже з ним.Не вішайте локшину на вуха українцям,а поверніться на свою малу Батьківщину і там боріться за повернення Донбасу.
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