 Минздрав будет рассылать украинцам СМСки о коронавирусе

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Это будут короткие и четкие инструкции, в которых будут прописаны правила личной гигиены и основные рекомендации для борьбы с коронавируса", - заявил глава Минздрава Илья Емец на заседании Кабмина.
За техническое исполнение этого решения отвечают Министерство цифровой трансформации и Министерство инфраструктуры Украины. Они проведут соответствующие переговоры с операторами мобильных сетей.
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А мы тут говорим, что нам не хотят помогать. Они своих на 60 лярдов евро наказали, вместо поддержки.
Они не хотят поделиться с ЕС и США своими ноу хау, а то там не знают.
Прощай, товарісчь!"
Не хворійте, шановні форумчани, але я вже почала панікувати.
Диагностика завершена на: 100%...
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СМС:
Заразился сам - зарази пенсионера.
В средния и после века в колокола звонили и
разныя чумки дохли...
Шо, может уже банки перед плазмой заряжать пора??
Вот нахМне ваши рекомендации??
Я Сам знаю как, куда, и сколько??
Ааа, интернет отключат??
В интернете тоже вирусы..
🤣🤣