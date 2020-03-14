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 Украинский дипломат заразился коронавирусом, дипучреждения переходят на особый режим работы, - Кулеба

В одной из стран мира украинский дипломат заразился коронавирусом. Дипучреждения переходят на дистанционную работу с обращениями граждан.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"К сожалению, у нас уже зафиксирован первый случай заболевания дипломата в одной из стран мира. Зарубежные дипломатические представительства временно переходят на дистанционный режим работы, чтобы сохранить действенную сеть помощи украинцам по всему миру", - сказал Кулеба.

Особый режим работы дипучреждений продлится с воскресенья, 15 марта до пятницы, 20 марта включительно.

Он предполагает, что дипломатические учреждения за рубежом продолжат осуществлять свои функции в дистанционном режиме кроме форс-мажорных случаев, где требуются немедленные консульские действия и функции, особенно связанные с пандемией, пояснила пресс-служба МИД.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинские дипломаты будут принимать обращения граждан не только по телефону, но также на мейл и через соцсети

"Особый режим работы - это не закрытие наших посольств и консульств. Речь идет лишь о временных защитных мерах для сотрудников дипслужбы и перевода в онлайн и дистанционную форму везде, где это возможно. Все продолжают работать в режиме максимальной мобилизации. Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, но мы делаем все, чтобы оперативно решать проблемы ", - заверил Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3181508
 
 
 Топ комментарии
 
почему название страны под секретом..
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В одной из стран один дипломат другой страны.... Украинский дипломат заразился коронавирусом, дипучреждения переходят на особый режим работы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4007
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Нагрузка безумная, не везде у нас есть достаточные ресурсы, а чего не хватает?
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Не мають права закривати дипломатичні представництва, це їх робота та їх обов'язок - надавати допомогу громадянам України, навіть під загрозою вірусу, навіть під загрозою чуми та холери! Всіх хто обісрався - відкликати в Україну, серливі дипломати нам не потрібні, загиблим дипломатам дамо орден 3-го ступеню.
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А у нас усе зараз під секретом. Зовнішня політика, курс країни....
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В одной из стран один дипломат другой страны.... Украинский дипломат заразился коронавирусом, дипучреждения переходят на особый режим работы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4007
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В одной из стран мира..

Да Штирлиц пацан сопливый по сравнению с этими шифровальщиками.
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Лучше болеть, чем виполнять указания блаженного гаранта.
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В некотором царстве,в тридевятом государстве...Что за недомолвки,за кого эти твари смеют держать людей?Какая то Кулеба будет решать,что нам положено знать,а что нет.
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Готуємося до пандемії короновірусу в Україні?
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Да и х***й с ним. какая разница. А почему не называют страну в которой заразился? Случайно не Рашка или Беларашка?
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Украинский дипломат заразился коронавирусом, дипучреждения переходят на особый режим работы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8332...тот еще флюгер, 1-й непроходной наш...
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Имя,имя сестра! Тогда по этой логике если на предприятии кто то заболел надо его закрывать.Например суд или полицию, а лучше раду с ОП.
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Испания проигрывает коронавирусу - много инфицированных и умерших
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