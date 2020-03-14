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 Политика Украины
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Все про:карантин (287) МВД (8087) свобода собраний (47) Шабунин (117) Шевченко Артем (190) ЦПК (25) COVID-19 (879)

 По данным ЦПК, МВД хочет ограничить право на мирные собрания, в министерстве отрицают

Центр противодействия коррупции опубликовал якобы разработанный МВД законопроект, предусматривающий ответственность за нарушение карантина. Спикер министерства Артем Шевченко говорит, что протесты никто не будет ограничивать.

Центр противодействия коррупции опубликовал документ, якобы являющийся разработанным МВД законопроектом об ответственности за нарушение карантина, информирует Цензор.НЕТ.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс Украины.

За "заражение особо опасной или опасной инфекционной болезнью" предусмотрено до двух лет лишения свободы, "за самовольное оставление места обсервации (карантина)" — три года лишения свободы. Больных, которые уклоняются от лечения особо опасной или опасной инфекционной болезни, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 5 лет.

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Кроме этого, предлагают наказывать служащих за "сокрытие или искажение сведений о заболеваемости инфекционными болезнями". Максимальная ответственность — ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до пяти лет.

В Центре противодействия коррупции считают, что новая норма может ограничить право украинцев на мирный протест.

"Прежде всего указанные нормы смогут использовать для преследования участников мирных собраний. Все инфицированные люди — не только коронавирусом, но и обычным гриппом — автоматически окажутся под риском стать подозреваемыми в преступлениях", — сказано в сообщении на сайте ЦПК.

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Спикер МВД Артем Шевченко отметил в комментарии "Громадському радіо", что министерство не собирается ограничивать права граждан на мирные собрания.

"Право граждан на мирный протест — конституционная норма, которая не может быть сужена или запрещена никакими изменениями в любые законы. Весь демонизированный бред Шабунина (Виталий Шабунин — председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции". — Ред.) не стоят выеденного яйца", — сказал он.

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При этом Артем Шевченко не ответил на вопрос о том, действительно МВД предлагает внести в законодательство изменения, о которых пишет Центр противодействия коррупции. Он отметил, что ведомство постоянно предлагает изменения в украинское законодательство, какие-то из них Верховная Рада принимает, какие-то — нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3181512
 
 
 Топ комментарии
 
Бояться тварі Майдану..
Знають, що державу здаватимуть...
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Заболел коронавирусом - десять лет расстрела. Зелёная демократия... По данным ЦПК, МВД хочет ограничить право на мирные собрания, в министерстве отрицают - Цензор.НЕТ 9692
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Бояться тварі Майдану..
Знають, що державу здаватимуть...
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Зєбуїни на додачу ще й тупі як мавпи. Нема щоб спокійно, планомірно готувати накрадене барахлішко для евакуації за межі країни. Вони сподіваються на диво, що народ дасть їм можливість і далі роками гробити Україну.
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пусть попробуют "ограничить".Только ограничитель не сломают
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Карательная медицина в условиях пандемии. Не вылечим, так посадим. Лихие 2020-е , мы лечили как могли.
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на минуточку...Народ не кипишуйте.БОЛЬШАЯ(подавляющая) ЧАСТЬ Нацгвардии это те кто на стороне народа.И при попытке этих убогих прокакацапских говноедов рыпнуться на народ они будут сами гасить это прокозье кодло писюнистов.
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Заболел коронавирусом - десять лет расстрела. Зелёная демократия...
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зато можно мирно собираться в автобусах, поездах, метро.
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Шо,посадят всех туберкулёзных,вичинфицированых,больных гепатитом и арестуют тех кто сокращает тубдиспансеры,инфекционые отделения,санэпидемстанцию...И этот средневековым кретином оказался.
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Выпустят всех...
Надо землю ослобонить от пенсов..
Это как индейцам гумманитарная помощь- одеяла с оспой, у которых не былт иммунитета..
США история завоевания..
Зараз теж саме..
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А чё - классно придумали! Если кого-то надо упрятать, достаточно как-то сделать, чтоб у него поднялась температура. Потом портновский суд отправит его в карантин. Потом ему нужно там создать невыносимые условия и вынудить сбежать... Не пора ли квакваку на гілляку? По данным ЦПК, МВД хочет ограничить право на мирные собрания, в министерстве отрицают - Цензор.НЕТ 742
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идиоты - не удалось вылечить- посадить на 5 лет... каким баранам это в голову могло прийти, в Албании не отошедшей от социализма еще и то всего лишь штраф 5 000 евро
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СобАков отрабатывает гонорары кремлёвских хозяев?!
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Таки тільки в балаклавах і зверху маска..
🤣🤣
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Ограничить в свободе Украинцев НИКОМУ не удастся ...чревато последствиями ...а Ростов он не резиновый ... По данным ЦПК, МВД хочет ограничить право на мирные собрания, в министерстве отрицают - Цензор.НЕТ 984
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Невже майдан можливий ЛИШЕ з дозволу Авакова?
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А-ля путинизм-рашизм в Украине всего лишь за 10 месяцев ежедневных, ежечастных, ежеминутных "политических концертов" 95 квартера по телевизору. 43 % смартфончиков и 29 % ваших бабушкек, полюбивших Голобродька радуйтесь.

Следующий этап для вас, смартфоновских идиотов это: -
"Порошенко не имел права открывать для вас Безвиз требуем закрыть !!! "
"Хотим служить в рассийская армии в Сирии !!!" итд и тп.
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щоб поховати Україну навіть кацапів не треба, достатньо нашого МВД
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мусора мрази, что сказать,
кто будет воду, жратву и прочее в карантин поставлять ?
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И туалетную бумагу. В АТБ туалетная бумага кончилась.
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МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують-вони не хочуть мирних.Хочуть кровавих
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Та ну, диктатура уже, режим и всё такое... Песня, которая поётся любой оппой при любом президенте Украины.
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Цікаво, Льоша Петров всім "працівникам" медичні маски роздав? Чи ботоферма працює в режимі обсервації? За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують - Цензор.НЕТ 5678 За даними ЦПК, МВС хоче обмежити право на мирні зібрання, у міністерстві заперечують - Цензор.НЕТ 5678
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