 Минздрав будет рассылать украинцам СМСки о коронавирусе

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавируса", - заявил глава Минздрава Илья Емец на заседании Кабмина.

За техническое исполнение этого решения отвечают Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины. Они проведут соответствующие переговоры с операторами мобильных сетей.

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