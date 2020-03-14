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 Политика Украины
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Все про:Красный Крест (279) минские соглашения (2786) пленные (848) Ермак Андрей (144)

 В Минске договорились, что "Красный Крест" получит доступ к украинским пленным, - Ермак

Представители "Красного Креста" получат доступ к украинцам, которых незаконно удерживают террористы во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей.

Об этом руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, один из пунктов протокола последнего заседания ТКГ в Минске касается освобождения украинских граждан, находящихся на неподконтрольных территориях.

"Мы договорились в ТКГ о том, что в мест, где находятся наши люди на неподконтрольных территориях, будет допущен Красный Крест", - сказал Ермак.

Читайте на Цензор.НЕТ: Подписанный в Минске протокол не является юридическим документом, обязательным к выполнению, - Ермак

Он отметил, что решил принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы из-за того, что в течение трех месяцев многие из договоренностей, которых достигли президенты во время Парижского саммита, не было выполнено.

"Поэтому я решил лично приехать и проверить, что там происходит", - пояснил Андрей Ермак.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия в статусе гаранта-наблюдателя, оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Также на Цензор.НЕТ: Создание любых консультативных советов с российскими марионетками - путь к капитуляции, - Порошенко требует от Зеленского пояснить, кто давал директивы Ермаку

Источник: https://censor.net.ua/n3181509
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Щоб це мурло не звізділо, в історію він ввійде як зєйловець і пуйлович. Готовся до мандрівки колабораст.
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Об этом нужно не в Минске договариваться, а в мировым сообществом говорить о том, что Красный крест не выполнет свои функции ! А раз так, что бы им никто не оказывал помощь !
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Ці люди потрапили в полон захищаючи Батьківщину. А ти, падло, разом з Зеленським, "по-тіхой", зливаєш її ворогу
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К каким пленным? К тем о которых все знают? Лишь бы сцать в глаза чтобы замылить капитулянские договоры
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Его до сих пор не задержали за измену?!А почему?
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Он отметил, что решил принять участие в заседании Трехсторонней контактной группы из-за того, что в течение трех месяцев многие из договоренностей, которых достигли президенты во время Парижского саммита, не было выполнено.
А назови хоть 1 договоренность которая была Фашистской Расией выполнена???
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Представители "Красного Креста" получат доступ к украинцам, которых незаконно удерживают террористы во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей

Тоесть на Рашке уже ни пленных наших нету и Рашка вообще нигде не упоминается как вражеская сторона? В Минске договорились, что "Красный Крест" получит доступ к украинским пленным, - Ермак - Цензор.НЕТ 6068
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Тепер і "красний крєст" прийдеться визволяти.
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Закрыть и даже в тех странах где вируса нет.ЗЕБИЛЫ слов других нет.
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если это такие пленные таксисты как вы прследний раз наменяли так ну его на фиг! ермак ты от темы не отвлекайся рассказуй кто тебе отдавал дерективу подписывать протокол о капитуляции? и вообще что это у вас за междусобойные тайные еврейские договорняки о судьбе Украины но без участия украинцев?
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v palto

Хряк дает заднюю?
Зато за такую подпись ст.111 УК Украина просто обязательна!
Слышишь @ZelenskyyUA
Не напрягай так сильно, мышц анальных,
Позор прикрыть,увы - напрасный труд.
У нас и проститутки нелегальны …
Но их неюридически .пут

В Минске договорились, что "Красный Крест" получит доступ к украинским пленным, - Ермак - Цензор.НЕТ 2493
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Де наші націоналісти - свободівці, чому не рвуть зрадників і колоборантів Єрмака і Кучму. Чому не палять смолоскипи. Де ви, холуї путінські. Чому їбальники закрили і нема вашої реакції. Де підери - Кошулинський та Тягнибакс? Бандера б плював на вас, тварі.
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Неужели "Красный Крест" к Антоненко пустят?
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