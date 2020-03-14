EN|RU|UK
Темы дня: Карантин в Украине Борьба с коронавирусом Российские террористы сбили Боинг Новый Кабмин Российско-турецкая война в Сирии Агрессия России против Украины Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  2197  49
Материалы по теме:
Все про:Кабмин (11857) Минздрав (2287) мобильная связь (329) COVID-19 (879)

 Минздрав будет рассылать украинцам СМСки о коронавирусе

Министерство здравоохранения Украины будет информировать население о мерах борьбы с коронавирусом с помощью СМС-сообщений.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавируса", - заявил глава Минздрава Илья Емец на заседании Кабмина.

За техническое исполнение этого решения отвечают Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины. Они проведут соответствующие переговоры с операторами мобильных сетей.

Читайте также: "Вероятно, вскоре меры ограничений будут еще жестче", - Аваков

Источник: https://censor.net.ua/n3181511
 
   
 Топ комментарии
 
Які саме СМСки? "Вітаємо, на ваш номер телефону припав виграш у вигляді короновірусу"?
 показать весь комментарий
 
Зе-медицина в дії.Фанати бубочки оманського,прикладуйте ті смс-ки до своїх хворих макітр,може допоможе.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Які саме СМСки? "Вітаємо, на ваш номер телефону припав виграш у вигляді короновірусу"?
 показать весь комментарий
 
 
Есемескі будуть такі: ви можете забрати ваш короновірус у найближчому відділенні Нової Пошти.😁
 показать весь комментарий
 
 
Та ну вас нафік, хлопці! Я вже почала трошки панікувати.
 показать весь комментарий
 
 
Квантумна боротьба з вірусом.Поверніть Дубілета. Минздрав будет рассылать украинцам СМСки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 3986
 показать весь комментарий
 
 
я думаю, нам и кацаповируса достаточно ...
 показать весь комментарий
 
 
...в сочетании с вирусом ЗЕ - особенно Минздрав будет рассылать украинцам СМСки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 9832
 показать весь комментарий
 
 
вакцину мы поменяли на бумажку ещё в 94м ..
 показать весь комментарий
 
Зеленский приказал, чтобы люди не выходили на майдан запугивать их коронавирусом!
 показать весь комментарий
 
 
Вирус и пандемия - реальность. Не зависящая от того веришь ты, или нет. Она просто есть.
 показать весь комментарий
 
Зе-медицина в дії.Фанати бубочки оманського,прикладуйте ті смс-ки до своїх хворих макітр,може допоможе.
 показать весь комментарий
 
 
Я признаю смски от Ули Супрун, а зёздрав у меня доверия не вызывает от слова совсем.
 показать весь комментарий
 
 
От праклятий бариха і доктар смерть,не дадумалісь раньше такога сделать! Сделалі себя вместе,удурки...

Минздрав будет рассылать украинцам СМСки о коронавирусе - Цензор.НЕТ 1166
 показать весь комментарий
 
 
Тимчасово, это пока ЗЁкодло на ростов не отправят.
 показать весь комментарий
 
 
Это только начало................ Барыга никак не угомонится, всё гадит и гадит. МОЗ розсилатиме українцям СМСки про коронавірус - Цензор.НЕТ 6240
 показать весь комментарий
 
Ну , запитайте тепер у неї , як бореться з хворобою родина Трюдо ? )) ... . Бажаю Їм , і всім щиро - скорішого одужання !
 показать весь комментарий
 
Короткая и четкая инструкция .Готовте доски.
 показать весь комментарий
 
 
Лес вывезли. Теперь только в пакетах...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
а об обстрелах артиллерией, которая реально убивает смски можно было слать?
 показать весь комментарий
 
Ну хоть что то выродили . И на том спасибо .
 показать весь комментарий
 
Судя по тому какие картинки они на сигареты присобачили,вот эти с раком лёгких и ампутированными ногами,страшно представить,что они в сообщениях пришлют.
 показать весь комментарий
 
 
Щоб отримати таку смску необхідно декламувати одну із ролей Сватів.
 показать весь комментарий
 
 
"Просили помощь - дали пощечину": В Италии рассказали, как ЕС способствовал борьбе с COVID-19

А мы тут говорим, что нам не хотят помогать. Они своих на 60 лярдов евро наказали, вместо поддержки.
 показать весь комментарий
 
Да да емеркинацы выделили 50 млрд, ЕС 200 млрд, Китай 200 млрд, а у нас достаточно мыть руки и кашлять в кулак...
Они не хотят поделиться с ЕС и США своими ноу хау, а то там не знают.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Комменты соевых дегенератов просто жесть!
 показать весь комментарий
 
"Товарісчь, у тєбя обнаружен коронавірус!
Прощай, товарісчь!"
 показать весь комментарий
 
 
Короткие смсми в стиле: "Пенсионеры умрут. Не переживайте!"?
 показать весь комментарий
 
Минздрав будет рассылать СМСки о коронавирусе, с текстом, поздравляем у вас есть шанс умереть от вируса, а не от оказываемой нами медицинской помощи.
 показать весь комментарий
 
зЄ Е - Україна в Інтернеті - перекладаю: Спасение Утопающих - СМС от "уряду" зЭБэ МОЗ розсилатиме українцям СМСки про коронавірус - Цензор.НЕТ 6974
 показать весь комментарий
 
Респіратори я таки замовила. Дезінфікуючий спрей для рук хЄрургів чоловік сьогодні знайшов та купив. М'ясо, фарш, гриби, крупи та італійська локшина у хаті - є! Сподіваюсь, що від голоду не помремо.

Не хворійте, шановні форумчани, але я вже почала панікувати.
 показать весь комментарий
 
"Вы отравлены, наденьте противогаз, ваша карта заблокирована до окончания карантина" !!
 показать весь комментарий
 
"Минздрав будет рассылать украинцам СМСки" з порадами від ЗЕдебелів як Вам шановні українці скоріше "дати дуба" щоб не вештатись під ногами новоспечених "турбо-реформаторів"!!!
 показать весь комментарий
 
Если вы читаете данное сообщение, поздравляем: вы живы.
Диагностика завершена на: 100%...
 показать весь комментарий
 
"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", - сказал Емец.
--------
СМС:
Заразился сам - зарази пенсионера.
 показать весь комментарий
 
Если вы заразились нажмите 1, если голосовали за зе 0, если поддерживаете существующий режим #...
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво, якого змісту? Мабуть міністр охорони здоров'я Ємець "заспокоїть" пенсіонерів, що вони всі помруть.

МОЗ розсилатиме українцям СМСки про коронавірус - Цензор.НЕТ 9465
 показать весь комментарий
 
 
ПАЦТАЛОМ!!
В средния и после века в колокола звонили и
разныя чумки дохли...
Шо, может уже банки перед плазмой заряжать пора??
Вот нахМне ваши рекомендации??
Я Сам знаю как, куда, и сколько??
Ааа, интернет отключат??
В интернете тоже вирусы..
🤣🤣
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх